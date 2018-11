Solari:"Quiero destacar el sentido de responsabilidad de los jugadores"  

El Real Madrid viajaba a Roma con el fin de resarcirse de lo ocurrido en Éibar. Volvía su competición favorita, la Champions. Los goles llegaron de las botas de Gareth Bale y de Lucas Vázquez. En el encuentro brillaron Modric y Marcos Llorente.

Solari analizó la victoria blanca en primer lugar en flash interview de Movistar Liga de Campeones. Sus primeras declaraciones fueron en torno a la forma de consumar la victoria con un juego poco destacado. “Yo diría que primero la seriedad. Hemos trabajado mucho el partido y a veces hay que ganar así, o siempre".

El partido fue inestable hasta la llegada del primer gol de Bale. “Pero los partidos duran 90 minutos. A veces hay que madurarlos y tener paciencia. Hoy hemos hecho un trabajo muy serio. Quiero destacar el sentido de la responsabilidad de los jugadores", afirmó.

El estado del césped

"Estaba feo. Se jugó un partido de rugby y también jugó la Lazio. Estaba bastante feo pero al final el partido fue entretenido".

La suplencia de Llorente en Éibar y su titularidad de hoy

“Son decisiones. Estamos aquí para eso y a veces acertamos y a veces nos equivocamos. Tenemos que tomarlas antes del partido. Estoy muy contento por su partido, es un chico muy disciplinado, trabaja muy bien, es ejemplar. Ya no es un chaval, es un hombre. Ha hecho un trabajo espectacular”, dijo Solari.

En la previa del encuentro llamó la atención el descarte de Isco para el partido. “Son decisiones puntuales para momentos puntuales. Como Llorente. Estamos para tomar decisiones y ya está. Luego tenemos otro partido". Se le preguntó si fue una decisión deportiva o disciplinaria y Solari afirmó que casi siempre eran deportivas. “La titularidad o la suplencia de un jugador es un problema ficticio, no existe. Estamos para darlo todo o intentar dar el 100% para ver si nos eligen. Así lo veo yo".

En segundo lugar, Solari acudió a la rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Importante victoria

“Sí, era importante levantarse rápido. Los jugadores demostraron un gran sentido de la responsabilidad. Estamos contentos”.

Diferencia entre la primera y segunda parte

"Los partidos duran 90 minutos y creo que lo hemos sabido madurar. Lo trabajamos en la primera parte haciendo lo que teníamos que hacer. Es cierto que tuvieron una ocasión clara con un error nuestro, que lo hablamos. Pero hicimos lo que teníamos que hacer para hacer luego en la segunda lo que hicimos. Fuimos más precisos en la segunda parte”.

La ausencia de Isco acaparó varias preguntas. “Voy a repetirlo. Son decisiones puntuales para momentos puntuales. La suplencia de un jugador para mí es un problema ficticio, veo así el ejercicio de nuestra profesión. Y lo veía cuando jugaba. Siempre lo veía así. No le doy más importancia que esa, ni menos. Son 24 jugadores y el trabajo de los entrenadores es elegir quiénes van a empezar el partido, quiénes se visten, los que se quedan fuera”, afirmó el técnico.

El Real Madrid, favorito en la Champions

“Es así siempre por nuestra historia, no depende de cómo jugamos hoy o el partido anterior. Depende de los 115 años de historia. Es favorito siempre hasta que no surja un equipo que gane más. Las temporadas siguientes el Madrid también será favorito”.

El partido de Bale, Lucas y Llorente

“Quiero repetir lo del sentido de la responsabilidad porque es importante. El compromiso de Bale es evidente, no sólo hoy por cómo jugó sobre todo el segundo tiempo sino también por el trabajo que hizo en Eibar. Pero el compromiso estaba ahí. Lo de Marcos me alegra muchísimo, se entrena siempre al cien por cien, es un profesional. Es un ejemplo y por eso lo pudieron ver así porque se entrena fenomenal todos los días. Me pone contento que haya demostrado que Casemiro tiene un reemplazante específico que lo puede hacer a la altura de la camiseta. Y Lucas no es una novedad, es un trabajador de la banda, es incansable, ataca y defiende. Es un reflejo de cómo se entrena también. Y Karim, que no sé si lo has nombrado, es un jugador increíblemente generoso, en sus esfuerzos y en cómo ayuda a sus compañeros con su juego”.