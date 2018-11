¿Qué fue de Urko Vera?

Verano del 2015. Los rojillos todavía siguen recuperándose del susto de Sabadell de finales de la temporada anterior. Una temporada que comenzó con aspiraciones de retornar a 1ª división y que finalizó con un gol en el descuento del último partido que salvaba la categoría y, tal vez, la entidad. Tras ese final traumático, y con el presupuesto y el número de fichas profesionales limitados, la afición rojilla se marca como objetivo el no sufrir esta campaña venidera. Pero, sorprendentemente, los primeros resultados son más que positivos, y el equipo navarro se instala pronto en la parte alta de la clasificación, aquello a lo que Martín Monreal acabaría denominando como “el ático”. Con el paso de las jornadas, Osasuna fue perdiendo un poco de fuelle a pesar de que llegó al parón de navidades todavía en puestos de playoff de ascenso -5os clasificados al finalizar la 19ª jornada -.

Un delantero clásico

En aquellos momentos Osasuna contaba como principales delanteros al eterno Nino y al joven Kenan Kodro. También estaban en plantilla el montenegrino Bogdan Milic y el fichaje procedente del Tudelano, Álex Sánchez. Ninguno de los dos estaba dando buen resultado –no en vano, ambos abandonaron el club en el periodo de fichajes de invierno – así que los rojillos buscaron reforzar su delantera con un perfil diferente al de los que ya disponían.

Y en esas que se presentó la opción de fichar a Urko Vera (Barakaldo, 1987), un delantero con unas características clásicas (altura, rematador, fuerza, dominio del juego aéreo, bregador) y que se correspondían con un estilo que ha acostumbrado encajar con el juego de Osasuna. En ese momento, los navarros no disponían de un delantero con esas cualidades, y a pesar que el jugador vasco se encontraba disputando la liga coreana, se logró alcanzar un acuerdo para que el vizcaíno fichara por Osasuna en enero de 2016.

Durante los 6 meses que estuvo defendiendo la camiseta rojilla, Urko Vera disputó 19 partidos, marcando 3 goles, y fue perdiendo poco a poco protagonismo al final de la temporada y durante el playoff en favor de un acertado Kenan Kodro que acabó la temporada en un gran estado de forma. Tras terminar junio celebrando el ascenso a primera división, durante el verano de 2016 las llegadas de Oriol Riera y Sergio León le obligaron a buscarse una salida para la temporada 2016/17

Dos experiencias locales y dos en el extranjero

Al abandonar Osasuna, el delantero vizcaíno trató de reencontrarse con su juego en otro de los equipos del norte de la 2ª división: la SD Huesca. A pesar de llegar a participar en 15 partidos, Vera no logró anotar más que un tanto hasta el parón invernal de la liga. Por lo que llegados a ese punto, el club aragonés y el delantero decidieron rescindir mutuamente el contrato para que así este último pudiera recalar en el club donde ofreció mejor rendimiento: el Mirandés. Allí logró mejorar un poco su rendimiento anterior, aunque sus 5 goles no sirvieron para salvar al equipo del descenso.

Tras el descenso del equipo burgalés, Urko Vera decidió firmar por el CFR Cluj rumano, un club que ha participado varias veces en la Champions League y la Europa League en las últimas temporadas. No en vano, en su plantilla actual encontramos futbolistas como el ex portero del Real Madrid Jesús Fernández y el también ex madridista Julio Baptista. En este club rumano, tampoco logró jugar con toda la regularidad que le gustaría, a pesar de que logró marcar 5 goles durante la primera parte de la temporada. Es por eso que en enero del 2018 fue cedido al Astra Giurgiu –otro club de la liga rumana – donde participó hasta el final de la temporada 17/18 anotando un único gol. En la actualidad, el delantero vuelve a ser jugador del Cluj, a pesar de que esta temporada solo ha disputado un partido hasta el momento.