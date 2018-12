Previa UD Las Palmas vs. Real Oviedo: en busca de la tercera consecutiva

Las Palmas y Real Oviedo se ven las caras en un enfrentamiento muy, pero que muy igualado, provocado por un choque de dinámicas opuestas. La primera de ellas, la del conjunto local, que tan sólo ha cosechado cuatro puntos en los últimos cinco partidos. Dicha dinámica ha provocado que Paco Herrera vuelva a sentarse en el banquillo pío-pío desde que lo hiciera por última vez, en la temporada 2015/2016.

Por el contrario, el Real Oviedo llega a un campo muy difícil en muy buena dinámica. El derbi asturiano pareció dar alas a un equipo irregular pero que, al fin y al cabo, ha sumado seis de los posibles en los últimos dos partidos.

La mala dinámica del conjunto amarillo unida a la ligera mejoría del equipo de Juan Antonio Anquela, hacen de este encuentro un auténtico partidazo, y es que Oviedo y Las Palmas llegan empatados a puntos al choque.

Es precisamente el técnico andaluz el que tiene que mirar a la enfermería carbayona. En ella se encuentran dos de los pesos pesados del vestuario en la presente campaña: Joselu Moreno y Saúl Berjón. El primero, con una rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha, se quedará junto al segundo en Oviedo, que padece exactamente lo mismo, sólo que en la cara posterior de su pierna, en los músculos isquiotibiales.

Sin duda, se trata de dos bajas muy, pero que muy sensibles para el Real Oviedo. La de Berjón, que venía maquillándose desde el partido del Mallorca para que el ovetense pudiera disputar el derbi, se confirmó tras la ausencia del 'Turu' en el partido del pasado sábado ante el Reus.

Por su parte, la lesión de Joselu Moreno, ariete del conjunto azul, se produjo una vez marcado su gol. Fue tras un auténtico trallazo desde fuera del área, que repelió el poste, cuando el de Cartaya notó que algo no iba bien en su muslo y se echó al suelo. A pesar de que continuó un par de jugadas más, fue sustituido de inmediato y los peores presagios se confirmaron. Siguió los pasos de Berjón.

Otro que estaba entre algodones era Diegui Johannesson, jugador que provocó el penalti que a la postre transformaría el propio Joselu en el rechace. En esa jugada, el defensor del Reus arrolló al hispano-islandés y su tobillo pudo verse perjudicado, pero todo apunta que jugará en el Estadio de Gran Canaria.

Carlos Hernández continúa de baja, también por un problema muscular, por lo que la afición se pregunta si, ante tanta baja, Anquela recurrirá al Real Oviedo Vetusta.

El técnico de Linares, que ha convocado a 18 futbolistas, sí que ha contado con los futbolistas del filial, Javi Hernández, que últimamente es futbolista de todo menos del filial, Viti Rozada, José Martínez y Steven Prieto. Seguramente Hernández parta de inicio, algo que ya no es noticia debido a sus buenas actuaciones, pero no sería la primera vez que el resto de los futbolistas del B, a pesar de ir citados, no llegan a saltar al verde.

Por su parte, el equipo rival, la Unión Deportiva Las Palmas, hará debutar o, mejor dicho, redebutar, a su entrenador, ante su público. Aunque ya lo hiciera fuera de casa y con derrota, muy abultada, en el Carranza, Paco Herrera aún no ha dirigido a los suyos en el Estadio de Gran Canaria, donde logró el ascenso en la temporada 2014/2015.

El equipo canario contará con todos sus hombres excepto con tres: Álvaro Lemos, sancionado con un partido por acumulación de tarjetas amarillas, Ruiz de Galarreta, con una lesión en la rodilla y Momo, que también está lesionado.

La gran amenaza de un cazagoles como Rubén Castro se verá las caras con defensas de la talla de Alanís y, aunque no venga siendo el habitual bajo los palos, también será el reencuentro del conjunto carbayón con el meta Nauzet Pérez, portero del Mallorca B en la promoción de ascenso a Segunda B que el filial mallorquinista perdió ante el Real Oviedo.

Es por tanto que los posibles onces iniciales que presenten asturianos y canarios sean algo muy similar a estos: