Pellegrino: "Es un partido a todo o nada"

El entrenador del CD Leganés, dio una rueda de prensa en la Instalación Deportiva de Butarque en la previa de la vuelta de los 1/16 de final de la Copa del Rey. En el partido de ida, el conjunto 'pepinero' empató a dos con el Rayo Vallecano, por lo que queda todo abierto para la vuelta. Pellegrino se mostró con confianza en su equipo y reconoció que le gusta mucho la competición y que irán a por todas.

"Para mí este es el partido más importante", dijo Mauricio respecto al choque frente al Rayo. Al ser una plantilla extensa, tienen profundidad de banquillo para conseguir grandes objetivos y tienen gente fresca para luchar por todo. Después de la victoria en liga, quiso mantener los pies en la tierra y abogó por la tranquilidad pese a obtener los tres puntos en Valladolid. El Rayo también venció por 1-0 frente al Eibar por lo que llegan igual de motivados al partido. "La diferencia será mínima y vamos a tener que ser muy buenos para llevarnos la eliminatoria. Tendremos que ganar el partido o hacer dos goles y a eso vamos", finalizó Pellegrino respecto a ese tema.

Jugará Lunin y Arnáiz es duda

Pellegrino confirmó que Lunin será el titular en Vallecas. Se quedó fuera de la lista del partido frente al Valladolid por el asunto de los sub-23. Cuéllar estaba lesionado y en el caso de que hubiera tenido que entrar el meta ucraniano, podrían haber estado en riesgo de perder los tres puntos. Este tema se solucionará a partir del 1 de enero porque varios jugadores con ficha del filial, pasarán a formar parte del primer equipo.

Respecto al resto de jugadores, Pellegrino no dio ningún nombre de algún jugador que vaya a ser fijo frente al Rayo. Arnáiz está con ilusión, pero no quiso confirmar que vaya a jugar. Solo confirmó las bajas de Recio, Muñoz, Szymanowski y Santos además de añadir jugadores con sobrecargas que no jugarán. No quiso dar nombres pero todo apunta a algunos jugadores que salieron de inicio en Pucela.

Respecto al esquema que utilizará Pellegrino

Pellegrino tampoco quiso dar ninguna pista sobre el esquema que usará en Vallecas. "Hemos trabajado de dos maneras, con dos posibilidades, dependiendo de cómo esté el partido", dice Pellegrino que señaló además que usará los dos dependiendo de cómo estén las circunstancias del encuentro. Destacó de los suyos su sensación de equilibrio, solidez, además de crear peligro.

Uno de los motivos de la duda es si jugará o no Jonathan Silva. El Leganés ha recurrido la quinta cartulina amarilla, que vio frente al Valladolid. El desenlace no se sabrá hasta el miércoles, por lo que Pellegrino jugará en Vallecas sin saber qué pasará. En el caso de que no se la quitasen, lo lógico sería que jugase Jonathan actuando como carrilero. En el caso contrario, queda ver si confía en Raúl García para esa posición, o vuelve a la zaga de cuatro.

Respecto al Rayo Vallecano

Mauricio elogió la mejora que está teniendo el Rayo Vallecano. Además, quiso hablar de la presión que realiza el Estadio de Vallecas sobre el césped y es difícil obtener la victoria allí. "Es un equipo que juega bien, que trae la idea de juego que tenían antes", señaló Pellegrino respecto al Rayo. Además, habló de los jugadores rápidos que tienen y de la solidez que demuestran en el campo. "Es parecido a la evolución que hemos tenido nosotros. Va a ser un partido difícil y duro para los dos", finalizó Pellegrino.