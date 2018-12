Diego Martínez: "El Oviedo es un equipo con muchos argumentos"

Diego Martínez atendió a los medios en la rueda prensa de la Ciudad Deportiva del Granada CF, en los prolegómenos del partido de mañana frente al Real Oviedo. El conjunto nazarí destacó la peligrosidad que tiene el Oviedo y también que, en principio, Montoro podrá jugar.

VUELTA A LOS CÁRMENES

El Granada CF vuelve al Nuevo Los Cármenes después de dos semanas jugando fuera. "Estamos muy ilusionados". "Queremos que haya un buen ambiente porque lo vamos a necesitar, hay que estar con el equipo y vamos a tratar de transmitir ilusión de sumar ante el Oviedo", declaró el técnico gallego.

HACERSE FUERTES EN CASA

"Siempre hay cosas que mejorar". Advierte que "el rival va a ser muy duro, con un nivel de intensidad muy alto. Toché, Bárcenas, Mossa… Es un equipo de muchos argumentos". "Queremos tener continuidad y fluidez y que en los momentos que estemos en nuestra mejor versión, hay que trasladarlo al marcador", ha señalado.

El GRANADA, UN RIVAL A BATIR

Primero en la tabla, el club rojiblanco es el rival a batir por todos. Diego Martínez hace una reflexión: "Tres semanas atrás y tres puntos de nueve. Un dramatismo brutal. No seamos dramáticos ni eufóricos. Sería gravísimo mirar la clasificación". "Es cierto que los equipos pueden plantear cosas distintas contra nosotros", reconoció.

COMPETENCIA EN LA MEDIAPUNTA: VICO Y PUERTAS

"Últimamente sí hemos fomentado más el lateral izquierdo. El tema de tener un jugador a pierna cambiada en el lateral izquierdo… Intentamos aprovechar el momento de juego de cada uno". Respecto a Puertas, "hace unos partidos, veíamos que estaba un poco en mal momento; y ahora, aunque no haya marcado, le vemos muy bien". "Vico cuando salió en Tarrragona, nos aportó lo que pedimos". "Dedicamos mucho tiempo para analizar". "Los dos trabajan extraordinariamente bien".

JOSELU, BAJA

El ex-granadinista será baja ante el Granada tras sufrir una rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha. "Pensar en los que no van a estar, no conduce a nada". "Joselu es muy bueno, le deseamos una pronta recuperación y que tenga un buen año, porque se lo merece", declaró Martínez.

SITUACIÓN DEL REUS. ¿AFECTARÁ A LA LIGA?

El Reus puede desaparecer este fin de semana. El conjunto catalán pasa por una situación dramática que, después de que sus jugadores no aceptaran la oferta propuesta por La Liga de pagarle los salarios, el club tiene todas las papeletas para la desaparición. Ante esto, el míster destaca que no le gusta hablar de hipótesis. "Cuando llegue una decisión, ya veremos". "Hay que centrarse en lo que nos atañe. Uno siempre llega a esta fecha con gente tocada e irse a otros temas… no nos gusta", sentenció.