El Cacereño se lleva el derbi y es campeón de invierno 

C.D Dicesano 0 - C.P Cacereño 3

Los campos de Pinilla acogían uno de los partidos más destacados de la jornada del grupo extremeño de la Tercera División. Muchos fueron los que no se quisieron perder este duelo entre los dos equipos de Cáceres y acudieron al partido, por lo que se dio una buena entrada. Aún así, hubo un sector de la hinchada verde que decidió no presenciar el partido en directo por considerar abusivo pagar ocho euros, por lo que animaron desde fuera del recinto. Además, durante el partido, desplegaron en uno de los muros una pancarta en la que se podía leer “No al fútbol negocio”.

En lo deportivo, el partido comenzó con minutos de tanteo entre los dos equipos, aunque se fue viendo con el paso de los minutos que la iniciativa la tomaría el Cacereño. Los hombres dirigidos por Adolfo Muñoz, debido a las reducidas dimensiones del terreno de juego, utilizaron las bandas para abrir el campo y crear peligro. En el minuto 7, Neto puso un buen centro desde la banda para Eloy pero este no logró conectar de cabeza. A los dos minutos, en el 9’, el Cacereño lograría adelantarse. David López sirvió un balón a Marcos Torres para que este, con mucha sutileza, lograse superar al meta local por arriba y poner el 0-1 en el marcador.

El partido comenzaba bien para los verdes y el gol sentó como un jarro de agua fría para los jugadores del Diocesano, ya que no aguantaron ni 10 minutos sin encajar gol. Tras el tanto, el partido siguió contando con dominio verde mientras los locales intentaban algún acercamiento con peligro al área de Bernabé. Precisamente en el minuto 20, los locales la tuvieron en una falta lateral que acabó, tras remate del ataque rojo, en manos de Bernabé. Tras esto, Deme lo volvió a intentar para los suyos pero el disparo se marchó desviado.

Por su parte, el conjunto visitante lo seguía intentando utilizando muchos las bandas y contando con la calidad de Marcos Torres, que dejó varios detalles de calidad, David López y Eloy. Ya antes del descanso, en el 44’, el Cacereño lograría el segundo tanto. Tras una falta lateral, el meta Miguel despejó mal el esférico y fue a parar a Carlao, el cual no perdonó y puso el 0-2. Con esto, la primera mitad llegaba a su fin y el Cacereño contaba ya con una buena ventaja de goles.

Sentencia y pocas sorpresas en la segunda parte

Tras la reanudación, el partido continuó con la tónica de los primeros 45 minutos y el dominio seguía siendo del conjunto visitante. En la primera acción, Marcos Torres intentó sorprender con un disparo que se marchó a córner. Con esto, los verdes avisaban que seguían con hambre de goles y que no se iban a relajar. Los jugadores rojos buscaban hacer daño de alguna forma, pero solo conseguían sacar algo positivo de algún balón parado y jugadas aisladas. Precisamente en un córner, la tuvo el Diocesano con un remate de uno de sus centrales, pero el disparo se marchó alto (63’). La nota negativa de la segunda mitad, fue la lesión del defensa lsaac que tuvo que marcharse en ambulancia.

Con el paso del tiempo, Adolfo Muñoz decidió dar entrada a hombres que llevaban tiempo parados por lesión, como es el caso de Chechu que sustituyó a Alex García. Entre tanto, el Cacereño lo seguía intentado por medio de hombres como Eloy, muy insistente y activo durante todo el partido. Para acabar con los cambios, el preparador verde dio entrada a Collantes y Álex Rubio, los cuales sustituyeron a David López y Luismi respectivamente. Sería precisamente Collantes el que lograría marcar el tercer y definitivo tanto. Este, tras cazar un balón en el área, se consiguió librar de su par con una media vuelta y mandó el balón al fondo de las mallas para poner el 0-3 en el marcador (90’).

Tras este tanto, no hubo tiempo para más y el Cacereño logró los tres puntos para acabar la primera vuelta como campeón de invierno, siendo el Mérida segundo con la diferencia de un solo punto entre ambos.