La niebla dicta el empate en Butarque

Butarque acogió el último partido del 2018 tanto para el Leganés como para el Sevilla. La intención de ambos conjuntos era clara: obtener los tres puntos para seguir con las rachas positivas que tenían y finalizar así el año de la mejor forma posible. El conjunto hispalense no perdía en Liga desde el 20 de octubre, en la novena jornada, cuando lo hizo por 4-2 frente al FC Barcelona en el Camp Nou. El Leganés tampoco caía desde una jornada después, la décima, frente al Levante por 2-0.

Pablo Machín no pudo contar ni con Ever Banega ni con Sarabia, siendo ambos jugadores bajas sensibles para el cuadro visitante. Por su parte, Pellegrino no tuvo disponible ni a Rolan ni a Recio, además de las bajas ya conocidas de Ezequiel, Santos y Szymanowski. Alineó al que parece ser su once tipo con Nyom y Silva haciendo de carrileros con Omeruo, Siovas y Bustinza de centrales. Vesga y Rubén Pérez formaron doble pivote, con Óscar en el enganche, y arriba con En Nesyri y Carrillo. En el lado del Sevilla, Machín se vio obligado a alinear a Amadou, por la baja de Banega y con un once, sobre la mesa, parecido al que mostró el Leganés, con tres centrales, carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros natos como son Ben Yedder y André Silva.

Primera parte de dominio 'pepinero'

El Leganés entró muy enchufado en el encuentro. En los primeros compases del partido, centro de Nyom desde la banda derecha, que está en un gran estado de forma, y Vesga se adelantó a la zaga visitante y cruzó un remate de cabeza inapelable, haciendo imposible la estirada de Vaclik. Se adelantó pronto el conjunto ‘pepinero’ dejando claro que Butarque es un auténtico fortín para ellos. El Sevilla no estaba cómodo sobre el césped, y los de Pellegrino quisieron aprovecharlo al máximo. Al diez de partido, a punto estuvo Carrillo de hacer el 2-0, pero su disparo salió por encima de la portería del Sevilla. La primera clara del conjunto de Nervión llegó a los quince de partido, cuando aprovecharon al contragolpe un córner mal lanzado del Leganés. Estuvo imperial Omeruo para taponar el disparo del ‘Mudo’ Vázquez.

Con el paso de los minutos, el cuadro de Machín siguió sin estar cómodo sobre el terreno de juego. La posesión la tenía el Leganés y era quien proponía el dominio del juego, y cuando eso pasa, el Sevilla no está cómodo. Una vez más, el bloque sólido y defensivo de Pellegrino volvió a ser efectivo con una gran primera mitad de Omeruo. La ocasión más clara para el cuadro visitante fue un remate de Sergi Gómez a la salida de un córner, que despejó Cuéllar con el pie cuando se iba al fondo de las mallas. La siguiente oportunidad, fue para En Nesyri quien remató alto un centro desde la derecha. Finalizó así la primera parte con un Leganés cómodo sobre le terreno de juego y también sobre el marcador. A los de Pellegrino no les quemaba el balón y se gustaron durante ciertos tramos. Por parte del Sevilla, mostró ciertos atisbos de ir de menos a más, pero con poco acierto. A los de Machín les costó entrar en el partido y no encontraban el último pase para superar la defensa local.

Carrillo en una pugna por el esférico con Mercado | Foto: CD Leganés

Una segunda parte densa

En el descanso, Hernández Hernández expulsó a Franco Vázquez por protestar, por lo que Machín tuvo que cambiar su disposición y alineó a Promes en detrimento de Navas, y el medio del campo sevillista perdió un jugador con esa expulsión.

La primera clara de la segunda mitad la tuvo en sus pies Rubén Pérez, pero su disparo desde la frontal del área, lo atrapó sin problema Vaclik. Al Sevilla, le costó aún más entrar al partido ya que acusó la expulsión de Vázquez. Además, con el paso de los minutos la niebla comenzó a hacerse más y más densa sobre Butarque, dificultando más si cabe, el juego para ambos cuadros.

Imagen de la densa niebla en Butarque | Foto: CD Leganés

Fueron pasando los minutos y no hubo ninguna ocasión a destacar en un choque que se comenzó a caldear por algunas decisiones tomadas por Hernández Hernández que no contentaron al publico de Butarque. Esa monotonía se rompió en los últimos diez minutos ya que al Sevilla no le quedaba otra que ir a por el partido con todos los medios, y el Leganés, cerrado atrás, esperando tener alguna clara a la contra. Amadou, remató de cabeza solo dentro del área del Leganés, y el palo izquierdo de Cuéllar impidió que se instaurase el empate en el marcador ya que el remate de cabezazo se estrelló en la madera.

No dudó el Leganés en replicar y En Nesyri mandó un derechazo al larguero de la portería de Vaclik. Todo lo trepidante que no fue el partido en la segunda parte, lo fue en los últimos cinco minutos con dos equipos volcados al ataque convirtiendo el encuentro en un correcalles. Tal es así que llegó la igualada del Sevilla en el tiempo de descuento obra de Ben Yedder tras un pase de Roque Mesa. Con el 1-1 terminó el partido en el que la intensidad del Servilla en los últimos compases sirvió para la igualada en el marcador.