Rodri Tarín: "Me están dando las oportunidades que creo que me merecía"

Si para cualquier futbolista, pisar el césped del Camp Nou vestido de corto es especial, cuánto más para alguien como Rodrigo Tarín, formado en la Masía del FC Barcelona. El central, que llegó a escalar por las categorías inferiores del club catalán hasta alcanzar ficha del filial, hizo su debut en el feudo barcelonista con el CD Leganés, siendo titular y disputando todos los minutos. Tras el partido, atendió a VAVEL en zona mixta.

"Llevaba varios años deseando poder jugar en el Camp Nou, y hoy se ha hecho realidad. He podido jugar 90 minutos con mi equipo, con el Lega. Creo que hemos competido muy bien y me voy muy satisfecho con el partido del equipo", declaró Rodri al finalizar el encuentro, que concluyó con victoria del conjunto local.

Sobre si la derrota dolía menos por caer ante un rival cuya camiseta vistió durante tanto tiempo, el central dijo lo siguiente: "Duele menos si pierdes de otra manera, pero como hemos perdido nos vamos con un sabor amargo, porque teníamos el partido bastante controlado y por una acción dudosa duele perder así".

En el Leganés me están haciendo crecer muchísimo como jugador

El valenciano se declaró feliz en esta nueva etapa que inició el pasado verano en Madrid. "Estoy muy contento, me están tratando muy bien, me están dando las oportunidades que creo que me merecía. Me están haciendo crecer muchísimo como jugador", señaló.

El canterano del FC Barcelona no tenía duda de que su trabajo más tarde o más temprano le traería su recompensa. "Yo llevaba tiempo confiando en mí, y por suerte coincidí con unas personas que también han confiando en mi trabajo, en mi sacrificio diario. Con la ayuda de todos hemos conseguido un buen resultado", apuntó.

Rodri reconoció que sin la experiencia vivida en la Ciudad Condal, no estaría dónde está, siendo titular en Primera División: "El Barcelona ha sido mi casa durante media vida, me llevo muchísimas más cosas buenas que malas, tengo gente que me llevo para toda la vida, a la que puedo considerar prácticamente mi familia, tengo muy buenos recuerdos".

Su carrera profesional apenas ha comenzado, le queda un mundo por recorrer, pero el 20 de enero de 2019 quedará marcado para siempre en su memoria. "Jugar en el Camp Nou, en la mejor Liga del mundo, y poder completar los 90 minutos siendo titular y competir así a todo un Barça es una gran satisfacción y te ayuda a seguir creciendo", destacó el defensa.

Para finalizar, el ex de la Masía dijo haber saludado de forma especial al también canterano Carles Aleñá, que vivió su primera titularidad en Liga ante el Leganés: "He hablado bastante con Aleñá, llevo muchos años con él, me ha alegrado mucho verle de titular y al nivel que está, también a Jordi Alba, con el que tengo buena relación y un grupito de jugadores con los que me llevo bien".