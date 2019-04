Varane: "No tengo ganas de hablar de mi futuro"

No existe tarea más complicada para un entrenador que la de retener a un futbolista que se quiere marchar. Es difícil cambiar la opinión de alguien que, en plena madurez futbolística, ya lo ha ganado todo. Y es que despuntar tan joven en un deporte como el fútbol puede que suponga, en ciertas ocasiones, más un lastre que una virtud. Firmó con el Real Madrid con tan solo dieciocho años y ahora es titular indiscutible con uno de los mejores palmarés del mundo.

El fútbol es uno de los deportes más mediáticos y exigentes del planeta. Son muchos los que empiezan a destacar a una edad prematura, pero pocos los que acaban convirtiéndose en estrellas. Varane ha sido uno de ellos. Es tan violento como que un día te encuentras estudiando para la selectividad y al otro recibes una llamada de Zinedine Zidane para fichar por el club más laureado del mundo.

Entre la espada y la pared

Lo cierto es que Varane no lo tiene nada claro. Cambiar de aires en busca de nuevas motivaciones es algo que ha pasado por su cabeza pero no con rotundidad. Es consciente de que en ningún equipo estará como en el Real Madrid. Su llegada coincidió con un período en el que club blanco estaba instalando los cimientos de un equipo campeón, tras una época un tanto gris, y años más tarde lograría una de las épocas más gloriosas de su historia.

Varane posa junto a Benzema con la Champions League: Foto: Twitter (@raphaelvarane).

Forma parte de esa generación única de futbolistas que ha conquistado Europa cuatro veces en los últimos cinco años. Ha ganado un Mundial con su país y tiene mejor currículum que auténticas leyendas del club merengue. Su encrucijada está entre seguir engordándolo y convertirse en un icono del Madrid, o por el contrario forzar una salida en busca de aire fresco. Regresar a su país natal o probar otras ligas como la Premier que siempre han llamado a su puerta.

Zidane puede tener la llave

El hombre que le trajo a Madrid puede ser el mismo que le haga quedarse. El técnico galo sabe que es uno de los centrales más codiciados del panorama y que, si él quiere, puede hacer historia en la entidad de Chamartín. Tiene el cariño de la afición que le ha visto crecer, el respeto del vestuario y de su propio compatriota. Esta temporada ha vivido una de sus temporadas más duras, dónde ha recibido un aluvión de críticas por estar a un nivel bastante inferior al habitual.

"No quiero hablar de mi futuro"

Por ello, con la vuelta de Zidane puede que se replantee su futuro. En una entrevista a L'Équipe reconoció que está entusiasmado por el regreso de su ídolo de la infancia: "Le aprecio como persona y como técnico. Ha sido alguien muy importante para mí. Es curioso pero había las mismas dudas por él antes de su estreno como entrenador en enero de 2016 que conmigo antes del Mundial. En cuanto a su capacidad de liderazgo, su discreción en el vestuario. Ha conseguido callar a los críticos y ha demostrado su capacidad para dirigir al club más grande del mundo".

Zidane en su debut ante el Celta de Vigo. Foto: Liga Santander.

En el Real Madrid no suele tomar la palabra y por esto ha recibido cantidad de reproches en los últimos meses. Algunos consideran que Varane tiene peso de sobra como para ser un líder en el vestuario y que no termina de serlo: "No soy de ladrar mucho. No sería yo si me pusiera a gritar y a dar golpes contra la pared. Algunos hacen mucho ruido para nada, yo cuando tomo la palabra, se me escucha. Y me va muy bien así. Es algo que he aprendido de Zidane. Transmite un enorme respeto en un vestuario como el del Madrid sin gritar". Su futuro aún es incierto, pero lo que está claro es que la intervención de Zinedine Zidane, como no podía ser de otra forma, será determinante.