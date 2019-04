Odriozola: "La cercanía es lo que más me llama la atención de Zidane"

Odriozola atendió en la Ciudad Real Madrid a nuestros compañeros de La Galerna, en una entrevista distendida en la que trató una gran variedad de temas. El lateral llegó al Real Madrid con tan sólo una temporada y media jugando en la máxima competición, pues casi al inicio de 2017 aún se encontraba con el filial donostiarra en 2ªB.

Su trayectoria, "un guion de Hollywood"

El vasco explica que en esa etapa incluso estaba dividido entre el fútbol y los estudios, pues no veía nada claro poder dedicarse al fútbol profesional. Odriozola pensaba en estudiar para ser piloto de aviones comerciales.

“Estaba pensando en ello. Llevaba tres años en el filial sin haber tenido ninguna oportunidad a pesar de estar jugando bien. Pero se lesionaron Carlos Martínez y Joseba Zaldúa, y por esta desafortunada coincidencia debuté con la Real el 16 de enero de 2017 a los órdenes de Eusebio Sacristán", recuerda. "Dos partidos más tarde, me puso de titular y me dio mucha confianza. Y de ahí al Real Madrid el año siguiente. Es un guion de Hollywood", califica.

"Es como dije en mi presentación: he llegado a Disney, y miro las cosas como un niño mira a Mickey Mouse y a esta gente. Mi entrenador es Zinedine Zidane, qué más quieres que te diga”. El jugador blanco destacó también la enorme exigencia que hay en este equipo, aunque según él, compensa el trato con la gente del club y el aficionado, pues es mucho más cálido.

Zidane, un ídolo para 'Odri'

La noticia durante las últimas semanas ha sido la llegada de Zidane. El francés fue un ídolo para el propio 'Odri' y es que cómo para muchos otros niños de su edad, Zidane marcó una época tanto en el Real Madrid cómo en el resto de los equipos en los que jugó. Así lo ve el propio Odriozola, pues “con ocho o nueve años, unos amigos de mi madre nos invitaron al Bernabéu, fue mi primera vez. Esos amigos me regalaron un balón de mi ídolo, Zidane. Me enamoraba verle jugar. Y ahora me entrena. ¡Sigue el guion de película!”.

Sin embargo, para el 'txuri-urdin' el equipo de su infancia siempre será la Real Sociedad, aunque reconoce que siempre fue admirador del Real Madrid por su historia. El conjunto donostiarra es el que le ha dado todo y le formó durante su carrera, por lo que es lógico que así lo sienta.

Es por eso por lo que reconoce que para salir del equipo vasco sólo el Real Madrid era una opción. La relación entre ambos clubes es muy buena, la transacción del lateral así lo refleja. “Por eso fructificó el fichaje y todo fue más fácil. Son mis dos clubes. Hay mucho madridista en el País Vasco”, admite. Para ser su primera temporada ha sido bastante complicada, “a nivel colectivo porque han pasado tres entrenadores". En cambio, "a nivel personal, mi aprendizaje ha sido tremendo. Esto es un máster avanzado. He aprendido de los buenos, pero sobre todo de los malos momentos”.

Del once a la grada y viceversa

Odriozola ha alternado la grada con el puesto de titular, pues casi nunca ha estado sentado en el banquillo y es que la presencia de Carvajal cómo principal competidor le ha complicado mucho su participación. “Es cierto que es una situación extraña, pero a estas alturas todos estamos preparados para cosas así. Yo prefiero tomarlo como algo anecdótico. Trabajo para estar en el once y al final es el entrenador el que decide", reconoce.

"¿Qué me toca jugar un partido entero y al siguiente ir a la grada? Pues es verdad que no es habitual, pero me lo he tomado de la mejor manera posible, trabajando más si cabe”

La parte final de la temporada se afronta cómo una especie de pretemporada anticipada y más extensa, pero para Odriozola este escudo les debe obligar a darlo todo en cada partido. Aunque Zidane insista en que esta parte final no es una audiencia para determinar la lista de bajas y altas de cara al año que viene, está claro que sí que se va a ver influidas algunas de sus decisiones, la propia plantilla lo sabe:

“Es cierto que todos estamos dando el 100% para convencer a Zizou. Está claro que eso forma parte de la motivación para hacerlo muy bien en estos diez partidos que restan. No solo en los partidos, de hecho, en los entrenamientos también”.

Todos los jugadores que han estado bajo su mando hablan de la sinceridad como la principal virtud de Zidane, que también lo es para Odriozola, pues cataloga su vuelta al equipo blanco como si fuese un título. “En el fútbol está casi todo inventado. Lo mejor que un entrenador puede aportar es la cercanía con el jugador y eso precisamente es lo que más me ha llamado la atención de Zizou”, concreta. No sólo tuvo elogios para Zidane, también se deshizo en halagos hacia Karim Benzema, al que consideró el mejor “nueve” y “diez” del mundo (junto con Modric), pues reconoce que el francés es el que más le ha sorprendido técnicamente.

"Hablo español" con Bale

También los tuvo para Isco que, aunque ha tenido una dura temporada, ve ahora mismo bastante bien. Otro al que no es capaz de poner techo es a Vinicius, el cual va a poder llegar hasta donde él quiera. “Por su calidad y su ambición. Le ves levantando el Bernabéu con dieciocho años y piensas: Este se va a comer el mundo. Nos ha dado muchísimo este año. Es una buena noticia en un año difícil", cree.

Por último, defendió a Gareth Bale, pues explicó que el galés habla perfectamente castellano. “Yo hablo con él en español e inglés, indistintamente. Veo que su compromiso con el club es total. Es muy madridista y ha dado mucho por el club. Como aficionado del Madrid también le he valorado siempre enormemente, nos ha dado muchísimas cosas. Es un jugadorazo, no hace falta que lo diga yo. Esa velocidad. Esa potencia. Y ese acierto de cara al gol. Me gusta mucho”, halaga.

Odriozola tiene calidad para ser el futuro de la banda derecha del Real Madrid y parece tener las cosas muy claras, lo que siempre es una ventaja en el fútbol profesional y más siendo tan joven. Lo tiene todo de cara para poder triunfar y terminar teniendo una carrera de éxito. Está claro que esta temporada no ha sido fácil ni para él ni para el equipo, pero aun así ha sido una de las pocas notas positivas en la temporada del Real Madrid.