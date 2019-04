Nacho Fernández: "Quiero seguir en el Madrid, esta es mi casa"

Este Madrid no convence. Los blancos volvieron a dejar un sabor agridulce en Butarque que, de no ser por Benzema, hubiera sido mucho mayor. El francés es de los pocos futbolistas que se salvan esta temporada y sus veintisiete goles no hacen más que afianzar su continuidad para el curso que viene. Otros no pueden decir lo mismo. Zidane admitió desde su regreso que este verano habrá cambios y cada fin de semana, en cada campo que los blancos visitan, esa idea se consagra.

Lo cierto es que "muchos jugadores pueden hacer caja" y la entidad de Chamartín la necesita para dar un golpe sobre la mesa en uno de los mercados estivales más especulativos de la historia. Nacho Fernández, que fue titular y jugó los noventas minutos en Butarque, reconoció la mala temporada que está cuajando su equipo y habló sobre su futuro: "Yo tengo contrato, estoy en casa y quiero seguir en este club. Haya revolución o no, esta plantilla se merece todo el respeto del mundo. Llevo escuchando que van a llegar centrales al Real Madrid desde hace seis o siete años".

La temporada del equipo

Nacho no se esconde en reconocer que esta no ha sido ni mucho menos su mejor temporada. La afición siempre ha estado de su parte, pero este año ha recibido críticas por un nivel bastante inferior al habitual. Algunos incluso le han colocado el cartel de transferible, pero desde el club no se plantean que el canterano haga las maletas: "Aquí siempre hay que dar el máximo, estamos acostumbrados. Hemos pasado una mala temporada y por supuesto que se puede hacer caja con los jugadores que hay aquí. Pero eso ha siempre siempre, esta temporada y las anteriores".

El Real Madrid empata en Butarque. Foto: Liga Santander.

El grueso de este equipo ha ganado todo en los últimos años. Las tres Champions consecutivas y cuatro en los últimos cinco años son una realidad y es algo que probablemente ningún club pueda volver a repetir. Sin embargo, no se puede vivir del pasado y mucho menos el Real Madrid: "Venimos de tres años espectaculares pero el fútbol es así y tenemos que dar la cara. Hemos ganado muchísimo y nos merecemos un poco más de respeto".

Habrá que esperar para ver qué sucede en los próximos meses. Cada partido, por más que Zidane no quiera reconocerlo, es un examen final. Todo un 'casting' del que el francés tendrá que hacerse cargo. Eso mismo que no quiso hacer cuando ganó la final en Kiev, y prefirió irse, pero que ahora no puede evitar. Tendrá que deshacerse de aquellos que ya no están al nivel y construir un nuevo equipo a su gusto. Un nuevo Madrid campeón.