Zidane: "¿Puedes sacar el dato de todo lo que han ganado estos jugadores?"

Nubes, lluvia y pocos claros en Valdebebas. El impredecible tiempo de la capital, muy distinto hoy al que venía siendo habitual en las últimas fechas, puede asemejarse con el estado en el que se encuentra sumergido el conjunto de Zinedine Zidane tras la dolorosa derrota ante el Valencia. Los blancos, a pesar de que con el francés solo conocían la victoria desde su regreso, cayeron de forma ostensible en Mestalla. Un vestigio que evidencia el desgaste de una plantilla a la que le ha llegado la hora de empezar a sufrir sus primeras modificaciones de cara a la próxima temporada.

Zidane, desde su vuelta, siempre ha dejado claro que este verano llegarán nuevos futbolistas. Por algunos ha mostrado más preferencia que por otros y es conocedor de que en el mercado actual el dinero ya no lo es todo. Su papel para convencer a ciertas estrellas será determinante. Algunos como Pogba y Hazard ya se han dejado querer y son los que mejor se posicionan para acabar vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Derrota dolorosa, pero no horrible

El francés no está de acuerdo con las críticas que ha recibido el equipo por el partido ante el Valencia. Pese a la derrota, considera que sus jugadores hicieron muchas cosas bien pero les faltó gol: "Vi muchas cosas después del partido del Valencia diciendo que jugamos horrible y es mentira. Vamos a intentar mejorar cosas para jugar mejor, pero no lo estamos haciendo todo mal. Nos faltó gol durante noventa minutos, hasta que marcó Benzema".

"La recuperación de Vinicius va muy bien"

Los jugadores tienen orgullo y tratarán de acabar la temporada lo mejor posible. Todas las derrotas sirven para algo y ahora solo queda pensar en el partido del sábado ante el Eibar: "Yo no estoy en la cabeza de los jugadores, veo lo que hacen en los entrenamientos. Tienen orgullo y quieren acabar la temporada bien. La derrota siempre tiene su significado, en el sentido de que el rival fue mejor, pero también hicimos cosas buenas. Estoy convencido de que jugaremos bien mañana".

Los números para bien y para mal

El Real Madrid está muy por debajo de los números que cosechan de cara a puerta los grandes clubes europeos como el Manchester City, la Juventus o el PSG: "El próximo año veremos lo que vamos a hacer. Los datos son los que son y es cierto que este año hemos tenido dificultades de cara a puerta. Cambiaremos cosas para mejorar en los ocho partidos que quedan".

Zidane quiso sacar la cara por sus futbolistas. Considera que los datos negativos son fácil sacarlos, pero que cuando se hacen bien las cosas no relucen de la misma manera: "No estoy preocupado, es lo que hay. Ha sido un año complicado y hay que aceptarlo. ¿Me puedes sacar el dato de todo lo que han ganado estos jugadores? No solo conmigo en los últimos años, sino en los últimos cinco, seis o siete. Vamos a intentar cambiar, porque es la necesidad del club. Que es la necesidad de volver a ganar y hacer cosas grandes. La gente nos quiere. Aceptamos que haya menos gente en el estadio, pero no hay que olvidar lo que han hecho los jugadores".

"La derrota ante el Valencia dolió"

Radomir Antic, ex-entrenador del Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, afirmó en una entrevista que Luka Modric no merecía el Balón de Oro. Zidane se encargó de defender al futbolista croata: "La gente puede decir lo que quiera. Modric se merece su Balón de Oro, lo ha ganado con entrega, juego y calidad. Si hay otro que piense lo contrario, lo siento por su parte".

El Real Madrid no está atravesando un momento fácil pero no está ni mucho menos hundido. El galo recalcó que vio a un equipo comprometido, que hizo muchas cosas bien, pero que escaseó de cara a puerta: "No me ha gustado perder, pero sí lo que hicimos a nivel de juego, presión arriba pero nos faltó gol claramente. Marcó al final Benzema y es cierto que nos faltó más. El equipo no está atravesando un momento fácil, pero lo vi comprometido, solo nos faltó el resultado".

"Keylor Navas tiene contrato y le quiero mucho"

Simeone, en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça, recalcó que el Atlético de Madrid ha sido el gran rival del conjunto azulgrana en los últimos años: "El Madrid siempre está ahí. No voy a quitar valor al Atlético de Madrid por lo que ha hecho en sus últimos años, pero nadie me puede quitar a mí que el Madrid también compite en todas las competiciones. Es la historia de este club".

Por último, en una pregunta en francés, habló sobre los rumores que sitúan a Eden Hazard en la órbita del Real Madrid para este verano. El futbolista del Chelsea siempre ha visto con buenos ojos acabar jugando en el Bernabéu y nunca ha ocultado su admiración por Zidane: "Es un jugador que me gusta mucho. Llevo siguiendo su trayectoria desde que empezó en Francia y siempre le he apreciado. Aún así no daré mi opinión sobre lo que pueda pasar porque todavía no ha acabado la temporada".