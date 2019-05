Jeméz: "Si ganamos, estoy seguro de que nos quedamos en Primera"

Como ya es costumbre, el entrenador del Rayo Vallecano realizó la usual conferencia de prensa frente a los medios acreditados, esta vez para hablar del crucial partido frente al Levante. Un encuentro en la que solo hay una opción, ganar para seguir luchando por la permanencia.

Como era de esperar, Paco Jémez habló de todo, pero preferentemente del trascendental partido y de las opciones del equipo para luchar la permanencia.

"Hay un componente emocional muy importante. Sabíamos que íbamos a llegar a esta situación. Si no ganamos al Levante prácticamente descendemos, pero si ganamos, estoy seguro de que nos quedamos en Primera" fue lo Jeméz dijo sobre el crucial partido en Valencia, donde además las aficiones ya han demostrado que es un encuentro vital agotando las localidades agotadas.

En cuanto a las posibilidades reales de salvarse, el entrenador del Rayo dijo: "La salvación sería un milagro deportivo. Sabía que la situación era muy difícil. Lo primero que había que hacer era frenar la caída, y lo hemos conseguido" para luego añadir: "La salvación está complicada, pero no hay que confundirlo con la imposibilidad. Lo veo más posible de lo que lo veía hace una semana."

Como es lógico, no pudo no hablar de la victoria del Domingo pasado frente al Real Madrid, un triunfo que no es menor por dos motivos. Primero, el Madrid es un grande del fútbol y segundo, son tres puntos que dan respiro al equipo y sobre todo, esperanza: "Ganar al Madrid fue una buena noticia para nosotros. Ha sido una semana donde hemos recibido muchos halagos y eso no me gusta. Me preocupa, porque no lo interpretamos bien."

Era inevitable no comentar cómo le ha ido al equipo en los partidos que le ha tocado fuera de casa, una tarea pendiente que debe cerrarse con el partido frente al Levante de forma positiva para la escuadra de Vallecas: "Este equipo no es el mismo en casa que fuera. No sabemos a qué se debe. Lo he hablado con los jugadores y no saben darme una razón. Necesitamos la mejor versión del equipo", finalizó.