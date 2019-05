Real Madrid - Real Betis: puntuaciones Real Madrid, jornada 38 La Liga Santander

El partido comenzaba dormido. Ambos equipos imprecisos, que salieron a presionar arriba, pero muy verdes con el balón en los pies, no era ni para unos ni para otros. Una rara acción de Pau López ante la presión de Vinicius, el mejor del Real Madrid, daba el primer susto para los de, hasta entonces, Setién. Después de esto, despertaron los sevillanos. El Betis movía la pelota, acechaba la portería blanca y comenzaba a amenazar con un gol que llegaría más tarde. Mientras, un Madrid que no se encontraba en el campo, se refugiaba en un soberbio Keylor Navas que detuvo un gran disparo de Bartra y una vaselina de Lo Celso. El costarricense se encontraba muy seguro. Quizás porque, al ser su último partido, se encontraba curado de espanto, desatado. Mientras tanto, Karim Benzema estrellaba un balón en el palo en la que era y fue la mejor ocasión para los blancos del partido.

Tras el descanso, las diferencias entre un equipo y otro fueron a más. Un Betis que la quería, la tenía y la jugaba, y un Madrid que no la olía. Mientras los locales comenzaban a tenerla un poco y a rondar por el área de los verdiblancos con ataques comandados por Vinicius, Loren abrió el marcador tras un gran pase de Guardado a la espalda de Nacho, que se le va un poco la marca, y bate por arriba a Keylor, que poco pudo hacer. El Madrid intentaba responder, pero Vinicius y Navas poco podían hacer solos, con un equipo que tenía ganas de que acabase la temporada. No celebró Jesé el segundo tanto de los suyos, que llegó con el partido ya dormido, ya que los de Zidane no sabían reaccionar. Un pase a la espalda de Carvajal dejó solo a Firpo, que pasó atrás para que el ex madridista rematara casi a placer. Lo mejor llegó para los locales, Undiano Mallenco, que colgaba el silbato, pitaba el final de un encuentro que se disipó, otra vez, entre pitos de la grada. Fin de la temporada, lo más positivo que puede sacar el Real Madrid de todo esto.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / S.C. Sin calificar.

Keylor Navas

8 / Se despide de la mejor manera. El tico fue el mejor de los suyos junto con Vinicius Jr en un partido donde muy poco pudo hacer en los goles. Paradas a Bartra o a Lo Celso por dos veces, hacen que la cuenta del Betis no sea mayor. Al final del partido saludó y salió ovacionado a modo de despedida de la que ha sido su casa.

Carvajal

4 / No consigue entonarse. Sufrió mucho las subidas de Junior Firpo, que le ganó la espalda en el segundo gol. Mal partido del madrileño, al que el Bernabéu le pide mucho más.

Varane

5 / Insuficiente. No tuvo mucho trabajo, pero pudo hacer algo más en el primer gol. El resto del equipo no acompañaba y el francés tampoco estuvo muy fino a la hora de sacar el balón. La presencia de Ramos le ayuda mucho.

Nacho Fernández

4 / Desconcentrado. El central apenas la tocó para despejar un balón y para ceder otro al portero. En el primer gol del Betis, pierde por centímetros la marca de Loren y este hace el 0-1.

Marcelo

5 / En su línea este año. Más fino en ataque creando peligro para la portería de los béticos. Un par de disparos desviados por muy poco fueron la aportación ofensiva de Marcelo, que tiene acostumbrada a la grada a dar mucho más. En defensa, impreciso y sufriendo, como siempre, a la espalda.

Marcos Llorente

5 / El centro del campo se le vino encima. No pudo aguantar el vendaval de pases que pasaban por su lado. Poco pudo hacer en un partido en el que era muy difícil sacar la pelota. Un corte a una contra peligrosa del Betis fue la única acción de mérito del partido.

Valverde

5 / Necesita mejorar. El joven uruguayo debe hacer más si se quiere quedar en el equipo. No estuvo aparecido, no disfrutó del balón en todo el partido, pero tampoco pudo hacer más de lo que hizo. Salió por Isco en el 69'.

Modric

4 / Por fin se acaba la temporada para él. Le conviene descansar, llegar con las fuerzas cargadas y hacer una pretemporada en condiciones para llegar a ser el mismo del Mundial. No estuvo bien, no supo mantener el centro del campo ni organizar el balón. Se le vio impreciso y cansado. Le sentará bien el verano.

Brahim

5 / Lo intenta. Se mueve, tiene muchas ganas y se le ve, aunque esta vez no le salieran las cosas. Fue sustituido en el minuto 60 por Asensio sin hacer gran cosa sobre el verde. Necesita rodarse y jugar partidos.

Vinicius Jr

7 / La mejor noticia del Real Madrid esta temporada. Sin duda, su ilusión, explosividad, regate, encaro y carrera, ilusionan mucho al Bernabéu, que se frota las manos cada vez que coge el balón. La parroquia blanca ha mantenido el último ápice de ilusión que le quedaba gracias al brasileño. Cuando mejore la definición, será un jugador top.

Benzema

5 / No tuvo su día en el Bernabéu. Rondó el área, lo intento y estuvo a punto de anotar el primer gol del partido, pero estrelló el balón al palo. No muy buen partido del galo, que se vio enredado en la maraña de centrocampistas del Betis. Fue sustituido en el 76' por Lucas.

Asensio

4 / Muy lejos de sus capacidades. Disfrutó de media hora de juego y, de nuevo, no se le vio. Lleva así varios partidos y no gusta en Chamartín. Salió, dio un mal pase y se marchó. Mal partido del mallorquín, que salió al campo por Brahím Díaz.

Isco

S.C. / Insípido. No hizo gran cosa, ni mala, ni buena. Salió por Valverde.

Lucas Vázquez

S.C. / Como toda la temporada, no se le puede calificar a Lucas. Su presencia no repercute mucho en el juego del equipo. Salió por Benzema y no hizo nada.

Zidane

5 / Planteamiento con pocas ganas de ganar. En un partido de poca trascendencia y donde nadie se jugaba nada, el once inicial es en lo que menos hay que fijarse a la hora de evaluar a un entrenador. Dio la oportunidad a Keylor de despedirse, pero no a Bale. Sus cambios no fueron revolucionarios, pero tampoco había mucho más. Lo mejor para el francés, como a todo el equipo, es que se vuelvan a ver las caras en julio.