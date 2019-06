Previa Mallorca - Granada CF: Primera a la vista

Este martes 4 de junio tendrá lugar la penúltima jornada de la Liga 1|2|3. Algunos equipos ya han conseguido sus objetivos, tanto por la parte alta de la tabla como el CA Osasuna que ya es equipo de Primera, como por la parte baja donde el Extremadura UD ya ha certificado su permanencia tras una temporada complicada para los de Manuel Mosquera. No obstante, aún quedan conjuntos (y aficionados) con los deberes sin hacer. Es el caso del RCD Mallorca y del Granada CF, ambos con la mirada puesta en el ascenso a la Liga Santander. Por un lado, los baleares no pueden fallar si quieren asegurarse la participación en el playoff y, además, con una buena plaza para ganar el factor cancha. Por el otro, los andaluces querrán certificar su ascenso directo lo antes posible para no depender de la última jornada, lo que haría reaparecer a los antiguos fantasmas del pasado rojiblanco que parecían ya extinguidos. En definitiva, un choque de primera para llegar a Primera, y bajo la memoria y el recuerdo de José Antonio Reyes, fallecido el pasado fin de semana. D.E.P.

FRENTE A FRENTE

El RCD Mallorca actuará como local en Son Moix y llega a esta penúltima jornada como el actual quinto clasificado de la Liga 1|2|3. El conjunto balear salió derrotado por la mínima en su visita a Riazor, debido a un tanto de penalti anotado por Carlos Fernández en los minutos finales, y vio como el Málaga CF le arrebató la cuarta plaza la semana pasada tras ganar en La Rosaleda ante el Real Zaragoza por 3-1. Actualmente, el equipo dirigido por Vicente Moreno tiene un total de 67 puntos, cosechados en 19 victorias, 10 empates y 11 derrotas. Los mallorquines no optan ya al ascenso directo, por lo que todas sus aspiraciones pasan por clasificarse para jugar la fase de promoción y, a poder ser, alcanzando la mejor posición posible para asegurarse el factor cancha. El RCD Mallorca aún podría ser tercero, ya que se encuentra a 4 puntos del Albacete BP. Por tanto, el partido frente al Granada CF será un encuentro decisivo para los bermellones.

Por su parte, el Granada CF visitará el estadio de Son Moix tanto con la espinita clavada por no haber consumado el ascenso a Primera la semana pasada como con la ilusión y la misión de conseguirlo ante los bermellones. Los hombres de Diego Martínez se encuentran actualmente en el segundo puesto de la tabla con 75 puntos. Los rojiblancos han cosechado un total de 21 triunfos, 12 empates y 7 derrotas en 40 partidos. El pasado domingo 26 de mayo, los rojiblancos recibieron al Cádiz CF y tuvieron el ascenso en su mano durante bastantes minutos gracias al gol tempranero de Rodri Ríos que abrió la lata. Sin embargo, el cadista Ager Aketxe detuvo y pospuso la alegría local con un tremendo latigazo que igualó la contienda a falta de 15 minutos para el final. El Granada CF mantiene una ventaja de 4 puntos con el tercero de la categoría, el Albacete BP, y las matemáticas le sonríen a priori. Los granadinos serán equipo de Primera División este domingo tanto si consiguen el triunfo en su visita a Mallorca como si el Albacete BP no gana en su duelo ante el Málaga CF.

UNA MIRADA AL PASADO

La última vez que baleares y andaluces se vieron las caras en la isla fue hace siete años, cuando ambos se encontraban en la máxima categoría del fútbol español. Corría la temporada 2012/2013. El RCD Mallorca, cuyo feudo se llamaba Iberostar Estadio por aquel entonces, comenzó la temporada con Joaquín Caparrós sentado en el banquillo, pero los malos resultados provocarían su cese tras las primeras 22 jornadas de campeonato. Le sustituiría Gregorio Manzano para disputar el resto de la temporada aunque, finalmente, el conjunto balear acabaría descendiendo de categoría con 36 puntos en la décimo octava posición tras pasar 15 años consecutivos en la élite.

Para el Granada CF esa temporada supuso su segunda consecutiva en Primera tras haber estando rondando los infiernos de Segunda B y Tercera durante más de 30 años. Los rojiblancos empezaron la campaña de la mano de Juan Antonio Anquela. El jienense disputaría 21 partidos antes de ser sustituido por Lucas Alcaraz. Cabe destacar la anécdota de que el primer encuentro con el granadino en el banquillo se saldó con victoria para el Granada CF ante todo un Real Madrid, gracias a un gol en propia meta de Cristiano Ronaldo, el único de su carrera hasta la fecha. El histórico ‘Matagigantes’ resurgió y conseguiría mantener la categoría a final de temporada con 42 puntos, quedando décimo quinto en liga.

En dicha temporada, hace siete años, ambos conjuntos se enfrentaron en un duelo que se saldó con la victoria rojiblanca por 1-2. Los goles de El Arabi, de penalti, y de Gabriel Torje dieron el segundo triunfo consecutivo a los de Anquela por el mes de octubre. El atacante Tomer Hemed recortó distancias para los de Caparrós, que cayeron derrotados en el Iberostar.

ÚLTIMAS NOVEDADES

En el RCD Mallorca no se disiparían grandes cambios con respecto a la jornada pasada. En Riazor, Vicente Moreno sacó su once de gala, con Dani Rodríguez, Lago Junior y Budimir en el ataque, para buscar la victoria, aunque el conjunto balear sucumbió en su propósito ante el RC Deportivo. Por tanto, ante el Granada CF se espera que se repita prácticamente la misma alineación, a pesar de no conocer aún la convocatoria bermellona.

El Granada CF ha viajado hasta las Islas Baleares con toda la plantilla, tanto con jugadores disponibles como con los que seguro no participarán en el duelo. Dentro de este segundo grupo se encuentran el centrocampista Fran Rico, que no ha disputado ni un minuto en lo que va de liga por culpa de su lesión de rodilla que arrastra desde la temporada pasada, y el central José Antonio Martínez. El defensor onubense, que pertenece a la disciplina de la SD Eíbar, ha sido un fijo en el once de Diego Martínez prácticamente desde su llegada al club rojiblanco. En el partido de la pasada jornada ante el Cádiz CF cayó lesionado con una lesión fibrilar de grado II en su obturador izquierdo. Tanto él como Rico serán las únicas bajas del Granada CF en Son Moix, aunque podrán ver al resto de sus compañeros desde el palco del feudo mallorquín.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

Empezando por los locales, el técnico del RCD Mallorca, Vicente Moreno, comenzó valorando la última derrota del equipo ante el RC Deportivo en Riazor por 1-0, que dejó al equipo bermellón sin aspiraciones de ascenso directo: “Es un palo cuando crees que has merecido más, pero luego ya corregimos y nos centramos en el siguiente partido”. Precisamente el siguiente partido el técnico valenciano le quita hierro a pesar de la fase definitiva en la que el club se encuentra de cara a clasificarse al playoff de ascenso: “No se le puede dar más importancia que a otros partidos, es un partido en el que tenemos que dar nuestra mejor versión, darlo todo y tener esa pizca de suerte.” Para su rival (el Granada CF), Moreno tan sólo tuvo palabras de admiración, y avisa del peligro que presenta el segundo clasificado de la Liga 1|2|3: "Es un rival muy difícil que se juega el ascenso directo. Han hecho un temporadón, trabajan muy bien y todo lo que hacen en terreno de juego se ve que está preparado".

Por parte de los visitantes, el entrenador del Granada CF, Diego Martínez, subrayó la dificultad del próximo rival de los rojiblancos, el RCD Mallorca: "El Mallorca me gusta mucho. Colectivamente es de los mejores de la categoría. Están preparados para diferentes tipos de partido". Para el técnico vigués jugar en Son Moix no será fácil, puesto que "como local (el RCD Mallorca) tiene unos números extraordinarios". Por otra parte, Martínez alabó la actual situación en la que se encuentra su equipo tras 40 jornadas de campeonato ya disputadas: "Hemos jugado partidos en los que hemos sido muy fuertes mentalmente. Es un momento para estar orgullosos del equipo y para competir". Además, el técnico no quiere oír hablar de otros resultados ni de ningún tipo de cábalas, tan sólo se centrase fija en un aspecto: "nos centramos en competir nuestro partido". Por último, el técnico dio a entender que se llevará, como mínimo, a todos sus jugadores disponibles en la expedición que partirá hacia la isla balear: "todo el que esté disponible está preparado".

CONVOCATORIAS

RCD MALLORCA: A falta de confirmación.

GRANADA CF: Toda la plantilla.

POSIBLES ONCES