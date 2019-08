Previa Valencia -Celta de Vigo: en busca de los primeros tres puntos

Segunda jornada de liga. Mientras el mercado estival se va acabando y sube la tensión, toca salir al verde. En juego, 3 puntos igual de importantes que los de la jornada 38. Después de una primera jornada donde el equipo ya ha podido entrar en calor, llega un fin de semana en el que los aficionados ya piden el máximo a sus jugadores.

Valencia y Celta no consiguieron los 3 puntos en la primera jornada. El Celta perdió frente a un gran Madrid. Un Celta muy parecido al de temporadas anteriores, venenoso arriba, pero tan blando atrás que, de no ser por Rubén, habría recibido más castigo. Los celestes no estuvieron dentro del partido en ningún momento, hasta el punto de que el gol local no llegó hasta el minuto 91 de partido.

Por otro lado, el Valencia no supo cerrar un partido que tenía controlado en todo momento. En el minuto 58 marcaba Gameiro, el Valencia crecía en el juego. Rodrigo la enviaba al palo a portería vacía y el Valencia tenía un penalti a favor en el minuto 90 para cerrar el partido. Gameiro la envió a las nubes y 2 minutos más tarde fue Coquelin quien provocó un penalti el cual transformaba la Real Sociedad. En definitiva, un equipo que mereció más pero que no supo cerrar el marcador.

Viejos conocidos: Santi Mina, Maxi Gómez y Jorge Sáenz

El sábado se vivirá un encuentro de viejos conocidos. Maxi Gómez volverá a Balaídos, la que fue su casa durante más de 5 temporadas. Este verano fue traspasado por 15 millones de euros más Santi Mina. El gallego volverá a verse con sus viejos compañeros, después de perderse la primera jornada de La Liga, al igual que Maxi Gómez. Ambos jugadores llegan a Celta y a Valencia respectivamente para ser una referencia ofensiva, veremos si se aplica la ley del ex. Marcelino habló en rueda de prensa sobre Maxi Gómex: "Maxi está mejor cada semana que pasa. Es un chico extraordinario, su actitud es inmejorable y en cualquier momento va a jugar. El fin de semana no participó porque nos vimos obligados a un cambio defensivo".

Marcelino: “La plantilla tiene una incertidumbre total en el proyecto”

Marcelino compareció en rueda de prensa, dejando múltiples titulares. La crisis continúa en el equipo "che", y esto hace que cada rueda de prensa sirva como termómetro de la situación. Uno de los puntos más calientes del verano es la posible salida de Rodrigo Moreno Machado: "No me pasa por la cabeza un escenario en el que salga Rodrigo y no llegue nadie. Nos pondría en un escenario muy difícil a todos. Sobre todo, a plantilla y cuerpo técnico. No contemplo esa posibilidad. No me consta que estemos lo suficientemente preparados para suplir la baja de Rodrigo. Estamos tratando de recuperar el consenso".

Otra de las preguntas que se están repitiendo durante las últimas semanas es la del futuro del entrenador valencianista: "No temo por mi cargo. Si el dueño considera que debe prescindir de mí, será su decisión. Tengo unas ganas locas de que llegue el 2 de septiembre".

El asturiano tambien se ha referido al Celta de vigo: "El Celta se ha reforzado muy bien ofensivamente. Tiene jugadores muy importantes como Iago Aspas y han incorporado a Denis y Santi Mina. Espero que mañana no tengan su mejor día".

Fran Escribá: "Vamos a hacer mejor temporada que la anterior"

El entrenador del Celta, se muestra contento con la plantilla que ha confeccionado el club para la presente temporada y espera que su equipo consiga mejores resultados que el curso anterior. Para la cita de mañana ante el Valencia (Balaídos, 21 horas), recupera dos piezas importantes: Santi Mina y Hugo Mallo, que esta mañana recibieron el alta de sus respectivas lesiones, aunque el técnico no tiene claro todavía si ambos jugarán de inicio ante un rival que recupera a su jugador más determinante para Escribá: Dani Parejo.

Además, Escribá quiso redimidirse de sus desafortunadas palabras hacia la cantera: "Mis palabras fueron poco afortunadas porque no muestran lo que pienso. Tenía la frustración de haber perdido un partido y dije una frase que no ha gustado Desde que llegué aquí, mi compromiso con el club y con la cantera es absoluto. Les pido disculpas a todos, incluso a la afición. En todos los equipos en los que he estado ha debutado gente de la cantera. Lo aclaro y me disculpo"​​​​​​

Precedentes

Valencia y Celta de Vigo han jugado un total de 135 partidos entre competiciones oficiales y amistosos en toda la historia del fútbol. El primer partido entre vigueses y valencianos data del 29/11/1923, el partido se desarrolló en Mestalla y acabó con victoria del Celta por 1-2.

Después de casi un siglo de enfrentamientos, el Valencia ha ganado 63 partidos (46.7 %), 35 partidos han acabado con empate (25.9 %) y 37 encuentros (27.4 %) han acabado con victoria para el Celta de Vigo. En los 135 partidos, el Valencia ha conseguido marcar un total de 239 goles (60.2%, el Celta en cambio se ha tenido que conformar con 158 dianas (39.8%)

La temporada pasada el partido en Mestalla acabó con 1-1, y el encuentro en Balaídos se lo llevó el Valencia con un 1-2, con una gran remontada del equipo de Marcelino. Después de ese duelo, el Valencia consiguió una racha fabulosa, con la que acabó 4º a final de temporada. En el estadio de Balaídos el Valencia tiene un parcial negativo, con 17 victorias, 22 empates y 27 derrotas.

El máximo goleador celtiña de los Valencia - Celta es Hermida (9 goles). El murciélago que más veces ha enviado la pelota al fondo de las mallas es Mundo Suárez (23 goles). La mayor victoria valencianista es un 7-0 en 1946, por el contrario, la mayor goleada del Celta fue un 2-6 en 1940. El resultado más repetido en toda la historia es un 1-1, y se ha visto en 21 ocasiones.

Arbitra Hernández Hernández

Alejandro José Hernández Hernández | Foto: Daniel Nieto-VAVEL

Arbitra el partido José Hernández Hernández. Nació el 10 de noviembre de 1982, actualmente tiene 36 años. Debutó en 2012 en primera división, desde entonces ha disputado un total de 132 partidos, además de ser árbiro FIFA desde 2014.

Hernández Hernández ha disputado un total de 16 partidos frente al Valencia C.F, en los que 6 acabaron en victoria, 3 empates y 7 derrotas. En 2017 arbitró un Celta de Vigo - Valencia, de los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro acabó con un 2-1.

Altas y bajas

Para este partido Fran Escribá contará con las bajas por lesión de Juncá y Okay.

El Valencia recupera para esta jornada a Dani Parejo y Jose Luís Gayà, ambos sancionados en la primera jornada de La Liga. En Balaídos no podrán estar ni Medrán ni Carlos Soler. El Valenciano salía el pasado jueves con muletas de la Ciudad Deportiva de Paterna, tendrá que estar apartado de los terrenos de juego entre 6 y 8 semanas. A estas bajas se le suma la de Coquelin por sanción, después de provocar las manos que le costaron al Valencia los 3 puntos frente a la Real Sociedad.

Con todo esto, estos son los onces por los que podrían apostar Marcelino y Frán Escribá.