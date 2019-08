Previa Valencia - Mallorca: el Valencia obligado a ganar frente un gran Mallorca

Llegamos a la última jornada de fútbol, antes de que se acabe el mercado estival. Después de un verano donde se ha dado mucha importancia a lo ocurrido en las oficinas, llega el momento de centrarse en el fútbol. El Valencia no ha arrancado de la mejor manera el campeonato ligero, en cambio el Mallorca ha cumplido con 3 puntos y muy buenas sensaciones frente a Eibar y la Real Sociedad. El calor será uno de los grandes condicionantes del partido, jugar a las 17:00 en Valencia será un auténtico reto para los jugadores. Antes del arranque del partido, ambos equipos guardarán un respetuoso minuto de silencio, debido al fallecimiento de la hija de Luís Enrique.

El Valencia obligado a ganar

El conjunto "che" arrancó La Liga perdiendo 2 puntos frente a la Real Sociedad. Después de un partido que tenía ya en el bolsillo, se le escapó la victoria después de que la Real Sociedad marcara de penalti en el minuto 100. De Mestalla viajó a Balaídos, donde realizó uno de los peores partidos en los últimos dos años. Un Valencia desdibujado, sin Rodrigo, lento a la hora de mover la pelota, y sin claridad ofensiva, no fue capaz de empatar a la Real Sociedad, a pesar de que Wass envió la pelota al larguero.

Se espera un partido con posesión para el Valencia, en el que Parejo tendrá que hacer llegar balones de calidad a los delanteros del Valencia.

Arranque notable del Mallorca

Siempre es complicado el inicio en una liga tan competitiva como es La Liga española, pero desde el día que el Mallorca confirmó su ascenso en "Son Moix", se respiraba aroma de equipo competitivo. El pasado mes de junio el Mallorca ganó al Deportivo de la Coruña, con una plantilla seria y que supo aprovechar sus oportunidades a la contra.

El Mallorca arrancó de la mejor manera posible su temporada 28 en primera división. En Son Moix ganó al Eibar con goles de Dani Rodrígez y Paulo Oliveira. En la segunda jornada también realizó un gran encuentro, no obstante un gol en Odegaard en el minuto 83 provocó que se marchara de San Sebastián sin ningún punto

Mercado complicado en Valencia

Después de ganar la copa el pasado 25 de mayo, parecía que el Valencia tendría un verano relajado, con dinero por la clasificación en Champions, y afianzando el proyecto de Marcelino y Mateu Alemany. Después de que el Valencia haya cambiado de guardametas (Neto por Cillessen), y haya cambiado de delanteros (Santi Mina por Maxi Gómez), no ha realizado ninguna operación a parte de la de Mangala. Después de los "tira y afloja" entre Mateu Alemany y Peter Lim, el Valencia continúa buscando un lateral derecho y un mediocampista ofensivo. Rafinha parecía ser el elegido por Marcelino, en un primer lugar el dueño descartó su operación por su coste y su alto riesgo de lesión, por lo tanto desde Singapur tan solo aceptaban una posible cesión. Durante la semana, el FC Barcelona ofreció a Rafinha cedido, y el Valencia se encontró la negativa por parte de Peter Lim.

Mercado bueno para el Mallorca

Debido al poco potencial financiero del Mallorca y que sus cifras en los traspasos no acaparan grandes portadas, pero si pueden ser suficiente para lograr el objetivo de la permanencia. El jugador por el que más dinero ha desembolsado el Mallorca es Ante Budimir, ex jugador del Crotone de la Serie B, con un precio de 2,20 millones. Además también ha incorporado a Yannis Salibur, Martin Valjent e Igor Zlatanovic. Por otro lado han llegado las cesiones de Alex Alegría proveniente del Betis y la de Aleix Febas procedente del Real Madrid Castilla.

Semana previa a las selecciones

Después de esta jornada de liga se producirá el habitual parón de selecciones. En el lado valencianista son múltiples los jugadores que se marchan con sus respectivos combinados nacionales. Kang In Lee acudirá por segunda vez con Korea del Sur, además Wass se marchará con Dinamarca. En lo que a España se refiere, Ferrán Torres acudirá a la cita de la sub 21, y Parejo, Rodrigo y Gayà han sido convocados con la selección absoluta.

También son varios los jugadores que han sido convocados por sus selecciones en el Mallorca, Take por Japón, Valjent por Eslovaquia y Trajkovsky por Macedonia del Norte

Precedentes

Valencia y Mallorca se han enfrentado 73 veces durante toda la historia. El primer duelo llegó en 1940, y el Valencia ganó 2-3 en un partido amistoso. Desde entonces el Valencia ha ganado 39 partidos, 17 han acabado en empate y 17 se los ha llevado el Mallorca.

En total el Valencia ha marcado 142 goles, el Mallorca ha introducido 80 veces el balón en el fondo de la portería valencianista. El jugador valenciano que más goles ha marcado al Mallorca es Silvestre Igoa con 7 tantos, en cambio Castro ha sido el futbolista mallorquín con más goles al Valencia (3). Santiago Cañizares ha sido la persona que más "Valencia - Mallorca" ha disputado en toda la historia, con 18 choques. El resultado más veces repetido es el 1-0, y se ha victo en 10 partidos. Valencia y Mallorca han compartido grandes futbolistas como Artiz Aduriz, Francisco Rufete o David Navarro entre otros.

Vicente Moreno: "Ganar en Mestalla es de una dificultad máxima"

"Ganar en Mestalla supone una dificultad máxima pero tendremos nuestras opciones", destacaba Moreno desde la sala de prensa de la ciudad deportiva de Son Bibiloni. El entrenador del Mallorca ha mostrado su respeto hacia el Valencia, no obstante cree que si hacen las cosas bien pueden volver a Mallorca con los 3 puntos. "Habrá que tener un acierto mayor del habitual, porque si no es muy difícil. Ganar no determinará nada, pero si lo hacemos tendremos quince días de felicidad enorme", reconocía el entrenador valencino.

Además también ha hablado del mercado de fichajes: "Hay que intentar que el club haga el mejor equipo posible. A partir de ahí, los que estén serán los mejores para mí. Si he pedido a alguien seguro que no ha salido en los medios, porque lo que pido no suele salir en ningún sitio", explicaba. "Aunque está claro que hay una necesidad en el lateral izquierdo"

Vicente Moreeno comenzó como futbolista en el Valencia "B", en la temporada 95, por lo que volverá al club que le vió crecer.

Marcelino: “La propiedad no ha dado el visto bueno a la cesión de Rafinha al Valencia”

Marcelino García Toral ha atendido a los medios de comunicación con un tono más calmado que el de las últimas semanas. El entrenador del Valencia ha explicado que la propiedad no ha dado el visto bueno a Rafinha como cedido.

Por otro lado Marcelino ha valorado a su plantilla, a tan solo 2 días del cierre del mercado: "Cuando quede la plantilla confeccionada podremos hacer un buen análisis, no ahora. Tengo una plantilla extraordinaria, quizá algo corta (me reitero), pero estoy francamente satisfecho". Además también ha sido crítico con el nivel de juego del equipo: "Queremos centrarnos sólamente en el fútbol. Venimos de no hacer un buen partido en Vigo, queremos ganar al Mallorca. Nos vamos a enfrentar a un equipo con dinámica ganadora. Hacen muy buenas transiciones defensivas"

Arbitra Javier Alberola Rojas

Javier Alberola Rojas nació el 22 de junio de 1001, y ha arbitrado un total de 39 partidos en primera división. Debutó en La Liga en 2017. Tiene una media de 5 tarjetas amarillas por partido, y esta temporada tan solo ha arbitrado el Leganés 0-1 Osasuna, en el que señaló 5 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. El Valencia ha recibido 3 veces su arbitraje, logrando una victoria y dos derrotas. El último partido fue el Rayo 2-0 Valencia de la temporada pasada. El Mallorca nunca ha sido arbitrado por el de Ciudad Real. Además estará Medié Jiménez en el VAR.

Once inicial, altas y bajas

El Valencia buscará su primera victoria del año con el 4-4-4 clásico de Marcelino García Toral. Piccini será baja durante los próximos meses, después de que se tuviera que marchar en ambulancia el pasado miércoles, después de un fuerte impacto en la rodilla. Según fuentes oficiales del Valencia, la operación salió según lo esperado. Además se le suma a la baja de Carlos Soler.

El Mallorca llega con las bajas de "El Cucho"; Abdón y Aridai por lesión. Además Señé es seria duda por molestias molesculares.