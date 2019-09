Previa RC Celta - Granada CF: reencuentro de 'viejos conocidos' en Vigo  

Una vez finalizada la sucesión de diversos partidos internacionales que han tenido lugar alrededor de todo el globo terráqueo, se puede afirmar que vuelve la normalidad futbolística. Cada país recupera su competición liguera y sus aficionados esperan con ilusión el partido de su equipo, aunque con incertidumbre ante los posibles estragos que el temible “virus FIFA” haya podido ocasionar a consecuencia del parón. En España podremos comprobarlo desde este mismo viernes, con los 10 enfrentamientos que nos brindará la cuarta jornada de la Liga Santander. En uno de ellos, el Granada CF de Diego Martínez viajará hasta Vigo para verse las caras con el RC Celta de Fran Escribá en el estadio de Balaídos con el objetivo de romper la igualdad que ambos conjuntos comparten.

Frente a frente

El RC Celta volverá a Balaídos y se reencontrará con su afición tras el parón de selecciones. En el último partido, el conjunto celeste dirigido por Fran Escribá consiguió llevarse un punto de su visita al Ramón Sánchez Pizjuán. En el minuto 85, Denis Suárez anotaba para los gallegos y ponía las tablas en el marcador después de que Franco “El Mudo” Vázquez hubiese abierto la lata para el Sevilla FC tan sólo cinco minutos antes. Con ese empate a uno, el conjunto celeste sumaría un total de 4 puntos en su casillero liguero.

Anteriormente, Iago Aspas y compañía habían vencido al todavía Valencia CF de Marcelino (1-0) y habían sucumbido ante el Real Madrid en la primera jornada (1-3), ambos en Balaídos. Tras la decepción de la temporada pasado donde los ‘celtiñas’ vieron de cerca el abismo del descenso, la afición parece haber hecho borrón y cuenta nueva, sobre todo con los regresos de Denis Suárez y Santi Mina para reforzar el ataque del equipo. Con el ex ‘culé’ y el ex ‘ché’, más jugadores jóvenes como Fran Beltrán o Brais Méndez, y el perro viejo de Iago Aspas (viejo conocido para la afición de Los Cármenes), el RC Celta espera poder demostrar su mejoría en la Liga Santander y acercarse lo máximo posible a la pugna por Europa.

Por parte de los visitantes, el conjunto rojiblanco aterrizará en el norte de la península tras haber vencido de manera contundente a todo un RCD Espanyol de Europa League (0-3) en el último partido antes del parón. Dicho triunfo, sumado al empate a cuatro en La Cerámica ante el Villarreal CF y la derrota por 0-1 ante el Sevilla CF, justifica los 4 puntos que el Granada CF posee en su casillero. Más allá de los resultados, la buena imagen futbolística que están mostrando los pupilos de Diego Martínez es lo que más está asombrando tanto a sus propios aficionados como al resto de los rivales.

La alta presión defensiva y la fortuna a la hora de ver puerta no suelen ser muy comunes en un recién ascendido, o al menos que se aplique de una manera tan férrea y certera en el terreno de juego. Por tanto, aunque los andaluces sólo piensan en la salvación, pretenderán mantener su gran momento de forma y sumar puntos a su zurrón para seguir soñando en la Primera división. Enfrente, tendrán a los celestes.

Antecedentes favorables al Celta

El Granada CF visitará al RC Celta sin mirar demasiado las estadísticas, puesto que el conjunto rojiblanco no vence en el feudo vigués desde hace más de 60 años, cuando las franjas de la camiseta eran verticales y no horizontales. Ese último triunfo data del año 1958, cuando el Granada CF doblegó por 0-2 a su rival, con goles de Vicente Díaz y de Emilio Ruiz Baena. Antes de esta ‘efeméride’, los nazaríes habían derrotado por primera vez a los celtiñas en 1944. Fue por la mínima, con un tanto de Antonio Aparicio. Tras estas victorias, el Granada CF no ha conseguido abandonar Balaídos con los tres puntos bajo el brazo. El último choque fue en la temporada 2016/2017, donde los vigueses obtuvieron el triunfo por 3 goles a 1. Primero marcaron Iago Aspas y Bongonda para los locales, y Artem Kravets recortó distancias en los minutos finales. Sin embargo, la esperanza granadinista se esfumó con la sentencia de Diop en el tiempo de añadido. El Granada CF dirigido por Paco Jémez primero, por Lucas Alcaraz después y finalmente por Tony Adamas terminó descendiendo a Segunda a final de temporada.

Ni siquiera en territorio andaluz mejora la dinámica. Los rojiblancos acumulan un total de nueve enfrentamientos sin conseguir el triunfo ante los celestes. La última victoria en Los Cármenes se produjo con Juan Antonio Anquela sentado en el banquillo granadinista, en la temporada 2012/2013. Los tantos de Gabriel Torje y del inolvidable Guilherme Siqueira para los locales superaron al visitante de Iago Aspas para dejar los tres puntos en Granada, rompiendo así el maleficio con los vigueses.

De este modo, los jugadores de Diego Martínez quizá salgan al terreno de juego con la última gesta en mente: el ‘playoff’ de ascenso a Primera en el que el Granada CF derrotó al RC Celta en semifinales mediante una tanda de penaltis de infarto. Más adelante, los andaluces volverían a Primera 35 años después tras superar al Elche en la final.

Últimas novedades

El RC Celta recupera al centrocampista Okay Yokuslu después de que haya estado en la enfermería celeste durante tres meses y medio debido a una rotura parcial en el ligamento de su rodilla derecha. Parece probable que el turco entrará en la lista de convocados de Escribá, pero no desbancaría ni a Beltrán ni a Lobotka del doble pivote, que han firmado un notable inicio de temporada. Los que sí podrían entrar en el once inicial serían el atacante Santi Mina y el lateral derecho y capitán ‘celtiña’, Hugo Mallo. Ambos han superado los problemas físicos que arrastraban y parecen ser una pieza fundamental en el engranaje de los celestes.

Por tanto, los ‘sacrificados’ serían Kevin Vázquez y ‘Toro’ Fernández, el autor del tanto de la victoria ante el Valencia CF. Por otro lado, el flamante fichaje de los vigueses, Rafinha Alcántara, no podrá debutar ni en esta jornada ni en la próxima. El retoño del que también fuera ‘celtiña’ Mazinho sufre una rotura fibrilar de grado I en su sóleo izquierdo, por lo que estará fuera de la competición durante dos semanas. Además, David Costas, David Juncà y Juan Hernández continúan recuperándose de sus problemas físicos, por lo que tampoco participarán este fin de semana en Balaídos.

El Granada CF viajará a Vigo con prácticamente toda su plantilla. Tras haber completado el último entrenamiento el sábado antes de partir, los únicos que se quedan en tierra son los lesionados Neyder Lozano, con una fisura en la tibia; Álex Martínez, con una lesión muscular en los isquiotibiales; y Yan Eteki, con un esguince de rodilla. Tanto los dos defensores como el mediocentro siguen pendientes de evolución para recibir el alta, aunque sería el camerunés el que estaría más próximo a regresar al terreno de juego.

Otro que tampoco viaja es el lateral Ismail Köybassi. El turco procedente del Fenerbahçe sigue adaptándose a su nuevo club y, por ahora, se queda en Granada. Por otro lado, los que sí superaron sus problemas físicos y sí viajan con el equipo son el central José Antonio Martínez y el delantero Adrián Ramos. Además, los internacionales venezolanos Darwin Machís y Yangel Herrera se incorporaron a la disciplina de Diego Martínez el viernes tras haber disputado un amistoso con su selección entre semana. El primero firmó una gran actuación frente al RCD Espanyol y el segundo sustituyó de manera aceptable a Yan Eteki, por lo que ambos entran en la convocatoria a pesar de sus escasos entrenamientos con el Granada. Por último, Maxime Gonalons se estrena en la convocatoria y está por ver quién acompañará a Montoro en el centro del campo. Hay dos opciones principales: Ramón Azeez o el propio Yangel Herrera, quien ya fuera titular en Cornellà - El Prat.

Declaraciones de los entrenadores

Empezando por los locales, el técnico del RC Celta, Fran Escribá, ha descrito al Granada CF como “un equipo muy bien confeccionado y versátil que no pondrá las cosas fáciles en Balaídos”. No ha desvelado la lista de convocados para el encuentro que tendrá lugar el domingo a las 16 horas en el feudo celtiña, ya que la plantilla celeste realizará un último entrenamiento horas antes al choque.

Por otro lado, Escribá ha afirmado que contará con el recién recuperado Okay Yokuslu, aunque no ha asegurado su titularidad: "Está mejor de los que pensábamos" cuando cayó lesionado hace casi 4 meses disputando un partido con la selección turca. Ante los escasos entrenamientos de Néstor Araújo por su concentración con el combinado mexicano, el entrenador de los celestes no descarta dejarlo en el banquillo y darle la titularidad al ex del Tenerife, Jorge Sáenz. No obstante, elogia al mexicano por su profesionalidad: "Él (Araújo) está bien, al final es un profesional con muchos años de experiencia".

Por último, el técnico ha mostrado su optimismo con la evolución de la lesión del flamante fichaje, Rafinha Alcántara: “Si los servicios médicos valoran una correcta evolución en su recuperación, Rafinha podría estar disponible la próxima jornada ante el Atlético de Madrid”. Habrá que esperar hasta unas pocas horas antes del partido para conocer tanto la convocatoria del RC Celta como su once inicial.

Por parte de los visitantes, el entrenador del Granada CF, Diego Martínez, se verá las caras con el club que un día fue su hogar. El técnico vigués pasó por las categorías inferiores del RC Celta durante su adolescencia antes de viajar a Cádiz primero y luego a Granada para estudiar y centrarse en su carrera como entrenador. Aunque confiesa que volver a Balaídos “será bonito”, no pierde de vista su misión principal: “Lo que me daría algo especial sería conseguir los tres puntos allí”. Para ello tendrán que superar a un RC Celta “que tiene mucha calidad y un mediocampo muy dinámico, con mucho espacio de intervención. Es un equipo con jugadores de mediocampo hacia adelante de un nivel técnico muy alto”. Es lo que asegura Martínez en cuanto le nombran a nombres como Denis Suárez, Brais Méndez o Iago Aspas.

“Para sumar puntos en Primera, tenemos que estar de sobresaliente, cometer pocos errores, estar muy acertados y jugar con mucha personalidad”, ha afirmado el técnico granadinista. Sobre el parón, Martínez asegura que ha tenido un punto positivo: “Ha servido para poner a punto a jugadores que se acaban de recuperar y recuperar a algunos que estaban lesionados”, como José Antonio Martínez o Adrián Ramos, además de para fomentar la adaptación de las últimas incorporaciones: Ismail Köybassi y Maxime Gonalons.

Convocatorias

RC CELTA: a falta de confirmación.

GRANADA CF: Rui Silva, Maxime Gonalons, José Antonio Martínez, Germán Sánchez, Álvaro Vadillo, Roberto Soldado, Antonio Puertas, Ramón Azeez, Aarón Escandell, Fede Vico, Carlos Neva, Víctor Díaz, Quini, Ángel Montoro, Adrián Ramos, Yangel Herrera, Domingos Duarte, Darwin Machís y Carlos Fernández.

Posibles alineaciones

RC CELTA: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araújo, Lucas Olaza; Fran Beltrán, Stanislav Lobotka, Denis Suárez, Brais Méndez; Santi Mina, Iago Aspas.

GRANADA CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán Sánchez, Domingos Duarte, Quini; Ángel Montoro, Ramón Azeez; Darwin Machís, Fede Vico, Antonio Puertas; Roberto Soldado.