Previa Getafe CF - Granada CF: el sueño de líder sigue en Getafe

Después de un fin de semana lleno de fútbol que nos ha dejado con el Granada CF en lo más alto de la tabla clasificatoria, el calendario parece estar ansioso y no ofrece ningún respiro. Los veinte equipos de la Liga Santander, esta vez FC Barcelona y Real Madrid inclusive, volverán a disputar una jornada más, la undécima, entre semana. Precisamente toca hablar del líder (actualmente segundo por la victoria del FC Barcelona ante el Real Valladolid). El conjunto de Diego Martínez no para de recibir elogios ante el magistral inicio competitivo que está cuajando en su regreso a la élite. Sus pupilos se muestran comprometidos con la causa rojiblanca, guerreros y certeros dentro del verde. Aunque no quieren mirar más allá de la salvación, el próximo jueves viajarán hacia Madrid para verse las caras con el ‘EuroGetafe’ y defender el liderato. Los aficionados rojiblancos lo describen como un sueño del que no quieren despertar. Que suene o no la alarma del despertador depende exclusivamente de sus héroes. Y es que el líder prefiere quitar el hipo a quitar el sueño.

FRENTE A FRENTE

El Getafe CF actuará como local en su Coliseum Alfónso Pérez ante su afición tras salir malparado de su última visita a domicilio. Fue ante el Sevilla FC, que doblegó al conjunto azulón gracias a los tantos de los latinoamericanos Chicharito y Lucas Ocampos (2-0). Los de José Bordalás, que han regresado a Europa tras nueve años alejados de las grandes citas continentales, ocupan la undécima posición con 13 puntos en su haber. Con 3 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, el Getafe CF ha firmado un inicio irregular para sus aspiraciones fijadas a principio del curso: conseguir un billete para volver a jugar las competiciones europeas la temporada próxima. No obstante, los azulones ya empiezan a carburar.

El último encuentro como local lo disputó ante el CD Leganés y se saldó con el triunfo de los primeros (2-0), en el que fue el derbi “pequeño” de la provincia madrileña. Ante el Granada CF buscarán un nuevo resultado positivo para engancharse a la pelea continental y no despertar del sueño.

Por parte de los visitantes, el Granada CF también se encuentra inmerso en un sueño del que tampoco quiere despertar. El equipo dirigido por Diego Martínez podría recuperar el liderato si vence en el Coliseum. Actualmente mantiene los 20 puntos conseguidos el pasado domingo ante el Real Betis y se asienta en el segundo puesto de la clasificación de Primera. ¡Quién lo iba a decir a principios de agosto! Lo habrían tachado de iluso y casi de insolente. Sin embargo, más de dos meses después, el Granada CF acumula 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Unos números de escándalo para un ‘novato’ de la categoría pero que se halla en puestos de Champions League como segundo clasificado.

Después de sus dos triunfos consecutivos ante el CA Osasuna y el Real Betis en Los Cármenes, los rojiblancos saldrán a por todas en el feudo del Getafe CF para volver a ocupar la parte más alta de la tabla y poder seguir mirando a los ojos de todo un FC Barcelona, además de ver por el retrovisor al resto de colosos. Suena insolente incluso a día de hoy.

ANTECEDENTES

Getafe CF y Granada CF han mantenido un número escaso de duelos en Primera División. Dada la tardía fundación del primero y larga estancia en el infierno del segundo, ambos tan sólo se han enfrentado en diez ocasiones en el campeonato liguero, siendo cinco en el Coliseum Alfonso Pérez y las cinco restantes en el Nuevo Los Cármenes.

Centrándonos en los duelos sucedidos en el feudo azulón, sería en la temporada 2011/2012 cuando el Getafe CF dirigido por Luis García Plaza recibiera por primera vez en su historia al Granada CF, que acababa de regresar a Primera después de 35 años recorriendo la humilde geografía andaluza y española y sus peculiares campos donde el fútbol se embarraba día sí día también. Aquel encuentro terminó con victoria de los locales. Un gol solitario del mítico ya Javier Casquero decantaba el encuentro para chasco de unos rojiblancos liderados por Fabri González en el banquillo.

A pesar del negativo resultado, el Granada CF no volvería a caer derrotado en el feudo del Getafe CF en sus cuatro posteriores y únicas visitas hasta la fecha. Serían también partidos atractivos para el aficionado, con muchos goles. Un empate a 2 y otro a 3 le seguirían a la victoria azulona los dos años siguientes. Con la temporada 2014/2015 llegaría la hegemonía rojiblanca en la localidad getafense. A principios del mes de mayo el Granada CF se encontraba a muy pocos partidos de consumar su descenso a Segunda. Solo un milagro, como el de las temporadas anteriores, podría redirigir el rumbo de unos rojiblancos que llegaron a estar al mando de hasta cuatro entrenadores diferentes, como Joaquín Caparrós o Abel Resino.

Sería con el último de ellos con el que se obraría el mágico milagro: José Ramón Sandoval. El ex del Rayo Vallecano aceptaría el reto de dirigir los últimos cuatro partidos de liga, con los que conseguiría revitalizar tanto a la plantilla como a una afición que se sentía prácticamente en Segunda. Con tres victorias y un empate, el técnico nacido en Humanes lograría una increíble resurrección que se inició precisamente en Getafe. Dos goles de Youssef El Arabi bastaron para que toda una ciudad volviese a creer (1-2). El actual delantero del Olympiacos griego se marcharía años después como máximo goleador del Granada CF en Primera con 44 tantos.

El último enfrentamiento entre ambos llegaría la temporada siguiente y se saldaría con idéntico resultado: 1-2. El Arabi y un jovencísimo Isaac Success anotaron los tantos granadinistas en la primera victoria del curso con Sandoval aún sentado en el banquillo nazarí.

ÚLTIMAS NOVEDADES

El Getafe CF llegará al choque con el Granada CF con numerosas bajas por lesión tanto en defensa como en el centro del campo. Empezando por lo primero, Bordalás no podrá alinear a ni a Damián Suárez ni a Pacheco Antunes en su defensa. Según ha confirmado el propio técnico, sí esperan poder contar con Djené si consigue recuperarse de sus dolencias físicas antes del jueves. Amath y Markel Bergara tampoco parecen estar disponibles para esta undécima jornada, por lo que el conjunto azulón podría repetir su línea de cuatro en el centro del campo con Marc Cucurella y Jason en los flancos, y con Arambarri y Maksimovic en el doble pivote. Arriba en el ataque se espera a los dos máximos anotadores del Getafe CF hasta la fecha: Ángel Rodríguez y Jaime Mata, ambos con cuatro dianas. Como curiosidad, Allan Romeo Nyom ocuparía el lateral diestro y se reencontraría con el que fuera su club hace cuatro temporadas. Club con el que alcanzó un ascenso a Segunda y otro a Primera. Sin embargo, no verá muchas caras conocidas, pues el único compañero con el que compartió vestuario en su periplo rojiblanco fue Manuel Lucena, actual delegado del Granada CF.

El Granada CF viajará a Getafe con un buen quebradero de cabeza para su entrenador, Diego Martínez. El equipo rojiblanco presenta numerosas bajas en la zona de la medular, por lo que el centro del campo que presentará el equipo es hoy una incógnita. Con Yangel Herrera sancionado por acumulación de amarillas y Ángel Montoro y Yan Eteki con problemas físicos, los únicos hombres disponibles para ocuparlo serían Max Gonalons, que ya cuajó una gran actuación la jornada pasada ante el Real Betis, y Ramón Azeez. Según ha declarado Martínez en la rueda de prensa anterior al choque, Eteki podría estar cerca de volver para entrar en la convocatoria. Además, Quini, Antonio Puertas y Darwin Machís serían duda para el partido, por lo que si no llegan a tiempo los nazaríes podrían cambiar el dibujo a tres defensas con dos carrileros, acompañando Álvaro Vadillo a los mediocampistas disponibles.

Así, la zaga la formarían Víctor Díaz, Duarte, Germán y Carlos Neva. Por su parte, Carlos Fernández repetiría en un ataque que completaría Roberto Soldado. Habrá que esperar hasta que la convocatoria del Granada CF salga a la luz para poder despejar la ecuación que se ha formado en la cabeza de Diego Martínez.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

Empezando por los locales, el técnico del Getafe CF, José Bordalás, afirmó no fiarse del Granada CF pese a sus posibles bajas, principalmente por su manera de competir y por los buenos resultados que han cosechado hasta la fecha: “Compiten a un gran nivel y lo están dando todo cada fin de semana. Tienen muchas virtudes y por eso están con los puntos que están”. Además, ante el calendario apretado el técnico informó de que “posiblemente haya rotaciones, más que por el cansancio físico, por las lesiones”. De entre sus jugadores que hoy día arrastran problemas físicos, Djené sería el que cuenta con más opciones de entrar en la convocatoria, según ha asegurado Bordalás. “Al competir en Europa, lo haces con más estrés y no tienes los mismos días para prepararte”. Más allá del posible once teniendo en cuenta las ausencias, para superar a su rival Bordalás augura que tendrán que "hacer un gran partido". "Estamos trabajando para dar nuestra mejor versión. Lo afrontamos con ilusión y respeto”, aunque muestra optimismo de cara al choque con los rojiblancos.

Por parte de los visitantes, el entrenador del Granada CF, Diego Martínez, no ve a sus jugadores cambiados por la consecución del liderato y se centra en competir ante todo un Getafe CF de Europa League: “Lo que ha hecho el equipo (el Getafe CF) tiene un mérito tremendo. Un conjunto europeo, que lo hizo con una puntuación altísima el año pasado”. Martínez sabe que “será un partido intenso, de máxima exigencia”, puesto que el conjunto azulón “aprovecha los errores del contrario y te lleva a un ritmo alto”. Además, ante la falta de efectivos causada por las lesiones, el técnico vigués espera poder completar la lista y asegura que no es de su agrado poner excusas: “Estoy convencido de que el once, más los tres cambios –durante el partido-, van a ser tremendamente competitivos”. Martínez sugiere que Yan Eteki podría recibir el alta y entrar en la convocatoria, al igual que las rotaciones podrían entrar en su alineación, algo que ya se sucedió ante el Real Valladolid en otra jornada intersemanal. Finalmente, “va a ser un encuentro con muchas situaciones de segunda jugada, un encuentro muy intenso. Los que salgan se merecen jugar y confiamos en ellos al 100%”.

CONVOCATORIAS

GETAFE CF: a falta de confirmación.

GRANADA CF: a falta de confirmación.

POSIBLES ALINEACIONES

GETAFE CF: David Soria; Allan Romeo Nyom, Bruno, Cabrera, Raúl García; Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Marc Cucurella, Jason Remeseiro; Ángel Rodríguez y Jaime Mata.

GRANADA CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Max Gonalons, Ramón Azeez; Álvaro Vadillo, Darwin Machís; Carlos Fernández y Roberto Soldado.