Superar el golpe a base de trabajo

Duro palo el que recibió la primera plantilla del Real Valladolid en Mendizorroza. Los pupilos de Asier Garitano endosaron un contundente 3-0 al conjunto de Sergio González, dejando a los blanquivioletas en la 13ª posición y con la moral ligeramente tocada. Toca ponerse a trabajar de nuevo pese al nuevo parón de selecciones que tenemos en esta semana.

EL objetivo es recuperar esas buenas sensaciones que el equipo había conseguido en este primer tramo de la temporada. Con las ausencias de los lesionados Joaquín y Salisu, y de los jugadores internacionales que se encuentran a las órdenes de sus selecciones (Pedro Porro, Lunin y Enes Ünal) el equipo realizó una sesión a puerta abierta en el Estadio José Zorrilla.

Palabra de capitán

Hemos podido escuchar las palabras del capitán del equipo, Javi Moyano, que hacía autocrítica tras lo vivido el sábado en Vitoria.

"No podemos mirar a otro lado. Está claro que lo que hemos hecho hasta la fecha es muy bueno y lo que pasó en Vitoria fue malo, el equipo no fue reconocible, no tuvo las señas de identidad para ser competitivo y al no ser nosotros vino ese resultado" arrancó el lateral quien, "por sacar algo positivo", señaló que "todo lo malo que no había pasado en jornadas anteriores ha pasado en un solo partido".

"Se puede perder pero no puedes perder de la manera que pasó el otro día, quizá no se afrontó el partido como requiere hacerlo en esta categoría, vemos la igualdad y cuando no estás a tu mejor nivel cualquier equipo te puede superar. Ese no es el camino para conseguir el objetivo" añadió el capitán.

El lateral aprovechó para defender a su compañero Masip, un jugador "muy importante para nosotros" que "nos está dando muchos puntos": "El error forma parte del juego, es una anécdota. Un error de cualquier otro jugador te lo puede solucionar un compañero, pero cuando eres el último nadie te puede echar una mano y casi siempre es un gol encajado".

Mañana, nuevo entrenamiento a partir de las 10,30 horas también a puerta abierta, en una semana marcada por el parón de LaLiga y la celebración del Trofeo Ciudad de Valladolid (jueves 14, 20:00 horas).