Monchi rechazaría trabajar en el Betis

El director deportivo del Sevilla FC, ha dejado claro en una entrevista realizada para el Diario de Sevilla, que no trabajaría para el conjunto verdiblanco aunque le realizaran una oferta económica importante, ya que ha comentado que no sería un tema económico, si no que sería algo inviable por asuntos que van más allá.

"No me lo va duplicar nunca, porque sabe mi arraigo y sería ir contra natura", ha respondido tajante el de San Fernando: "Respeto muchísimo al Real Betis Balompié, pero no tiene sentido. Mi identificación con el Sevilla no permite ni entrar en la broma de irme a trabajar allí, ni ellos conociendo mi grado de involucración pensarían en mí. No es algo utópico, sino más allá", ha declarado.

El exfutbolista del conjunto rojiblanco ha hablado también sobre las celebraciones en los derbis, ya que comenta que es algo que no debe de verse como algo malo, sino como algo histórico y que represente a la ciudad de Sevilla: "Criticar cualquier tipo de celebración en un derbi me parece volverle la espalda a la realidad de la ciudad", ha señalado, para acabar: "Otra cosa es cuánto dure, yo creo que lo justo y necesario. Pero esa espontaneidad con los tuyos es de las cosas más bonitas del fútbol."

Monchi tiene actualmente a su equipo en la 4ª posición de la Liga Santander, en puestos de UEFA Champions League, debido a la revolución que ha sufrido el conjunto sevillista en el pasado verano. Todo lo contrario que los verdiblancos, que pese a las inversiones realizadas en la delantera con Borja Iglesias y en el centro del campo con el campeón del mundo, Nabil Fekir, se encuentra en el 17º lugar debido a los malos resultados cosechados en este inicio de temporada, lo que tiene al entrenador bético al borde de una destitución, con Quique Setién como primer candidato a sustituirle en el banquillo.