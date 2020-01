Previa Sevilla FC - Granada CF: el Pizjuán no entiende de errores 

El Granada CF tendrá que volver a salir de tierras granadinas para afrontar un nuevo partido de la Liga Santander y correspondiente a la jornada 21. Después de visitar el Camp Nou, el cuadro dirigido por Diego Martínez viajará a Sevilla para verse las caras con el anfitrión del Ramón Sánchez Pizjuán. Tras una semana marcada por las sorpresas que han deparado los dieciseisavos de la Copa del Rey, los veinte equipos de Primera vuelven a la primera plana nacional en busca de unos nuevos tres puntos que aumenten su casillero particular. Sevillistas y granadinistas protagonizarán un duelo entre andaluces lanzados, aunque también mermados, por los triunfos conseguidos en la categoría del ‘KO’.

FRENTE A FRENTE

El Sevilla FC recibirá a la escuadra granadina con un único objetivo en mente: ganar, ganar y ganar. Sería la mejor manera de resarcirse después de sucumbir ante el Real Madrid el sábado pasado (2-1), y más aún tras no haber podido pasar de las tablas ante el Athletic Club hace dos semanas (1-1). El conjunto entrenado por Julen Lopetegui no conoce el triunfo en liga desde antes de Navidad, por lo que después del “atracón” de dulces propios de tales fiestas, la afición sevillista empieza a tener hambre de puntos. El pasar de ronda en la Copa consiguió calmar el hambre (3-1 ante el Levante UD), pero las tripas de Nervión continúan rugiendo para no terminar hechas corazón. Además, en mitad de la pugna por el cuarto puesto de Champions cualquier paso en falso puede resultar desagradable para la vista de los más sensibles.

Por parte de los visitantes, el Granada CF tendrá que reponerse rápido de su derrota ante el FC Barcelona de la semana pasada (1-0) si quiere sacar algo positivo de su desplazamiento al Ramón Sánchez Pizjuán. Entre medias los rojiblancos aseguraron su pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras superar al CF Badalona en un choque que murió en la prórroga gracias a los tantos de Max Gonalons y de Carlos Fernández, que terminaron de decantar la balanza a favor del equipo de Primera (1-3). Con el triunfo copero bajo el brazo, los pupilos de Diego Martínez saldrán al verde con la intención de hacerle el partido igual o más de incómodo al Sevilla de Lopetegui que al Barça de Setién, pero esta vez con la esperanza de llevarse los puntos para la ciudad de la Alhambra. De ser así, el Granada aumentaría los 27 puntos que posee actualmente en un cómodo décimo puesto, alcanzando la treintena en caso de victoria.

ANTECEDENTES

Al Granada CF le tocará visitar uno de los fortines más inexpugnables de la Primera División: el Ramón Sánchez Pizjuán. Sin duda, un estadio muy difícil para los granadinos, que presentan un bagaje muy negativo de derrotas en los más de veinte encuentros que han tenido que disputar en Nervión a lo largo de su historia.

Tan sólo dos victorias ha obtenido el cuadro rojiblanco en sus 24 desplazamientos al feudo del Sevilla. La primera data del 2011, año en el que el Granada regresó a la élite tras deambular por los desiertos de Segunda B y Tercera por más de 35 temporadas. Con los tantos de Álex Geijo y de Mikel Rico el equipo dirigido por Fabri González se llevó el triunfo del Pizjuán después de remontar un tanto inicial de Manu del Moral (1-2), lo que significó la primera victoria a domicilio del Granada aquella temporada.

La segunda, y última victoria hasta la fecha, se produjo varias temporadas más tarde. En 2016, el Granada goleó al Sevilla en su propio estadio para conseguir una ansiada permanencia bajo un aguacero, haciendo que el arcoíris posterior brillase más. Sería la última salvación rojiblanca en la élite antes de descender a Segunda al año siguiente. El Sevilla comenzó perdiendo y, aunque llegó a poner las tablas en el marcador a falta de diez minutos para el pitido final, los goleadores de aquel equipo dirigido por José González salieron al rescate para firmar una de las historias más emocionantes y sonrientes del conjunto granadino desde su nacimiento.

La última vez que ambos conjuntos se dieron cita en el Sánchez Pizjuán el choque acabó en triunfo local. Con dos tantos del brasileño Paulo Henrique ‘Ganso’, el Sevilla derrotó a un Granada blando y desastroso que acabaría descendiendo a Segunda al final de aquella temporada 2016/2017. Todo parece indicar que los de Diego Martínez deberán aferrarse a las viejas noches de gloria para poder doblegar a un Sevilla que, aunque suele ser letal cuando se presenta ante los suyos, no está sacando todos los puntos como local a diferencia de otras temporadas.

ÚLTIMAS NOVEDADES

El Sevilla FC buscará un nuevo triunfo ante su afición con la importante ausencia de Éver Banega. El centrocampista argentino fue amonestado en el Santiago Bernabéu con su quinta tarjeta amarilla, así que tendrá que cumplir sanción y ver el partido ante el Granada desde la grada. Además, el entrenador sevillista, Julen Lopetegui, tampoco podrá contar con los lesionados Bono y Daniel Carriço. Por un lado, el guardameta marroquí no participó en el entrenamiento del pasado jueves debido a unos problemas físicos que aún no han desaparecido, por lo que no entrará en la convocatoria y dejará su lugar a Javi Díaz, tercer portero del Sevilla, o a Lucho García, guardameta del filial, que completaron la sesión. Por otro lado, el central luso sigue sin estar preparado para volver a competir debido a que continúa arrastrando molestias. Por último, Joan Jordán sigue doliéndose de una contusión en la cuenca ocular producida en el choque copero ante el Escobedo, quedando fuera de la lista de Lopetegui una jornada más.

El Granada CF viajará a Sevilla con su flamante refuerzo como principal novedad. El central Jesús Vallejo ha recalado en el conjunto rojiblanco para jugar lo que queda de temporada cedido por parte del Real Madrid. Vallejo se incorporó a la concentración de su nuevo club en Barcelona y participó como uno más en el entrenamiento, por lo que viaja a la capital andaluza con posibilidades de tener minutos ante la baja de Germán Sánchez, expulsado en el Camp Nou, como tercer central. Tampoco estará en el Sánchez Pizjuán el delantero Carlos Fernández, autor del tercer gol ante el Badalona, ya que vio la quinta amarilla ante el Barcelona y, además, la famosa ‘cláusula del miedo’ que el Sevilla incluyó en el contrato para cederlo esta temporada al cuadro de Diego Martínez no le hace ser una opción factible. Koybassi cayó lesionado en el último partido de Copa, por lo que se une a una enfermería conformada por Montoro, Quini, Fede Vico y Neyder Lozano. Por último, los jugadores del filial Mario Rodríguez y Pepe completan una convocatoria de 19 jugadores.

DECLARACIONES DE LOS TÉCNICOS

Empezando por los locales, el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha recordado el partido ante el FC Barcelona que su rival, el Granada CF, disputó la semana pasada, en el que “tuvieron un palo once contra once y con diez supieron defenderse muy bien". "Hicieron un partido en el que dejaron su sello de identidad, defendiendo pero también atacando bien”. De este modo, el entrenador vasco prevé del duelo del sábado “un partido que obligue a hacer muchas cosas bien en ataque y en defensa". "Lo completos que son (el Granada CF) nos obligará en todos los aspectos. Han crecido mucho, tienen buenos jugadores y una idea muy clara”. Lopetegui avisa: “Ya en la ida nos hicieron un partido muy bueno”, y no quiere confianza extrema ante “uno de los rivales más complicados”, que sabe lo que quiere, “cómo defender y cómo atacar”. Finalmente, concluyó: “En todos los partidos a domicilio en los que el Granada no ha sacado nada, se le ha escapado por detalles”. Cero relajación en el Pizjuán.

Por parte de los visitantes, el entrenador del Granada CF, Diego Martínez, se ha mostrado feliz de regresar a la que una vez fue su casa: el Sevilla FC. Allí se hizo como técnico y vivió grandes momentos entrenando al filial y como segundo de Unai Emery en el primer equipo. "Todos saben mi sentimiento hacia el Sevilla. Moriré siendo sevillista”, afirmó. Sin embargo, “mañana ellos (el Sevilla FC) lucharán por lo suyo y nosotros por lo nuestro”, así que mostrar “una versión buena y traerse los tres puntos” a Granada es su principal pretensión. Y ello no parece ser simple, pues Martínez aseguró que “se trata de un rival fuerte, al que Lopetegui ha dotado de una identidad muy reconocible”. Según el preparador gallego, el Sevilla es “fuerte por dentro, con mucho poderío físico, con laterales profundos que son puñales, y con un buen balón parado”. Para frenar a la artillería sevillista el Granada podrá contar con un nueva incorporación, Jesús Vallejo, del que Martínez espera que pueda seguir “alimentando los valores del club”, puesto que “todo jugador que viene al Granada sabe que lo más importante es el equipo”.

CONVOCATORIAS

SEVILLA FC: a falta de confirmación.

GRANADA CF: Rui Silva, Dimitri Foulquier, Álex Martínez, Max Gonalons, José Antonio Martínez, Álvaro Vadillo, Yan Eteki, Roberto Soldado, Antonio Puertas, Ramón Azeez, Aarón Escandell, Carlos Neva, Víctor Díaz, Jesús Vallejo, Yangel Herrera, Domingos Duarte, Darwin Machís, Mario Rodríguez y Pepe.

POSIBLES ALINEACIONES