Imanol: "Estoy seguro de que podremos ganar y pasar a la final"

La Real Sociedad cada vez se acerca más al partido más importante de sus últimos años. Los txuriurdin tienen la posibilidad de volver a jugar una final y ganar un título tras más de 30 años sin hacerlo. El ambiente ya está movido y en Donosti las ganas y nervios se apoderan de jugadores y afición. Se nota que el encuentro es de máxima importancia y que no será fácil en un campo complicado. Con eso, Imanol Alguacil ha comparecido hoy en rueda de prensa para comentar los temas previos a este Mirandés-Real Sociedad.

Ilusión: "Llegamos llenos de ilusión, tanto los aficionados como nosotros. Tenemos que dar el último paso y ganar para llegar a la final”.

La importancia del partido: "Son muchos años sin llegar a una final. Estamos a un partido de poder conseguirlo en el club más grande que hay para mí, con una afición súper ilusionada, y la competición nos va a obligar a llegar a la final ganando el último partido y además haciendo dos goles porque creo que va a ser un partido de goles."

La charla a la plantilla: "No se lo que me va a salir. No preparo las charlas antes de los partidos, porque me gusta ser yo mismo, me gusta fijarme lo que sienten los jugadores, y en base a eso hablar, porque son momentos y hasta que no llega no sabes que decir. El cosquilleo existe desde hace tiempo, sabemos que es el partido más importante de los últimos y queremos que no sea el más importante de esta temporada."

El estado de los jugadores: "La mejor noticia es que todos quieren jugar, Llorente y Zurutuza también están apretando para hacerse un hueco y meterse en el partido. El equipo va como un tiro, todos quieren jugar y eso lo dice todo."

La dificultad de Anduva: "El campo es parecido a cualquier campo, con un césped pesado pero como el de Zubieta. Es como la presión de San Mamés, el público aprieta como en otro sitios. El campo es el que es, las mismas distancias, y el equipo es maduro y está preparado. Estoy seguro de que haremos el partido que queremos y esperemos que eso nos sirva. Luego se trata de acertar. Es verdad que los partidos de copa ante equipos de primera los han solventado bien, pero en liga llevan unos cuantos partidos sin conseguir victorias. Vamos con todo el respeto del mundo, pero convencidos de poder ganar, en el Bernabéu ya fuimos capaces de ganar 3-4."

El Mirándes irá a dar la sorpresa: "Ellos están convencidos de que nos van a ganar 3-0, porque ya saben lo que es eliminar a otros equipos de primera. Pero enfrente tienen a un equipo que también está convencido de que va a ganar el partido y además que cree que debe hacer dos goles para pasar. Pero como hemos sido capaces de hacerlo, estoy seguro que lo podemos conseguir."