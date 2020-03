¿Cuánto necesita realmente acudir al próximo mercado de fichajes el Real Madrid?

En este período en el que se han vaciado nuestros templos futbolísticos que cada semana acostumbraban a llenarse de fieles que convertían su lugar de culto en un hervidero de emociones, no nos queda otra. Estas semanas, los aficionados nos vemos obligados a recurrir a recursos diferentes para llenar ese vacío que nos ha dejado la suspensión de nuestro fútbol. Echando de menos ver el balón rodar por el césped, husmeamos entre los archivos para encontrar ese choque histórico del que tanto hemos oído hablar pero jamás vimos, para ver ese encuentro recordado por un gol que en su momento despertó la irrefrenable locura futbolera que hay en nuestro interior, ese partido que provocó que una inexplicable pasión se apoderara de nosotros por completo o para rememorar el debut de aquel legendario fichaje que se ha convertido en un modelo a seguir y en la imagen personificada de una época gloriosa de nuestro club.

Son muchos los veranos que los madridistas recordamos con nostalgia, como por ejemplo el de 2009 con las incorporaciones de Kaká, Benzema y Cristiano Ronaldo o veranos más tranquilos como el de 2012 con la llegada de un Luka Modric por el que pocos apostaban. Sin embargo, también tienen cabida en la memoria blanca veranos tristes como el de 2018 por la infame marcha de CR7. Es algo obvio que el Real Madrid, especialmente en la época de Florentino Pérez, ha sido y es un club con presencia en las ventanas de traspasos y los merengues siempre hemos fantaseado con toda clase de jugadores, teniendo altas expectativas de verlos vestidos de blanco algún día dado que nuestro club es una potencia a nivel mundial. Ahora que el fútbol está paralizado mientras que el verano se va acercando, es buen momento para pensar en las necesidades y carencias de nuestro equipo.

Si no marcas, no ganas

Desde el adiós de Cristiano, el Real Madrid ha tenido un problema obvio, la falta de gol. Perder al máximo goleador histórico del club tiene consecuencias muy grandes, en especial de cara a puerta, como hemos visto durante estas dos últimas temporadas. Aunque el curso 2019-2020 ha ido mejor que el anterior, los tantos siguen llegando con mucha dificultad y con poca frecuencia. No se puede negar que el juego de los de Zidane ha sido bueno esta temporada. Sin duda alguna, se ha visto una mejoría respecto a la 2018-2019, pero la carencia de esa chispa sigue siendo notoria y empieza a ser desesperante para los madridistas.

Fuente: realmadrid.com



Era de vital importancia reforzar de manera contundente la delantera, y Eden Hazard fue el elegido para liderar el equipo y devolverle esos fogonazos que tanto se necesitan en los partidos para imponerse al rival. Desde el mismo instante en el que se anunció su fichaje, los blancos sabían que había llegado un nuevo galáctico, y así, el belga provocó una ola de ilusión y un rebote de orgullo entre un madridismo frustrado y decepcionado por la triste temporada que precedió a la actual. Sin embargo, las lesiones han impedido que la nueva estrella merengue se luzca y se consolide como cabecilla del conjunto, de forma que el equipo vuelve a estar prácticamente en las mismas. Además, la lesión que sufrió en pretemporada Marco Asensio, quien parecía estar en un gran estado de forma y que se volvió a ganar los corazones de los madridistas, también resultó ser una pésima noticia puesto que el mallorquín ha sido baja durante prácticamente toda la temporada.

Hay equipo

Visto lo visto este año, el debate que se plantea es sobre la necesidad de meter mano en el próximo mercado. De primeras, siempre es tentador traer a un nuevo futbolista, los traspasos siempre tienen mucho encanto en el mundo del fútbol. Sin embargo, ¿es realmente necesario traer refuerzos?

Hay que tener en cuenta que el Madrid, en estos momentos, cuenta con una plantilla bastante completa. La verdad es que no es fácil decidir si es necesario adquirir algún nuevo jugador a juzgar por lo que hemos visto del renacido equipo de Zidane, ya que las bajas nos han privado de ver cómo funcionaría un Real Madrid con todos sus recursos. Empezando por la zaga, que es el principal foco de atención, no hemos podido ver regularidad en Hazard y por tanto no hemos tenido la oportunidad de analizar en profundidad su impacto en el equipo. Tampoco hemos tenido la opción de ver si Asensio realmente es un jugador que merece la pena mantener en el equipo y si es relevante a la hora de resolver los problemas de gol. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Jovic, que no pasa por su mejor momento y parece ser una pieza que no termina de encajar en la maquinaria merengue. No obstante, el serbio ya demostró en el Eintracht Frankfurt que es capaz de codearse con los mejores goleadores de Europa y es un jugador que merece respeto y confianza. Se trata de un futbolista con potencial y con toda una carrera por delante y tal vez, con algo de tiempo, acabe explotando y convirtiéndose en el delantero que busca el Real Madrid.

Fuente: realmadrid.com



Por otra parte, hemos de tener muy en cuenta a Vinicius y a Rodrygo (además del recién incorporado Reinier, otra promesa con sello brasileño). Las joyas brasileñas son dos de las apuestas más fuertes para el futuro del fútbol. Vini justifica partido a partido por qué se habla tanto de él y da motivos al madridismo para ilusionarse. Algo parecido pasa con Rodrygo, quien pese a haberse descolgado de la lista de Zidane para las últimas citas del Madrid, ha demostrado que tiene calidad para jugar en un club de este calibre. Además, Karim Benzema, a pesar de que se ha vuelto a sumir en una sequía goleadora, sigue haciendo de las suyas y ha convencido al madridismo de que, aunque no tenga una gran capacidad para marcar, es un futbolista crucial a la hora de buscar el gol. Por último, cabe mencionar la grata sorpresa de Mariano, que ha convertido de una mínima oportunidad en una firme candidatura para entrar en el once de Zizou.

Habiendo destacado los fuertes de los blancos en el ataque, es incuestionable su potencial en el último tercio del campo, pero todavía hay más, puesto que la medular merengue no tan solo no se queda atrás, sino que es, posiblemente, la línea que cuenta con mayor calidad en estos momentos. Toni Kroos, tras una temporada muy floja, ha vuelto a su mejor forma. Casemiro ha vuelto a demostrar que es clave para el óptimo funcionamiento del equipo. Modric no da síntomas de sus 34 años y sigue jugando al nivel que se le exige a un jugador de su talla, con tanta energía que por momentos ejerce de box to box. Fede Valverde es otra gran revelación que ya se ha ganado un puesto en el equipo, además del cariño y la confianza del madridismo.

Fuente: realmadrid.com



También, jugadores como Isco o Lucas Vázquez han vuelto a contar para Zidane y aunque no estén a un gran nivel, están cumpliendo. Quien parece no entrar en los planes del míster es James.

Y no podemos hablar sobre los centrocampistas del Real Madrid sin mencionar a Martin Odegaard, cedido por 2 temporadas a la Real Sociedad, que ha alcanzado tal nivel que los madridistas exigen su reincorporación al conjunto capitalino. El noruego por fin ha conseguido la oportunidad que necesitaba para demostrar al mundo el gran fubolista que es, sin olvidar que es un futbolista muy joven y con buena proyección. Asimismo, Kubo sigue progresando en calidad de cedido en el Mallorca. El joven japonés tiene una calidad anómala para su edad y es toda una promesa.

Por último, la defensa y la portería están bien cubiertas por un gran Courtois, suplido por el cedido Areola, que ha dispersado todas las malas críticas que recibió en sus primeros días en el club y ha logrado mantener al equipo como el menos goleado en las grandes ligas europeas. Esto ha sido posible, por supuesto, con la ayuda de dos centrales bien plantados como son Ramos y Varane. Militao cumple con lo que se le pide a un central y es una buena apuesta para el futuro de la defensa de los merengues. Además, Mendy ha resultado ser un grandísimo refuerzo y todo apunta a que es el reemplazo perfecto para Marcelo, quien también ha mejorado en los últimos tiempos y se redimió en el Clásico con una óptima actuación. Carvajal por su parte, también está en forma y empieza a volver a ser el lateral que era hace unas temporadas, mientras que Nacho cumple con el rol de suplente.

¿Hacen falta fichajes?

Como hemos visto, los blancos tienen tienen una plantilla extensa de la cual Zidane no ha podido sacar todo el partido posible por culpa de las lesiones. Sin embargo, la banda derecha, ante la decadencia de Bale, parece ser un flanco libre para ser ocupado por un extremo veloz. Aún así, los fichajes no parecen ser tan necesarios y para nada tan urgentes como la temporada anterior. Repasados los jugadores disponibles en el club (y habiéndonos dejado algunos), no es muy arriesgado decir que más incorporaciones eclipsarían a los jóvenes que aspiran a convertirse en los estandartes del Real Madrid del mañana.

Sea como sea, la respuesta más correcta es que esta decisión debe estar en todo momento en manos del entrenador, ya que es él quien mejor sabe lo que necesita o no el equipo y el encargado de construirlo a su gusto para conseguir los resultados que se le exigen.