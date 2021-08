Imanol: "Quiero ver a una Real súper agresiva"

Imanol Alguacil acudió el día de hoy a la segunda rueda de prensa previa de la temporada. Su próximo rival es el Rayo Vallecano, equipo recién ascendido que buscará dar un golpe sobre la mesa en el campo de Anoeta. El técnico enfatizó en diversas ocasiones durante la rueda de prensa que el equipo debía darlo todo en el campo y dar el máximo esfuerzo posible sobre el terreno de juego.

Estilo de juego

Imanol comenzó hablando sobre las actuaciones de sus jugadores, señalando la importancia que tienen las acciones con el fin de lucrar al equipo: "Si tiene que echar un cañete, que sea para hacer daño al rival, si tiene que hacer dos regates, que sean para dar ventaja al siguiente compañero y que acaben esos dos regates en una oportunidad de gol, si hace un sombrero, que sea para irse del rival y dar ventaja a otro y que el público disfrute. Si estamos para algo, es para que el público disfrute, y para que el equipo gane" -afirmó.

Le preguntaron sobre su estado anímico después del pasado partido frente al FC Barcelona: “Si yo no estoy enfadado después de perder un partido, malo”. Aclaró lo que el técnico quiere de sus jugadores al finalizar un encuentro: “Y una cosa muy clara: quiero un equipo que salga arrastrándose del campo cuando termine el partido” -indicó.

Agresividad

El oriotarra transmitió la actitud que quiere que posean los jugadores sobre el campo recalcando la agresividad una y otra vez: "Quiero ver una Real súper agresiva en las labores defensivas, a la hora de las disputas, y quiero que el público que vaya a Anoeta también disfrute con eso". En definitiva, "si somos capaces de hacer esto, el equipo siempre va a estar muy cerca de ganar" -concluyó.

Willian José

Tras la incertidumbre por el delantero brasileño por la no convocatoria, Imanol, fue preguntado por la situación del aún delantero de la Real Sociedad: "No hay pacto de ningún tipo, no fue convocado porque yo lo decidí. Quedan dos semanas. Veo al jugador muy bien, todos los que están entrenan muy bien, la decisión fue mía. Mañana (por el domingo) veréis si entra en la convocatoria o no. Yo estoy muy contento con la plantilla que tengo, pero hasta el 31 puede pasar cualquier cosa" -aclaró.

Competitividad, ambición y Januzaj

El míster afirmó que la competitividad y la ambición que tienen varios jugadores en la plantilla debe ser transmitida a todo el conjunto de jugadores para poder lograr éxitos esta campaña: "Esa competitividad que tiene David, que tiene Portu, la ambición de Isak y Merino. Y todo eso lo tiene un jugador diferencial como Mikel Oyarzabal. Pero solo con eso no nos vale. Necesitamos que lo que tiene Oyarzabal, lo consigamos con todos los demás". Januzaj fue aclamado por la excelente pretemporada protagonizada: “Una cosa es la pretemporada y otra los partidos de competición” -argumentó.

El rival, Rayo Vallecano

El entrenador habló sobre el rival y su peligro: "Va a ser diferente, pero igual de peligroso que fue el Barça, con otras características". Imanol mencionó también la presencia del técnico guipuzcoano Andoni Iraola en el otro banquillo: "Nos tiene muchas ganas por lo que sucedió en Copa, porque es guipuzcoano y porque perteneció al Athletic y nos querrá ganar" -dijo.

Analizó a su rival y de los posibles peligros tanto ofensivos como defensivos: "Súper agresivo a nivel defensivo, que en momentos puntuales va a ser capaz de venirnos arriba a apretar, de juntarse bien y complicarnos las cosas, y un equipo que tiene mucha velocidad y calidad en las dos bandas, gente con muy buena técnica y muy rápida" -aclaró.