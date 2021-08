Deportivistas por el Mundo: Michal Kostarski

Hoy conocemos la historia de Michal Kostarski, un joven polaco seguidor del RC Deportivo de la Coruña, hace tiempo conociéramos la historia de Pawel Nawrocki deportivista de Pila (Poznan) pues hoy conocemos a otro polaco que vive en Łódź, la capital del Voivodato de Łódź.

Este joven deportivista trabaja en especialista de marketing y en su tiempo libre es coordinador de una web del Dépor en Polonia RC Deportivo La Coruña Polska, en esa página de Facebook trata de comunicar a deportivistas de todas las partes de Polonia para vivir los partidos. Hoy le conocemos un poco más.

- ¿En qué ciudad vives? Y de qué equipo eres (aparte del Dépor)

- Vivo en Łódź, en el centro de Polonia. Aparte del Dépor, apoyo firmemente a mi club local, el Widzew Łódź.

- ¿Cómo empezaste a seguir al Dépor? ¿Cuál es tu primer recuerdo del Depor?

- Bueno, puedo decir que fue amor a primera vista. Comenzó en 2003. Cuando era niño jugaba FIFA 2003 y cada vez, cuando jugaba con mis amigos o solo, elegía Dépor. ¿Por qué? Había algo atractivo con la insignia, los colores y, por supuesto, los jugadores. Tristán, Pandiani, Valerón, eran mis favoritos en ese momento. No hace falta decir que he ganado la mayoría de los partidos gracias a ellos xD. Luego me puse al día con el Dépor durante los octavos de final 2003/04 de la Liga de Campeones que se transmitieron por la televisión polaca. Victorias ante la entonces poderosa Juventus y, por supuesto, la famosa remontada ante el AC Milán ... Fue difícil no enamorarse de ese equipo, ¿sabes? Y el amor sigue aquí después de casi 20 años.

- ¿Por qué sigues a Dépor y qué significa Dépor para ti?

- Es mucho más fácil seguir a clubes como el PSG o el Manchester City, con todo ese dinero, trofeos, etc. Pero no tienen lo que tiene el Dépor: alma, pura pasión y fanáticos devotos. Por eso, el Dépor siempre estará por encima de todos, pase lo que pase. El deportivismo es inimitable. No importa si el Deportivo está jugando en Primera, Segunda o Tercera, cada victoria tiene un sabor maravilloso y cada derrota es dolorosa.

- ¿Cómo ves los partidos del Dépor?

- Cuando el Dépor jugaba en Primera y Segunda División, veía sus partidos en televisión y YouTube. Ahora mismo los veo en las transmisiones cuando están disponibles o sigo la cobertura de texto del juego.

- ¿Ves partidos del Dépor solo o con amigos?

- Los veo solo, porque ninguno de mis amigos apoya al Dépor, sin embargo cuando el Deportivo jugaba en Primera, vimos algunos partidos juntos. Son muy conscientes de mi amor por el Dépor. Entonces, ya sea que juguemos al fútbol o nos veamos para ver la Champions, siempre vengo vestido con mi camiseta del Dépor.

- ¿Cómo ha vivido los grandes éxitos del Dépor?

- Solo tengo 24 años, así que lamentablemente no he experimentado los éxitos de los 90 y principios de los 00, pero estoy seguro de que quedan muchos más y, con suerte, atesoraré estos momentos en A Coruña.

- El Dépor ha jugado en Polonia contra el Lech Poznan, ¿viste ese último partido en Polonia?

- No.

- ¿Has visto un partido en directo del Dépor? ¿Has visitado Riazor alguna vez? Cuéntenos su experiencia. (Si no es así) ¿te gustaría?

- Desafortunadamente aún no. En 2020 tenía un plan para visitar A Coruña durante mis vacaciones e ir a ver al Dépor, pero luego una pandemia golpeó y tuve que reprogramar todos mis planes. Estoy seguro de que cuando resuelva algunos problemas, iré allí.

- ¿Cuál es el jugador que ha pasado por el Dépor que más te ha gustado? ¿Y de la corriente?

- Sin duda Valerón. La leyenda en el campo y fuera de él. Lo que estaba haciendo con una pelota era asombroso. Gran jugador. Desde el equipo actual debo decir que después de ver al Juvenil el año pasado y esta pretemporada, Trilli es sin duda un nombre a seguir muy de cerca. Mucho potencial.

- ¿Cómo ves esta temporada?

- ASCENDER. Sin plan B. Es imprescindible.

- Un deseo para el equipo.

- Le deseo al equipo la estabilidad que tanto necesitaba, tanto en los aspectos financieros como deportivos.

Desde Vavel queremos agradecer a Michał por la amabilidad y deseamos verlo pronto por Coruña y que pueda disfrutar de Riazor.