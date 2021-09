Un mercado pobre para LaLiga; rico para el Villarreal

A las 00:00 horas de este martes 31 de agosto ha finalizado el mercado de fichajes, aunque ha habido clubes que han anunciado sus últimas incorporaciones pasada esa hora de la noche por problemas en la web de LaLiga. Tras meses de rumores, altas y bajas de los clubes, se cierra el mercado y las plantillas. El Villarreal ha realizado un enrome trabajo para reforzar el equipo de cara esta temporada tan ilusionante y exigente que ya ha arrancado. Unai Emery tiene jugadores para competir en las tres competiciones: LaLiga Santander, la UEFA Champions League y la Copa del Rey.

No gastar más de lo que ingresas

El Submarino Amarillo ha sido el club nacional que más dinero ha invertido en este mercado, 54 millones. Cuando uno tiene dinero, se lo puede gastar y eso es lo que ha hecho el Villarreal, un equipo que siempre hace las cosas bien, y no gasta por gastar. Lo dijo un día Fernando Roig: “En época de crisis hay que invertir”. Equilibrar los presupuestos, temporada tras temporada, es un objetivo del máximo accionista del club.

El Villarreal no ha pasado la crisis económica que están pasando el resto de clubes, porque el conjunto ‘groguet’ ha sabido invertir en los momentos difíciles. La política del equipo de La Plana siempre ha sido no gastar más de lo que ingresas, eso hace que cada mercado el Villarreal refuerce la plantilla para mejorar la anterior. Dinero siempre tienen porque saben conservarlo y gastárselo en el momento adecuado, en fichajes necesarios.

4 fichajes de Champions

Mandi, Foyth, Dia y Danjuma son los cuatro jugadores que ha fichado el Villareal este verano. Con ellos el Submarino Amarillo se ha gastado 50 millones de euros. El jugador más caro ha sido el internacional holandés Arnaut Danjuma (23 millones de euros), a este le sigue el argentino e invencible Juan Foyth (15 millones). Con Boulaye Dia se han gastado 12 millones, mientras que con Aïssa Mandi 0 euros, ya que el jugador ha llegado al Villarreal con la carta de libertad procedente del Real Betis.

Mandi, Danjuma, Dia y Foyth // Imágenes: Villarreal C.F

A los 50 millones hay que añadir los 4 que el conjunto amarillo ha pagado por una de sus perlas. La entidad amarilla traspasó al centrocampista maño Manu Morlanes al Almería al finalizar su cesión, pero finalmente el Villarreal recompró al jugador por 4 millones.

En total el Villarreal se ha desembolsado 54 millones de euros.

Cesiones y traspasos

Desde un principio Emery ha sabido con quien iba a contar para esta temporada y con quien no. Por ello desde el club, se le ha dado salida a jugadores que no entraban en los planes del entrenador. Traspasos y cesiones, hasta 14 futbolistas han abandonado el equipo amarillo este verano, algunos volverán, otros no.

Con el fin de que sigan creciendo y cogiendo experiencia y minutos, el Villarreal ha cedido a algunos de los jugadores más jóvenes de la plantilla a equipos de Primera y Segunda División. Jugadores con una larga carrera por delante. Las cesiones han sido las siguientes:

Xavi Quintilla (Leganés)

Álex Baena (Girona)

Fer Niño (Mallorca)

Javi Ontiveros (Osasuna)

Jorge Cuenca (Getafe)

Manu Morlanes (Espanyol)

Por otro lado, Jaume Costa finalizó contrato con el club el 31 de junio y no se le renovó. El delantero Carlos Bacca rescindió su contrato y también puso punto y final a su etapa como ‘groguet’. Los jugadores que han sido traspasados, no contaban, ni para el club, ni para Emery:

Mario González (Braga)

Funes Mori (Al Nasr)

Miguelón (Espanyol)

Chakla (Oud-Heverlee Leuven)

Andrei (Huesca)

Franquesa (Levante)

24 jugadores

El entrenador ‘groguet’, Unai Emery, tendrá a su disposición a 24 jugadores, además de los futbolistas que puedan subir del filial. Una plantilla cargada de ilusión, calidad y ganas de seguir haciendo historia con el club.

Porteros: Sergio Asenjo y Gerónimo Rulli.

Defensas: Mario Gaspar, Rubén Peña, Juan Foyth, Raúl Albiol, Aissa Mandi, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Pervis Estupiñán, Alberto Moreno.

Centrocampistas: Manu Trigueros, Vicente Iborra, Dani Parejo, Capoue, Coquelin, Dani Raba, Samu Chukwueze, Moi Gómez, Yeremi Pino y Danjuma.

Delanteros: Gerard Moreno, Paco Alcacer y Boulaye Dia.