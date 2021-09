Dani Mori: “Tenemos una afición que anima y está con nosotros”

Dani Mori está teniendo un gran inicio liguero con Unionistas de Salamanca, con 7 puntos de 9 posibles, y es por ello, que tras la conclusión del encuentro ante el Extremadura UD se mostraba muy satisfecho con las siguientes declaraciones ante los medios de comunicación:

“Una victoria importante. La queríamos y la buscamos la semana pasada. Cuando inicias quieres esa primera victoria fuera, la primera victoria en casa… y brindar el triunfo a la afición. Son muchos, pero son uno más de nosotros”.

“Me hace ilusión la victoria, el partido, el trabajo, la consolidación de los futbolistas. Es una pasada poder trabajar con ellos. Te suben un plus el nivel. Cualquier otro futbolista que entra en la segunda parte, lo hubiese hecho también bien”.

"Es una pasada poder trabajar con ellos"

Dani Mori realizó un plan de partido y le salió a la perfección: “Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy complicado, que trabaja bien y que su míster lo trabaja muy bien. Si queríamos llevar el partido a nuestro terreno, lo teníamos que hacer muy bien. El plan se desarrolló como teníamos previsto. Los jugadores son los que marcan la diferencia. Además, tenemos una afición que anima y está con nosotros”.

Muy importante por segunda jornada de tres dejar la portería a cero y sobre ello hablaba el míster de Unionistas: “Se lo comentaba a ellos. En otras ocasiones llegas al descanso, les reafirmas y la historia me dice que has tenido problema. Pero este grupo son mentalmente muy fuertes y muy serios”.

El viernes jugarán ante el Bilbao Athletic en Lezama y tuvo su opinión acerca del próximo rival: “Gestionando bien las cargas. Tenemos grandes profesionales y ya veis que el equipo está muy bien físicamente. Hay que gestionar bien esas cargas. Quizá haya que sacar algo de carga del terreno de juego y trabajar algo más de vídeos y estrategia. Manu Sánchez se complicó el tema. Intentó entrenar el sábado y quería estar. Pero preferimos no arriesgar. Hemos sido conservadores. Entendemos que no hay problemas para que llegue el viernes. Con Edu estamos pendientes de las pruebas. Creemos que hay lesión. Hay un edema que no deja ver bien la ecografía y creemos que hay una microrrotura” concluyó.