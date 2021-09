Previa Unionistas CF vs Extremadura UD: Unionistas quiere hacer un fortín del Reina Sofía

El buen comienzo liguero de Unionistas despejó las dudas dejadas en Talavera en el último partido amistoso donde los de Mori cayeron por la mínima gracias al tanto de Pichín, pero la victoria en Ferrol con el gol de Cris Montes y el empate ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reina Sofía hace ilusionar a una afición que se estrenó en el estadio el fin de semana pasado.

Por su parte, el Extremadura llega al envite del Reina en serios problemas deportivos e institucionales. En lo deportivo, los de Almendralejo perdieron en la primera jornada ante el Sanse y el pasado sábado empataba a cero ante la Sociedad Deportiva Logroñés en su propio feudo.

Así pues, el conjunto de Manuel Mosquera quiere lograr su primera victoria en tierras salmantinas y lo intentará con los siguientes jugadores en convocatoria: Casto, Pedro López, Gato, Emmanuel, Fran Cruz, Dani Pérez, Morcillo, Varela, Vargas, Pastrana, Elías, Lolo González, Toribio, Musa, Kike Marquez, Villacañas, Viera.

Edu Cortina será baja para el partido

El amistoso del miércoles ante el Real Salamanca Monterrey con motivo del XIV Trofeo Virgen de la Vega que organizó el decano del fútbol salmantino, invitando así a Unionistas de Salamanca, deja varias dudas en cuanto a futbolistas que pueden participar y ser convocados por Dani Mori.

Edu Cortina no podrá ser de la partida tras tener molestias musculares, pudiendo ser incluso microrrotura, no siendo descartado del todo para el partido del viernes ante el Bilbao Athletic en Lezama.

Manu Sánchez, por su parte, no entrenó ayer viernes por precaución, siendo un leve esguince. Jesús de Miguel también se tuvo que retirar del choque tras recibir un golpe fuerte, pero el delantero llegó a completar la sesión de ayer.

Los universitarios podrán retirar entradas a 5€

Los alumnos de la USAL y de la UPSA pueden hacerse con una localidad para presenciar en directo el partido entre Unionistas y Extremadura UD por tan solo 5€, presentando su carnet universitario.

Footters televisará el encuentro desde el Reina Sofía

La plataforma digital ha sido la encargada de conseguir los derechos de la Primera RFEF, por lo que toda la temporada se podrá ver a través de Footters, pudiéndose ver este encuentro entre Unionistas de Salamanca y Cultural Leonesa.

La información para poder hacerse y como puedes abonarte a la plataforma, cedida por Unionistas CF:

La RFEF ha alcanzado un satisfactorio acuerdo con la productora deportiva Footters, productora que retransmitirá todos los encuentros de la competición tras adquirir sus derechos.

De este modo todos los unionistas podrán seguir disfrutando a través de su móvil, tablet, PC o Smart TV de las retransmisiones de su equipo una temporada más. Puedes comprobar los requisitos de cada dispositivo en este enlace. Además también podrán ver el resto de encuentros de otros equipos, todo el playoff de ascenso, y la gran mayoría de los partidos de 2ª RFEF.

El PVP es de 69,99€. También existe un plan mensual, válido para 30 días, por 9,99€.

El tercer encuentro de liga, que ya podrás disfrutar a través de esta plataforma, se disputa el domingo 12 de Septiembre a partir de las 17:00 horas frente al Extremadura UD en el Reina Sofía.

El viernes 17 ante el Bilbao Athletic

Unionistas de Salamanca ya conoce el horario de la próxima jornada y es que uno de los desplazamientos más esperados por la afición salmantino será en viernes. La RFEF dio a conocer hace un par de semanas los horarios de la cuarta jornada y deparó que el encuentro entre el Bilbao Athletic y Unionistas de Salamanca sea el viernes 17 a las 19:00 horas en Lezama.

Los de Dani Mori se estrenarán así en la fecha del viernes, ya que hasta el momento no han llegado a jugar en ese día. Será la primera vez de varias ocasiones en las que Unionistas juegue los viernes durante esta temporada.

La afición de Unionistas no podrá viajar ya que solamente puede entrar afición local en las instalaciones de Lezama.