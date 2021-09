Balde: "Fue un sueño hecho realidad"

Martes 14 de septiembre de 2021 es una fecha que quedará guardada en la memoria de Álex Balde, el lateral aún con ficha del filial disputaba sus primeros minutos oficiales con el F.C Barcelona en un Camp Nou que acogía a casi 40.000 aficionados.

Una vida en el club

En el 2011 y con 8 años de edad, Balde llegaba por primera vez al club, procedente del fútbol base del Espanyol. Pese a formar parte de la generación del 2003, el lateral, pero él siempre ha ido un paso por delante y cuando era cadete, ya disputaba partidos con el Juvenil.



A lo largo de su etapa en las categorías inferiores, ha sido campeón de Liga hasta en nueve ocasiones, lo hizo en las tres etapas de Benjamín (C, B y A), en las tres etapas de Alevín (C, B y A), en dos etapas con el Infantil (B y A) y finalmente en dos etapas con el Cadete (B y A).



Las palabras del debutante



Tras su debut oficial con el primer equipo Álex Balde compartía sus primeras sensaciones con unas breves declaraciones para los medios del club: "Para mí el debut fue un sueño hecho realidad, a pesar del resultado. Llevo trabajando mucho desde que llegué a este club y estoy muy contento". Afirmaba el joven jugador, que mostraba sorprendido al no esperase debutar en un partido tan importante, pero en el que las circunstancias del juego precipitaron su salida al campo: "No me esperaba salir, pero cuando Jordi pidió el cambio fui a calentar 30 segundos y ya salí a jugar. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero tenía ganas".

Por último, el lateral del Barcelona cerraba sus declaraciones mostrándose ambicioso e ilusionado: "Espero seguir sumando minutos y cogiendo experiencia, continuar entrenando con ellos y aprender de los mejores". Finalizaba Balde.



Clave en el Barça B y protagonista en pretemporada



Si bien la temporada pasada formaba parte del juvenil de primer año, el defensa nacido en Barcelona fue importante en la plantilla del Barça B. Àlex Balde disputó un total de 16 partidos, 11 de ellos saliendo desde el inicio.



Con su buen rendimiento, Ronald Koeman no dudó en contar con él para la pretemporada y debutaría contra el Nàstic de Tarragona, en el primer amistoso en el Johan Cruyff. Desde ese momento ha continuado en dinamica del primer equipo.