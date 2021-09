Jordi Alba y Pedri, lesionados

Este martes era un día importante para el barcelonismo que, tras las primeras jornadas de Liga Santander, llenaba las gradas del Camp Nou para acompañar al equipo en el debut de UEFA Champions League. Una nueva edición de la competición europea, esta vez ya sin Leo Messi en la plantilla, en la que los azulgranas tienen por obligación no volver a cometer los errores del pasado.

Y aunque las dudas estaban sembradas, así como las bajas por lesión, los hombres de Ronald Koeman no dieron la talla frente al Bayern de Múnich y terminaron yéndose a casa con un 0-3 en contra que pone la clasificación para octavos contra las cuerdas. Sin embargo, los tres puntos perdidos no fueron la única nota negativa del encuentro en la Ciudad Condal.

Jordi Alba ya llegó a la cita con molestias, pues el lunes no pudo ejercitarse con el grupo por indisposición. Sin embargo, el catalán no quiso perderse el 'face to face' contra los alemanes y forzó su llegada; tanto, que tuvo que advertir al técnico holandés, cerca del minuto 74, de que algo no andaba bien. Tras ser sustituido por Alejandro Balde, que debutaba con el primer equipo, las pruebas realizadas este martes han confirmado la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que su evolución marcará la disponibilidad y el tiempo de baja.

Pedri, del descanso a la lesión

Sin embargo, este miércoles el Club ha dado a conocer las molestias musculares de Pedri, que disputó los 90 minutos en el Camp Nou. El canario, que no se enfundaba la camiseta azulgrana desde la segunda jornada de LaLiga, en la que los catalanes empataron 1-1 en San Mamés, regresaba a casa tras tres semanas de vacaciones y descanso, pues este pasado verano ha llegado a disputar tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos con la Selección Española.

Pese que durante el tiempo de juego no mostró, en absoluto, problemas físicos, este miércoles los servicios médicos del Barcelona han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo, por lo que será baja y su evolución marcará la disponibilidad para los próximos encuentros.

Dos bajas sensibles en la plantilla azulgrana y en los esquemas de Ronald Koeman, que siempre tiene a ambos jugadores en el once inicial. El equipo no reaparecerá hasta el próximo lunes para enfrentarse al Granada en la 5ª jornada de Liga Santander, pese a que no se pudo disputar la anterior frente al Sevilla debido a los compromisos internacionales de muchos de los futbolistas.