Ancelotti: Hazard no jugó por una molestia en la rodilla que todavía le duele

Le han hecho todo tipo de preguntas a Ancelotti, donde el técnico madridista ha repasado cuestiones como el rival, el estado del equipo o la situación física de alguna de sus estrellas.

Rival

El Valencia, desde que Bordalás se ha hecho cargo del equipo es uno de los rivales más exigentes del campeonato. Es esta dificultad la que ha analizado Ancelotti, que ha afirmado que cree que el equipo estará bien para mañana a nivel físico. Respecto al juego del equipo ché, lo que más miedo le produce es que juegan bien y con intensidad. No ha perdido la oportunidad tampoco Carlo para elogiar al Valencia, del que ha dicho que juegan muy bien y tienen una muy buena racha y confianza.

Rotaciones y calendario



El Real Madrid juega cuatro partidos en diez días, situación que no ha pasado desapercibida antes los medios de comunicación, pero para la que el entrenador se muestra tranquilo y confiado: "El equipo está bien. La estadística dice que en las segundas partes el equipo lo ha hecho mejor. Tenemos que mejorar en las primeras partes. Los que no están jugando están todos también en una buena condición".

Ha hablado también de las rotaciones, a las que considera una obligación, ya que hay jugadores cansados que deben de cambiar y tener reemplazo.

Casemiro

Uno de los jugadores más valiosos de la plantilla, es Casemiro, de quien Ancelotti ha dicho que no tiene un jugador con sus características. Ha alabado sus virtudes defensivas y ha deseado que pueda jugar el mediocentro brasileño todos los partidos. Ha saltado la sorpresa en sus declaraciones, pues no solo considera a Casemiro como parte indispensable del equipo, sino también del sistema y de la estrategia: “Ojalá que Casemiro pueda jugar todos los partidos, si no tenemos que cambiar la estrategia del equipo. El doble pivote es una solución". Con este mensaje deja entrever que no confía en ningún jugador más para cubrir su posición, ni siquiera en un Antonio Blanco con el que no ha contado todavía.

Vinícius

Otro de los temas candentes del Real Madrid no es otro que Vinicius. El brasileño sigue encadenando buenas actuaciones, y fue uno de los jugadores más destacados frente al Inter. El técnico blanco ha respondido sobre su buen estado de forma y sobre si esperaba que el brasileño jugara como lo está haciendo: "A nivel de juego veo a un jugador con una habilidad impresionante en el uno contra uno. Esta temporada la ha empezado bien, marcando. Yo no soy un mago, solo un entrenador que tiene que dar a los jugadores la confianza que necesitan para expresar sus cualidades".

Sobre si ve a Vinícius con la capacidad de echarse el equipo a la espalda, ha respondido de una manera contundente, diciendo que ya lo hizo frente al Levante, y que puede hacerlo por su calidad ahora que es joven. Cuando sea más mayor, tendrá que hacerlo por experiencia.



Rodrygo

El otro brasileño es el nombre de moda del club blanco, sobre todo tras su actuación en la Champions, donde salió como reserva en la segunda parte y marcó el gol que dio la victoria y los primeros tres puntos. Ancelotti cuenta con él y le impresionan sus virtudes, como bien ha explicado: "Veo un delantero muy completo, muy rápido, frío ante la portería y que puede jugar en los dos extremos o por el centro. Es el presente y el futuro del Real Madrid".

Asensio e Isco

Los dos españoles tienen un rol completamente diferente al esperado, pues apenas están contando con minutos e importancia para el entrenador. Ha querido este aclarar que habla con ellos y les explica la situación del equipo y el motivo sobre los minutos que disputan, para tener a todo el mundo enchufado y que nadie se sienta fuera del proyecto.

Camavinga

Otro que ha empezado la temporada como un tiro es el flamante fichaje del Real Madrid, que no solo ha conseguido impresionar a los aficionados, sino que también lo ha hecho al propio técnico: “Todos conocemos la calidad física y técnica que tiene y luego ha puesto en el campo su personalidad, algo que no conocía. Es un jugador que tiene confianza en sus habilidades".

Bale y Hazard

No ha especificado mucho acerca de la lesión del galés, pues no conoce el tiempo que necesita este para su recuperación. Ha lamentado el infortunio por el gran nivel que estaba mostrando y ha pedido paciencia para su vuelta, a la que todavía le quedan unas pocas semanas.

Ha explicado también la situación de Hazard y por qué no tuvo ningún minuto frente al Inter: "Hazard no jugó porque tenía una pequeña molestia en la rodilla. Ayer todavía le molestaba. Veremos qué pasa. Ha mejorado sus condiciones, pero tenemos que tener cuidado porque por sus lesiones en el pasado no podemos darle dos partidos seguidos. Lo veo con confianza y todo esperamos que vuelva a tener su mejor condición". Enciende las alarmas en el madridismo porque un día antes del partido no sabe si podrá contar con la estrella belga.