Fabio Blanco: "Ha sido mi primera gran tarde"

El filial azulgrana lograba su segunda victoria en este 2022 y su primera en el Johan Cruyff en el nuevo año. La victoria ante el Cornellà resultaba clave para los azulgranas y los mantenía fuera de la zona de descenso.

Álex Valle vs Cornellà, Primera RFEF| Noelia Déniz-VAVEL

Hablan los protagonistas

Una vez finalizado el partido, Álex Valle y Fabio Blanco, comparecían ante los medios de comunicación. Empezando por del debutante, Álex comentaba sus sensaciones: "Me he sentido muy cómodo, además hemos ganado, estoy muy contento y agradecido por la confianza", dejaba claro el debutante. Además, Álex, analizaba su situación en el club: "Este es mi octavo año, voy paso a paso y donde me pongan voy a intentar jugar bien. Me defino como un jugador seguro en defensa, en ataque creo que tengo buena visión de juego", añadía.

👏 Álex Valle ha debutat amb el Barça B disputant els 9️⃣0️⃣ minuts en la victòria 🆚 UE Cornellà (2-1)



💥 Gran partido de Álex Valle en su debut con el Barça B en el Johan Cruyff



👏 Enhorabona, Álex!

👏 ¡Felicidades!#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/foigqAJhK1 — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) March 19, 2022

Después de la victoria ante el Cornellà con dos goles de Fabio Blanco, había ganas de escuchar al protagonista del encuentro: "Ha sido un partido importante, tenemos que seguir con este ritmo y así alejarnos de la zona de descenso", respondía Fabio. Entrando más en un plano individual, Blanco se mostraba contento con su participación en el equipo, anotando dos tantos, pero dejaba claro que aún quedaba trabajo por hacer: "Sin duda hoy ha sido mi primera gran tarde en el Barça B, he marcado dos goles muy valiosos y ahora toca seguir", explicaba Blanco.

El extremo llegado de Alemania, concretamente, del Eintracht Fráncfort, rival del primer equipo en Europa League, hablaba de sus dos goles y de la importancia de la victoria: "El segundo gol que he marcado es el más relevante, puesto que nos da la victoria. Debemos hacernos fuertes en casa, vienen partidos fundamentales. En esta liga tenemos que ser lo más competitivo posibles", afirmaba el jugador.