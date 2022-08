La actual campeona europea sigue en carrera

Países Bajos ganó 3-2 a Portugal en la segunda jornada del grupo C, por su parte, Suecia superó 2-1 a Suiza. Ambas llegaban a la última jornada como serias candidatas para avanzar a los cuartos de final de la UEFA Euro Femenina.

En siete minutos de juego, ninguna se dio tregua, partido intenso de ida y vuelta, por ahora Países Bajos y Suecia avanzarían a los cuartos de final. En simultáneo, el combinado sueco empata sin goles con Portugal. El seleccionado neerlandés no puede contrarrestar los ataques de su similar, saque de esquina a favor de Suiza.

En doce minutos de juego, la tónica no cambió. La actual campeona europea no encontraba la fórmula para generar peligro en el último partido de la fase de grupos. Suiza tuvo tácticamente contra las cuerdas al combinado neerlandés, Maendly remató a puerta.

Suiza fue un hueso duro de roer y no se guardó nada en un partido exigente. Suecia tampoco puede quebrar el empate transitorio ante Portugal. En catorce minutos de juego, el grupo C está al rojo vivo, Países Bajos primera con cinco puntos, Suecia segunda con el mismo puntaje, Portugal y Suiza eliminadas con dos.

La selección neerlandesa ganó a Suiza en la repesca durante la Clasificación Europea para el Mundial Femenino de la FIFA Francia 2019, el combinado suizo no superó la fase de grupos en la UEFA Euro Femenina 2017. Países Bajos sufre mucho para elaborar juego asociado.

Suiza se mantuvo firme y constantemente buscaba el área rival. A veinticinco minutos para que concluya la primera media hora, ambos partidos se mantienen igualados sin goles. El VAR intervino para clarificar un potencial penalti y determinó que no hubo nada. Tiempo de hidratación en veintiocho minutos de juego, Suecia supera 3-0 a Portugal con doblete de Angeldal y pasa a liderar el grupo C con siete puntos.

En este momento, Países Bajos se enfrentaría a Francia en cuartos de final, una auténtica locura. En treinta minutos de juego, la ´tulipanes insistieron por todos los medios en la búsqueda del primer tanto. Tres minutos de adición en Sheffield.

En el complemento, la actual campeona europea volvió más decidida en cuarenta y seis minutos de juego y por poco abre la cuenta. Suecia, con su contundente victoria ante Portugal, se apodera de la cima del grupo C. Suiza no encontraba la fórmula para generar intriga, aunque fue un hueso duro de roer.

Tremendo mazazo para el combinado suizo, ahora pierde 1-0, todo cuesta arriba. Crnogorcevic en propia meta. Cuando todo parecía definido, empata Suiza, 1-1 a través de Reuteler. El partido mejoró muchísimo y fue más dinámico en cincuenta y cuatro minutos de juego.

Países Bajos sufrió con el juego directo que propuso Suiza, el partido estaba para cualquiera de las dos. Suecia golea 4-0 a Portugal, la última jornada del grupo C tiene un desenlace de película.

En cincuenta y nueve minutos de juego, Suecia primera del grupo C con siete puntos, Países Bajos segunda con cinco puntos, Suiza tercera con dos y Portugal última con uno. La actual campeona europea de momento sigue en carrera en la justa continental. A treinta minutos para que concluya el tiempo regular, el partido fue totalmente distinto y tuvo distintos matices.

Suecia apabulla 5-0 a Portugal. El grupo C tiene definidas a las dos selecciones que avanzan a la fase eliminatoria. Suiza intentó por todos los medios superar a los Países Bajos, con una victoria les arrebata la clasificación a cuartos.

La actual campeona europea sufre un poco más de la cuenta en el tramo final de la segunda media hora, 1-4. El combinado sueco espera rival, Países Bajos se enfrentará a Francia en los cuartos de final, este lunes cerrará la fase de grupos. El grupo D busca a segunda selección clasificada, Italia vs. Bélgica e Islandia vs. Francia son los partidos que se juegan este lunes en simultáneo.

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰#SWE and #NED are through to the quarter-finals 👊



🧐 Which player impressed you today? #WEURO2022