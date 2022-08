Alemania sigue en carrera

Alemania goleó 3-0 a Finlandia en la última jornada del grupo B y finalizó primera con puntaje perfecto tras tres victorias al hilo. Por su parte, Austria superó 1-0 a Noruega en el grupo A. Ambas selecciones llegan con altas expectativas para el segundo partido de los cuartos de final.

Alemania avanza a las semifinales

Arranca el segundo partido de los cuartos de final, el combinado alemán buscaba abrir la cuenta desde el arranque. Austria fue un hueso duro de roer. Tras la épica remontad de Inglaterra, ahora las teutonas generan mejores sensaciones a través de las bandas, el combinado austriaco fue un equipo sólido defensivamente en tres minutos de juego.

Tiro libre para Alemania, Austria se mantiene firme y no da tregua, parcialmente todo apunta a la prórroga. La selección austriaca no puede salir del asedio táctico alemán e intenta generar peligro a través de algún contraataque. Saque de esquina para el combinado alemán, Austria sufre mucho cuando no tiene la posesión del balón en siete minutos de juego. Partido de ida y vuelta, intenso y parejo en ambas áreas. La tónica de la primera media hora no cambió.

Alemania no puede plasmar su poderío ofensivo en el marcador en trece minutos de juego, la selección austriaca por poco se adelanta tras un error defensivo. Las teutonas se sintieron incómodas, Austria ahora genera mejores sensaciones y ha generado clarísimas ocasiones. Falta de Rauch, otro tiro libre, el combinado alemán sufre con el balón detenido.

Las teutonas no supieron sostener aquel demoledor arranque, ahora se animan a retomar el protagonismo. Austria es un hueso duro de roer, Alemania no encuentra la fórmula para adelantarse en el marcador. En 21 minutos de juego, ninguna se dio tregua. En el momento más inesperado, 1-0, Magull abrió la cuenta. Tremendo mazazo para las austriacas.

Austria ahora tiene arriesgar y remontar, por ahora se queda con las manos vacías en veintiséis minutos de juego. En plena recta final de la primera media hora, Alemania volvió a dominar las acciones. El combinado austriaco sufrió cuando perdió la posesión del balón. Zara Zadrazil alcanza los 100 partidos con la selección absoluta de Austria. Dos minutos de adición.

En el complemento, Alemania volvió más decidida en la búsqueda para ampliar la ventaja, Austria se mantuvo firme y se aferró a su sólida muralla defensiva. El combinado austriaco sufrió mucho en cada ataque alemán en cincuenta minutos de juego.

A cuarenta minutos para que concluya el tiempo regular, Alemania insiste a través de las bandas. Austria apostó por el balón detenido como principal as bajo la manga, las alemanas sufrieron por momentos, el combinado austriaco tuvo dos ocasiones claras para remontar y no pudo concretarlas.

En cincuenta y ocho minutos de juego, Austria mostró mayor lucidez, Dabritz cometió una clarísima falta. Tiro libre para el combinado austriaco, Alemania pese a ganar por la mínima diferencia, no encontraba su mejor versión en sesenta minutos de juego. El partido estaba bastante reñido en ambas áreas.

Austria en el 2017 alcanzó las semifinales y ahora no podrá repetir el plato en la UEFA Euro Femenina. Alemania con poco, por ahora sigue acariciando el pase a las semifinales. Las teutonas intentaron a través de las bandas y el cansancio primó en el tramo final de la segunda media hora.

Alemania metió dos cambios para darle mayor movilidad al equipo, las teutonas tienen muchos aspectos a mejorar si anhelan conquistar la justa continental, esperan por Francia o Países Bajos en la segunda semifinal. 2-0, Popp sella la clasificación alemana. Este viernes, Suecia vs. Bélgica, el tercer partido de los cuartos de final acapara los reflectores.