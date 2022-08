Previa de la UEFA Euro Femenina Inglaterra 2022: la búsqueda de la nueva campeona europea

24 partidos disputados, 78 goles anotados, Inglaterra es la selección con más goles anotados con 14 en total, España es la selección con mejor posesión del balón con el 66%. Mead es la máxima goleadora de la UEFA Euro Femenina con cinco tantos. Tras la fase de grupos disputada entre el 6 y 18 de julio, ahora es el turno de los cuartos de final. Las ‘leonas’ se han enfrentado por última vez en la Copa Arnold Clark, empataron sin goles en Norwich. En la UEFA Euro Femenina, celebrada en los Países Bajos en el 2017, Inglaterra ganó 2-0. El miércoles 20 de julio ambas selecciones abrirán el telón de los cuartos de final en Brighton.

Alemania vs. Austria en Brentford, Suecia vs. Bélgica en Wigan y Francia vs. Países Bajos en Rotherham, son las otras eliminatorias que también se llevan los reflectores entre el jueves 21 y sábado 23 de julio. En caso de igualdad en 90 minutos, se jugará tiempo extra y en caso se requiera se determinará a la ganadora a través de la tanda de penaltis.

El miércoles 26 de julio se disputará la primera semifinal en Sheffield y la otra eliminatoria al día siguiente en Milton Keynes. La gran final se celebrará el domingo 31 de julio en el Estadio de Wembley, Londres. Empezaron 16 selecciones en la fase final, ahora solo quedan ocho en contención por el título.

La nueva campeona europea se medirá a la campeona de la CONMEBOL Copa América Femenina en la primera edición de la ‘Finalissima Femenina’. La fecha de dicha competición intercontinental se anunciará más adelante. Inglaterra es la selección con más disparos totales con 69 y con mayor precisión en los pases con el 88%.

Eliminatorias confirmadas para los cuartos de final

Inglaterra vs. España (miércoles 20 de julio, Brighton)

Alemania vs. Austria (jueves 21 de julio, Brentford)

Suecia vs. Bélgica (viernes 22 de julio, Wigan)

Francia vs. Países Bajos (sábado 23 de julio, Rotherham)

Calendario de la fase eliminatoria

Cuartos de final: 20-23 de julio

Semifinales: 26-27 de julio

Final: 31 de julio