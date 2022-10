Revolución Txuri-urdin en Sevilla

La Real Sociedad cosecha un punto tras remontar un 2-0 en los últimos minutos del encuentro. Las Txuri-urdines arreglan el devenir de esta semana, ya que fueron eliminadas por el Bayern en la Champions, gracias a los goles de Eizaguirre y Gaby. Sólo diez minutos le bastaron a las jugadoras de Natalia Arroyo para echar por tierra el buen partido del conjunto sevillano. Por otra parte, como en todas las disciplinas deportivas, antes del encuentro se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de las personas en un partido de fútbol en Indonesia.

El desarrollo del partido

Ambos entrenadores salieron con todo para llevarse la victoria en la jornada 4 de la Primera División Femenina. Por un lado, Cristian Toro alineó a los siguientes jugadores: Sullastres, Diana Gomes, Teresa Mérida, Nagore, Ana Franco, Oayne, Meseguer, Débora, Cahynova, Martín-Prieto y Amanda Sampedro. Por su parte, el conjunto de Natalia Arroyo está formado por: Elene, Ana Tejada, Maddi Torre, Amaiur, Franssi, Nerea Eizaguirre, Jade Le Guilly, Adreia, Jensen, Manuela Vanegas y Bernabé

Buen comienzo del Sevilla Femenino que fue a por la victoria desde el principio del encuentro. El cuadro local no había puntuado en los dos partidos que se ha jugado en la Primera División Femenina, ya que perdió ante el Atlético de Madrid y el Valencia. En los primeros compases del partido, la tendría Martín-Prieto. Amanda puso un gran centro al área, desde el costado izquierdo, donde la delantera remata pero no coge portería. A los pocos minutos, Amanda desperdiciaba una ocasión muy clara, ya que Elene comete un error en la salida del esférico y no estaba bien colocada. La dorsal 23 la intentó picar pero se le fue desviado.

Tras los primeros ataques de las locales, en la jugada más surrealista llegó el gol. Amanda centró para Ana Franco que rozó el balón, por lo que cogió una parábola para colarse en las redes de Elene. La Real Sociedad no tardó en reaccionar. Amaiur se desmarcó para coger la espalda a Teresa y en el uno a uno ante Sullastres no le sale el regate, pero le cae el balón en una buena posición para tirar, sin nadie en la portería, pero el tiro, medio cayéndose, se va al lateral de la red.

Esa sería la última ocasión de la primera mitad. El conjunto de Cristian Toro se fue ganando al descanso. El inicio de la segunda mitad iba a ser muy pausado. El Sevilla iba a controlar el esférico y la Real iba a presionar pero con cabeza, sin prisas. En una de las internadas de Amanda, las locales consiguieron una oportunidad desde los once metros. Jessica se encargó de transformarlo y aumentó la ventaja en dos goles.

El enfrentamiento ya estaba de capa caída. El segundo gol del Sevilla hizo reaccionar al cuadro de San Sebastián, pero no ocasionaba mucho peligro en la portería local. El conjunto local estaba bien posicionado y no dejaba ningún hueco en la zaga defensiva. Por eso, Eizaguirre se le ocurrió hacer una obra maestra. Desde, casi el centro del campo la enchufó la dorsal número 10 de la Real Sociedad, que vio como Sullastres estaba adelantada. Las visitantes recortaron distancias, y les sirvió para coger confianza e ir a por el empate.

El Sevilla no pudo aguantar la presión del conjunto de San Sebastián. Y vería como Gaby, con un gran remate de cabeza puso el gol definitivo para igualar la contienda. Finalmente, el resultado del encuentro es de empate a dos, por lo que se reparten los puntos en el Jesús Navas.

Ficha Técnica

Sevilla Femenino: Sullastres, Diana Gomes, Teresa Mérida, Nagore (Nicoli, min.87), Ana Franco (Jessica Martínez, min.58), Payne, Meseguer (Izquierdo, min.66), Débora (Arola, min.66), Cahynova, Martín-Prieto (Eli, min.87) y Amanda Sampedro

Real Sociedad Femenino: Elene, Ana Tejada (Etxezarreta, min.55), Maddi Torre, Amaiur, Franssi (Gemma Gili, min.46), Nerea Eizaguirre, Jade Le Guilly, Andreia (Gaby, min.67), Jensen (Uria, min.67), Manuela Vanegas y Bernabé (Poljak, min.55)

Goles: 1-0, Ana Franco (min.16). 2-0, Jessica (min.76). 2-1, Eizaguirre (min.85). 2-2, Gaby (min.93)

Tarjeta: Manuela Vanegas (min.11). Jessica (min.59). Meseguer (min.59). Gemma (min.77)

Estadio: Estadio Jesús Navas, Sevilla.

Hora: 16:00 hora española.