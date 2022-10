Karanka: "Ahora que estamos volviendo a estar juntos, recaer en lesiones no sería bueno"

Aitor Karanka ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa al encuentro ante el CD Tenerife, que se disputará este domingo a las 21:00 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El míster del Granada CF ha reconocido que hay "varios jugadores que acabaron bastantes cansados" el último partido contra el Sporting. "Seguimos viendo cómo evolucionan. Además del cansancio de los dos partidos, tenemos antecedentes con varios jugadores. Es un partido para volver a tener cuidado y protegerlos. Ahora que estamos volviendo a estar juntos, recaer en lesiones no sería bueno. Veremos cómo están. Intuyo que decidiré el equipo mañana cerca del partido", ha aseverado.

En esa alineación es muy probable que "Bodiger o Petrovic" no figuren. Así lo ha afirmado el bilbaíno, que no ha querido decir quién de los dos para no dar pistas. Karanka ha continuado hablando sobre el Tenerife, "un equipo que ha hecho un gran trabajo y tiene al mismo entrenador": "El equipo es reconocible, organizado. Hay que tener cuidado con no cometer errores e intentar llevar al partido a lo que queremos y nos gusta. Hay que tratar de presionar arriba y tener un alto ritmo del balón".

Preguntado sobre el estado de algunos futbolistas, Karanka ha dicho que "Ignasi Miquel evoluciona bien" y que "está entrenando con todos". Mientas que sobre Jonathan Silva tendrá que "ver qué hacer", ya que no quiere "forzar mucho a los jugadores que vienen de lesión".

El técnico no se ha mostrado molesto por tener doble jornada en una semana, de hecho ha comentado que en Inglaterra se hacía así, jugando "martes y sábado". Dicha circunstancia hace que el equipo tenga que trabajar más rápido para analizar y estudiar a los futuros equipos. El caso más claro es el de esta jornada, donde el conjunto tinerfeño se podía examinar "justamente desde que finalizó el choque ante el Sporting", ya que tenían "toda la información".

Algo que quizás sí le ha incomodado a Karanka son los horarios interpuestos por LaLiga: "Tenemos que hacer un viaje de 48 horas contra una entidad que ha jugado sus dos últimos duelos en casa". Aunque ha asegurado que espera que todos pasen por eso, por lo que solo le queda tomar "ajo y agua".