La nula precisión del Granada CF le hace no pasar de las tablas ante la Ponferradina

El Granada no pasó del empate en su visita a Ponferrada (0-0). Los de Karanka mejoraron su versión futbolística. Dominaron, tuvieron iniciativa y crearon, pero no estuvieron acertados de cara a puerta. Sensaciones positivas, pero sin gol. Tuvieron ocasiones, y no las supieron aprovechar ante una Ponferradina que, muy mermada atrás, lo intentó con varias acciones a balón parado y en contragolpes que no finalizaron.

Ponferradina y Granada se enfrentaban este sábado en el duelo correspondiente a la novena jornada de Segunda División. El club leonés recibía a un cuadro granadino necesitado y que venía de dar una imagen a domicilio muy lejana de lo que se esperaba a comienzos del curso. Los de José Gomes llegaban a esta cita después de perder el fin de semana pasado ante el Alavés (3-1). La Deportiva solo había sumado hasta este momento tres victorias que los posicionaban en mitad de la tabla con un plantel donde se reconocían a muchos jugadores por sus grandes cualidades.

Mientras tanto, los visitantes, que no pasaron de las tablas en un insulso y sobrio choque ante el Huesca (0-0) en la anterior jornada, volvían a jugar fuera de casa con el objetivo de mejorar la imagen mostrada en los últimos enfrentamientos lejos de Granada, de donde solo había podido rescatar tres puntos de doce posibles.

El regreso de la seña de identidad

Los nazaríes comenzaron intentando tener la iniciativa y tomando el mando del partido. Las primeras jugadas vinieron a raíz de varias conexiones en las que los de Karanka se mostraron bastantes cómodos y seguros de lo que hacían. Era una obviedad que los granadinos habían rendido mejor en otros partidos donde se dio este factor, por lo que era algo positivo para los andaluces.

El Granada, pese a mostrar una mejora en su fútbol, continuaba mostrando carencias a la hora de hilvanar combinaciones en los últimos metros. Un arma que no podía desaprovechar ya que luego podría pagarlo caro.

Ricard tuvo la primera para los granadinos. Melendo, que fue de los que más generó y dio brotes de calidad al plantel, le dejó el balón al lateral, que llegó desde atrás y remató un balón que casi arañó el larguero del cancerbero local.

Bodiger cayendo al suelo tras recibir una falta. Foto: LaLiga Smartbank.

Ocasiones sin precisión

No obstante, Puertas tuvo otra muy clara tras un pase filtrado al centro del área, donde el almeriense pegó corto al primer palo y el balón se marchó casi llorando. Pese a ello, la jugada quedó inhabilitada por fuera de juego, por lo que si hubiera llegado a más no hubiese subido al marcador.

La presión de los andaluces frente a la Ponferradina era bastante destacable. Los leoneses apenas podían salir de su área y si enlazaban rápido, la zaga granadina se encargaba de cortar esa posible acción de peligro.

Sin duda alguna, lo más destacado de este Granada era la recuperación de una seña de identidad, algo de lo que careció en los últimos enfrentamientos. La iniciativa, el control del juego, los dotes técnicos… Herramientas que derivaron en un fútbol vistoso y elegante al que solo le faltaba una cosa: finalizar las ocasiones.

A la Ponferradina le faltaba mucha precisión. Apenas tocaba el balón y, cuando lo hacía, no podía sobrepasar la zona de tres cuartos rojiblanca. Aguantaba y esperaba, pero no conseguía dar con la tecla.

El Granada continuaba intentándolo. La falta de contundencia defensiva de la Ponferradina le ayudó. Las diferentes figuras ofensivas de los granadinos persistieron en dicha labor, aunque los goles no tardaron en llegar.

Callejón rematando ante el meta de la Ponferradina. Foto: LaLiga Smartbank.

Había duelo de ‘killers’ veteranos. Molina y Yuri. El primero abrió el marcador y anotó el primer tanto del partido, aunque no acabó valiendo dado que el de Alcoy partió en fuera de juego, por lo que el tanto no subió al luminoso.

La Ponferradina no se arrugó y también lo intentó. Espiau, que salió casi rozando el final del primer acto tras la lesión de Derik, mandó el esférico alto tras llegarle por un costal al área chica, donde tenía casi más posibilidades de marcar que de fallar, después de tener casi a Raúl Fernández sin posibilidades de llegar.

La ‘Ponfe’ apretó en los minutos finales del primer acto. Llegaba con velocidad y ponía balones al área. Solo le faltaba contundencia y claridad para encontrar hueco entre la maraña granadinista, pero el tiempo se le acabó.

La búsqueda no tuvo recompensa

Sin duda alguna, una de las bajas más sensibles fue la de Ricard, que se lesionó en los últimos minutos de la primera parte y fue cambiado por Rochina en el ecuador, que acabó de medio derecho y puso a Puertas de lateral.

Sin embargo, los locales apretaron durante varios tramos por el costado de Puertas, de donde sacaron varios centros laterales que no terminaron de peinar las referencias de arriba.

El de Sagunto tuvo un mano a mano nada más salir que casi podía haber sido definitorio para marcar el primer gol. El atacante robó el balón en la salida de la Ponferradina desde atrás y, tras plantarse solo ante el guardameta iraní, el cancerbero le acabó leyendo las intenciones y sacó el esférico con su bota.

El guion en la segunda parte fue bastante similar. El Granada continuó con la posesión y empezó a asediar por completo al conjunto de José Gomes, que se estaba viendo sobrepasado tras las incesantes llegadas de los granadinos.

La Ponferradina aprovechó los huecos que dejó el Granada con tantas llegadas. Avisaba con contragolpes furiosos y veloces con los que hacía mucho daño. Cada vez apretaba más, y en cualquier momento podía encontrar el tanto que llevaban buscando los de Karanka durante todo el duelo.

Cuando más parecía que apretaban los de Ponferrada, el Granada anotó a balón parado con un remate de Miguel Rubio, que se apoyó en su mano para empujar el esférico dentro de la portería, por lo que el gol fue anulado.

Los últimos instantes del partido concluyeron con plenas ocasiones del Granada. Las tuvo de diferentes maneras. El partido estaba roto. Incluso la Ponferradina esperaba tener su intento con contragolpes feroces, por lo que apostaron por meter a un delantero fresco.

A la desesperada, el Granada buscó algo que no encontró en todo el partido. El gol definitorio no llegó, por lo que el marcador no se movió. El duelo acabó con un reparto de puntos que dejó un mal sabor de boca en los nazaríes, que suman 14 puntos y cosechan su segundo empate consecutivo. Por otro lado, la Ponferradina rescata algo positivo en su casa y termina la jornada con 11 puntos.

Ficha Técnica

SD Ponferradina: Amir, Paris Adot, Pscanu, José Amo, Lukaku (Moi Delgado 45’), Dani Ojeda, Sabit (Nwakali 69’), Erik Morán (Adrián Dieguez 86’), Naranjo, Derik (Edu Espiau 42’), Yuri (Heri 86’).

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez (Rochina 45’), Miguel Rubio, Víctor Díaz, Quini, Bodiger, Petrovic, Puertas, Melendo (Bryan Zaragoza 70’), Callejón (Arezo 70’), Jorge Molina (Uzuni 61’).

Goles: 0-0.

Árbitro: Cordero Vega (comité cántabro). No ha amonestado a nadie.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Segunda División. Choque celebrado en el Municipal El Toralín.