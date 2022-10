Karanka: “El equipo se encuentra muy cansado, con mucho riesgo de lesión”

Eran muchos los que pensaban que el partido frente al Sporting de Gijón sería un punto de inflexión para el Granada, pero a pesar de las ilusiones generadas, el equipo ha vuelto a las andadas en su visita al Tenerife. Es cierto también que el once ha vuelto a variar tras una victoria, aunque esta vez Karanka se excusaba en que era por necesidad: “Ha sido de las alineaciones más fáciles que he tenido que hacer, porque es lo que había. De los siete u ocho del banquillo, seis no podían jugar”. A todo esto, Karanka ha reconocido el trabajo del equipo a pesar de la derrota y ha agradecido el esfuerzo de todos y mirando ya a la próxima jornada de Liga, el viernes en Los Cármenes.

El esfuerzo de toda esta acumulación de partidos y por las lesiones se le nota a la plantilla, cosa que el propio técnico ha reconocido: “El equipo se encuentra muy cansado, con mucho riesgo de lesión y todo esto te deja frustrado, ya que el físico no nos permite jugar con la intensidad que deseamos”.

Con la polémica de lo sucedido justo antes del segundo gol, Karanka ha reconocido no haber visto nada, pero sí ha comentado que todos los jugadores de campo "tenían claro que era un córner a favor". "Pero, al final, son cosas del partido, aunque no puedo decir nada porque realmente no se como está el VAR, ni cuando entra ni cuando corrige dependiendo qué tipo de jugada”.

Y para acabar, Karanka ha remarcado que los malos resultados lejos de casa no tienen solo la explicación de que juegan sin su afición, ya que como él mismo ha reconocido, solo han conseguido encontrar la regularidad en Los Cármenes: “La afición, por mucho que nos ayude, que nos ayuda muchísimo cada partido, no puede jugar, no puede meter goles y tampoco puede correr. Entonces, lo que pido es que de aquí al viernes los que estén regular se recuperen y los que estén mal, se acerquen al menos a estar regular”.