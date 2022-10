A falta de Benzema, buenos son Vini y Valverde

Con el gol de Vini ante el Girona a pase de Fede Valverde, el brasileño ha marcado 9 goles y ha repartido 5 asistencias mientras que el centrocampista uruguayo ha marcado 7 y ha asistido en otros 3.

Por su parte, Benzema ha comenzado la temporada 2022-2023 a un nivel que está muy lejos del que mostró en la campaña anterior, en la que registró unos números escandalosos: 44 goles y 15 asistencias en 46 partidos, números que le sirvieron al delantero francés para ser galardonado con el Balón de Oro el pasado 17 de octubre.

Mantener dichos números esta temporada no iba a ser tarea fácil, y se está viendo que no lo es. El delantero del Real Madrid, además de no haber comenzado la temporada al nivel al que suele mostrar, está en un periodo en el que las lesiones le están privando de jugar con continuidad. Desde que se lesionase en el primer encuentro de Champions League ante el Celtic en el minuto 30, Benzema no ha conseguido encadenar más de tres partidos seguidos jugando.

A principio de temporada, parecía que una posible regresión de Karim Benzema supondría un gran problema para el Real Madrid. Ahora que esa regresión está siendo real, el Madrid ha encontrado en Vini y en Valverde a los encargados de guiar al conjunto blanco de cara a portería.

Los registros de Vinicius y Fede Valverde

Vinicius Junior, a pesar de no estar en un momento de plena lucidez, es el máximo goleador del Real Madrid esta temporada sumando 9 goles y 5 asistencias en 18 partidos. Por detrás del brasileño en esta clasificación, se encuentra Fede Valverde: el pajarito suma 7 goles y 3 asistencias en 17 encuentros, siendo este su mejor registro goleador en una temporada desde que es jugador del primer equipo. Para hacernos una idea de la magnitud de los números que está firmando Fede, el pajarito ha marcado más goles en 17 partidos esta temporada que en los 148 partidos anteriores que ha jugado el centrocampista uruguayo desde que hiciese su debut con el primer equipo del Real Madrid.