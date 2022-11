Sampaoli: "No es un partido más, sino un partido de Champions y es importantísimo"

El Sevilla ha viajado a Manchester para jugar el último partido de la UEFA Champions League, ya con nada en juego puesto que el equipo ya tiene la tercera posición asegurada y jugará en la Europa League después del Mundial. El entrenador Sampoili junto al compatriota argentino, Lamela han asistido a la rueda de prensa previa a la sexta jornada de la fase de grupos.

Habrá rotaciones

Jorge Sampaoli analizó el partido y además confirmó que iba a dar minutos a jugadores no habituales: "Es un día para consolidar una idea. Creo que el equipo todavía no hemos tenido regularidad en esa unidad colectiva que te permita salir de una situación incómoda. La posibilidad de que jueguen algunos jugadores en reemplazo de otros que tienen más minutos, es una realidad, más allá de contra quién jugamos, porque los hay que no tienen reemplazo y que tienen que jugar porque tenemos algunos inconvenientes. Hay que sopesar muchas cosas sumado a la gran obligación del domingo y la de mañana, ante uno de los mejores del mundo. Hay muchos problemas que se minimizan, pero que están ahí".

Aunque el técnico del conjunto hispalense quiere que el equipo salga a por todas, a pesar de que no hay nada en juego: "Tampoco sería normal venir a jugar contra el mejor del mundo como si el partido no existiera. Se hablará de este partido si al equipo le va mal. Puede ser un entrenamiento de desarrollo de complejidades de cara a los dos partidos que vienen y son decisiones que tienen que ver con la realidad. Venimos a jugar ante un equipo muy importante que nos puede dar la posibilidad de seguir creciendo en esta etapa tan complicada del club, comentó Sampaoli.

Miedo a una lesión por el Mundial

Por otro lado comentó que "hay jugadores que tienen el temor de quedarse fuera del Mundial, pero estamos empujando a la gente para que entienda la situación del club, que también es responsabilidad de los futbolistas. En esta situación los necesitamos a todos metidos en la situación. Yo no puedo estar en la cabeza de todos, pero tenemos que salir de este lugar incómodo y mi trabajo es convencer a aquellos que tienen esa duda de que tenemos dos finales que nos permitirían salir de un lugar complicado ante dos muy buenos equipos. Hay que estar bien mentalmente para afrontar eso".

Elogió al rival y a su entrenador

Sobre el Manchester City afirmó lo siguiente: "El proceso de Guardiola con este equipo ha logrado una diferencia muy importante contra cualquiera. La Champions es un torneo muy especial, de momentos, que no coincidió con los momentos del City. Es superior a todos los equipos de Inglaterra pero el fútbol tiene estas cosas. A veces te genera que los mejores equipos no alcancen en estas eliminatorias situaciones de largo plazo". Además tuvo palabras para elogiar a su entrenador: "Yo valoro mucho más los éxitos a largo plazo y en toda la época de Guardiola han manifestado una regularidad que ningún equipo del mundo tiene".

Guardiola en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla. Foto: Getty Images

A pesar de la importancia del próximo domingo donde jugará el Gran Derbi no quiere pensar en ello porque "sería una falta de respeto para nosotros y para el torneo. Entiendo la situación, pero también que el Sevilla es una institución que no puede venir a que el partido pase lo que pase porque lo importante sea el domingo. A mí me importa lo que pase mañana y después lo del domingo. Tengo claro eso porque tengo claro el escudo que defiendo y con el que tengo el compromiso de que mejore y cambie. No es un partido más, sino un partido de Champions y es importantísimo". acabó Jorge Sampaoli.