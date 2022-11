Karanka: "El Levante es nuestro reflejo"

Tras un empate con sabor agridulce en Cartagena, tanto por el resultado como por lo acontecido fuera del estadio, que aumenta así la racha de partidos sin ganar lejos de tierras granadinas, el Granada de Aitor Karanka regresa al Nuevo Los Cármenes para recibir a otro de los aspirantes al ascenso como el Levante, que llega al feudo nazarí con cuatro victorias consecutivas, una muy buena dinámica que amenaza la gran racha del Granada en casa. Previo a ese partido que se disputa este jueves, Karanka ha comparecido en rueda de prensa para tratar todos los temas que rodean a dicho encuentro.

El tema que más se ha hablado desde casi inicio de temporada es la enfermería, en la que el Granada ha tenido mucho trabajo en lo que llevamos de temporada. En este caso, para el encuentro ante el Levante, Karanka ha destacado que "los únicos descartados son Jonathan, Rochina y Sergio" y que el resto cree que están todos.

Como ya se ha comentado antes, en Cartagena hubo una serie de incidentes fuera del estadio, que tuvieron como consecuenci la expulsión de la peña 'Fondo Sur' tanto de la Grada de Animación como de todo lo ligado como peña al club rojiblanco, situación con mucha controversia entre la afición nazarí, aunque la mayoría ha visto muy positivamente dicha expulsión. "Como he dicho otras veces, bastante tengo con lo mío. Con lo que me quedo es con lo que siempre me he quedado, con el cariño de nuestra gente", ha dicho Karanka.

El siguiente rival del Granada es otro recién descendido, el primero que visita Los Cármenes y que esta jornada, con su victoria ante el Sporting de Gijón, ha adelantado al Granada en la clasificación: "El Levante es un poco nuestro reflejo. Con el cambio de entrenador y con mucho trabajo, está dando el nivel que todo el mundo esperaba".

Otro de los temas que ha dado dolor de cabeza al técnico vasco es las jornadas intersemanales, que estaban condicionadas en cierta medida por los descansos entre partido y partido de cada equipo. "Un día más siempre se nota. Los dos partidos en las islas fueron los más preocupantes", ha indicado Karanka.

A pesar de que se han disputado 14 jornadas y parte de la 15, la clasificación sigue muy comprimida en todas las zonas de la misma, haciendo que la liga sea muy interesante y que todos los equipos tengan más presión si cabe a la hora de disputar los encuentros: "Creo que va a ser así durante mucho tiempo. Cada semana hay sorpresas en los resultados".

El pasado domingo en Cartagena, toda la afición nazarí se llevó una grata sorpresa con la entrada de Carlos Neva al terreno de juego más de seis meses después de su lesión, por lo que poco a poco se puede ir contando con él: "Carlos es el mejor ejemplo de lo que es este club. Tenerlo ya disponible para jugar es toda una alegría". Sin embargo, en contraposición está Torrente, que se lesionó poco después que Neva. "Todavía no está entrenando con el equipo, son lesiones diferentes", ha indicado Karanka.