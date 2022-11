La fecha FIFA de noviembre en el horizonte

El calendario internacional femenino tendrá su última fecha FIFA del 10 al 15 de noviembre, Estados Unidos se enfrentará a Alemania por partida doble, Francia ante Noruega, Suiza frente a Dinamarca, Inglaterra con Japón. La gran mayoría de selecciones mundialistas encara a tope su preparación. La actual campeona mundial tras haber ganado el Campeonato Femenino de la CONCACAF, acumula dos victorias y dos derrotas. La gira europea de octubre dejó muchas dudas en plena recta final del recargado 2022.

La selección española acumula tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos post Eurocopa Femenina. ‘La Roja’ quiere sostener su invicto ante su similar japonesa. La selección inglesa, la actual campeona europea también tiene el mismo estado de forma, las leonas no se guardarán nada en sus últimos del corriente.

Tras la misma, la selección femenina de los Estados Unidos se enfocará en el campamento de entrenamiento y los amistosos ante Nueva Zelanda, el torneo de repescas intercontinentales se jugará del 17 al 23 de febrero y determinará a las últimas tres selecciones clasificadas al Mundial Femenino.

Las ventanas internacionales de febrero, abril, junio y julio servirán como recta final para las preparaciones de la gran mayoría de selecciones clasificadas a la justa mundialista. El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda se celebrará del 20 de julio al 20 de agosto de 2023. El calendario internacional femenino expira el próximo año y la FIFA aún no ha anunciado como va a reestructurarlo. Andonovski tiene mucho trabajo por delante en la selección absoluta de los Estados Unidos.

