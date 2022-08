El camino a Australia y Nueva Zelanda 2023: el panorama tras un mes recargado de grandes justas continentales

Australia (anfitriona), Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas son las representantes asiáticas mundialistas. Entre el 2 y 31 de julio se llevaron los reflectores las distintas citas continentales como la CONMEBOL Copa América Femenina, UEFA Euro Femenina, Copa de las Naciones Femenina de la OFC, Campeonato Femenino de la CONCACAF y Copa Africana de Naciones Femenina.

Rusia inicialmente iba tomaba parte del proceso de clasificación hasta la invasión ante Ucrania, la FIFA y la UEFA la suspendieron hasta nuevo aviso. La Unión Rusa de Fútbol no pudo apelar dicha sanción ante el TAS en seis oportunidades. En consecuencia, Dinamarca oficialmente volvió a la cita mundialista desde 2007. La zona europea concluirá la primera ronda en la fecha FIFA de septiembre, España, Francia y Suecia también están clasificadas.

Nueva Zelanda no participará de su justa continental, en consecuencia, nueve equipos disputarán la media plaza para el torneo de repescas intercontinentales programado para febrero de 2023 que se celebrará en territorio neozelandés, más adelante la FIFA brindará mayores detalles. Hamilton y Auckland son las sedes, dicha instancia define las últimas tres plazas. Tras un mes a lleno de justas continentales, el Ranking FIFA Femenina se actualizará el viernes 5 de agosto, aunque eso un debate aparte.

Copa América Femenina (CONMEBOL)

La CONMEBOL Copa América Femenina celebrada en territorio colombiano del 8 al 30 de julio, la nueva campeona sudamericana jugará ante su par europea en la ‘Finalissima Femenina’.

Bolivia perdió 6-1 con Ecuador en Cali por el grupo A, Colombia ganó 4-1 a Paraguay. Chile descansó en la primera jornada. Uruguay perdió 1-0 ante Venezuela y Brasil ganó 4-0 a Argentina en el grupo B. Perú descansó.

Chile perdió 3-2 ante Paraguay en Cali en la segunda jornada del grupo A, la anfitriona, Colombia venció 3-0 a Bolivia. Ecuador descansó. Uruguay perdió 3-0 ante Brasil en Armenia con doblete de Adriana y Argentina ganó 4-0 a Perú por la segunda jornada del grupo B. Venezuela descansó.

Paraguay ganó 2-0 a Bolivia en Cali por la tercera jornada del grupo A, el combinado paraguayo marcha segundo con seis puntos. Ecuador perdió 2-1 ante Chile. Colombia tuvo jornada libre.

Argentina goleó 5-0 a Uruguay con triplete de Rodríguez por la tercera jornada del grupo B, Perú perdió 2-0 ante Venezuela en Armenia. Brasil descansó. La ‘Albiceleste’ marcha segunda en dicha zona con seis puntos.

Chile goleó 5-0 a Bolivia con doblete de Francisca Lara y Ecuador perdió 2-1 ante Colombia por la cuarta jornada del grupo A, descansó Paraguay. La selección colombiana avanza a las semifinales, restan tres plazas por definir.

Venezuela perdió 4-0 ante Brasil en Armenia por la penúltima jornada del grupo B, más tarde Perú cayó 6-0 ante Uruguay. Argentina tuvo la jornada libre. La selección brasileña avanza a las semifinales, restan dos plazas por definir.

Colombia goleó 4-0 a Chile y Ecuador perdió 2-1 ante Paraguay en simultáneo por la última jornada del grupo A, al día siguiente, Brasil superó 6-0 a Perú y Venezuela perdió 1-0 con Argentina en el grupo B.

Chile se enfrentará a Venezuela en el partido por el quinto puesto el lunes 25 de julio, Colombia se mide a Argentina en la primera semifinal el 26 de julio y Brasil frente a Paraguay en la segunda semifinal al día siguiente.

Chile superó 4-2 a Venezuela en la tanda de penaltis en el partido por el quinto puesto, tras haber igualado 1-1 en el tiempo regular. Colombia venció 1-0 a Argentina en la primera semifinal a través de Linda Caicedo, la selección colombiana avanza a la gran final. Además, se convierte en la primera clasificada de la zona sudamericana al Mundial Femenino 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Brasil ganó 2-0 a Paraguay a través de Ary y Zaneratto en medio un partido trabado, disputado e intenso en la segunda semifinal. La selección brasileña también aseguró su clasificación al Mundial Femenino 2023 y los Juegos Olímpicos 2024.

Argentina ganó 3-1 ante Paraguay en el partido por el tercer puesto en Armenia, tras la épica se convirtió en la última selección sudamericana clasificada al Mundial Femenino. Al día siguiente, Colombia perdió 1-0 ante Brasil en la gran final en Bucaramanga. La selección brasileña conquistó su octavo título sudamericano.

Estados Unidos, la actual campeona mundial, inició el camino hacia la nueva justa mundialista ganó 3-0 ante Haití en el grupo A con doblete de Alex Morgan. México vs. Jamaica el lunes 4 de julio. Al día siguiente, Costa Rica ganó 3-0 ante Panamá, Canadá apabulló 6-0 a Trinidad y Tobago por el grupo B.

La segunda jornada disputada entre el jueves 7 y viernes 8 de julio, Estados Unidos goleó 5-0 a Jamaica con doblete de Sophia Smith. Por su parte, México cayó 3-0 ante Haití.

Costa Rica ganó 4-0 a Trinidad y Tobago y Canadá ganó 1-0 a Panamá. Ambas selecciones también certificaron su pase a la fase eliminatoria, resta una plaza por definir.

La última jornada disputada el lunes 11 de julio, Canadá ganó 2-0 a Costa Rica y Panamá venció 1-0 a Trinidad y Tobago en el grupo B. Jamaica goleó 4-0 a Haití y Estados Unidos superó 1-0 en el grupo A.

Las semifinales se disputaron el jueves 14 de julio, Estados Unidos venció 3-0 a Costa Rica y Canadá superó 3-0 a Jamaica. El combinado estadounidense afrontará la gran final el lunes 18 de julio.

Costa Rica perdió 1-0 ante Jamaica por el tercer puesto tras el tiempo extra, Estados Unidos se impuso por la mínima diferencia a Canadá en la gran final a través de Alex Morgan. El combinado de las barras y las estrellas clasificó directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024 y la edición inaugural de la Copa Oro Femenina.

La selección canadiense jugará la repesca olímpica ante Jamaica a doble partido por la única plaza disponible para ambas competiciones.

Eurocopa Femenina (UEFA)

La primera ronda se reanudará en la fecha FIFA de septiembre, el foco estaba puesto en la UEFA Euro Femenina de Inglaterra del 6 al 31 de julio. La selección española recibió una terrible noticia, Alexia Putellas se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y se pierde la justa continental.

Inglaterra venció 1-0 a Austria en el partido inaugural y sostiene su invicto con siete victorias al hilo. Las ‘leonas’ no pierden un partido desde abril de 2021. Noruega goleó 4-1 a Irlanda del Norte por el grupo A en Southampton.

España venció 4-1 a Finlandia en el grupo B y Alemania ganó 4-0 Dinamarca el viernes 8 de julio. Portugal empató 2-2 ante Suiza en el grupo C y Países Bajos iguala 1-1 ante Suecia.

Bélgica empató 1-1 ante Islandia y Francia goleó 5-1 Italia con triplete de Grace Geyoro por el grupo D. La segunda jornada se disputó entre el 11 y 14 de julio, Inglaterra arrolló 8-0 a Noruega y avanza a los cuartos de final. Más temprano, Austria venció 2-0 a Irlanda del Norte.

Dinamarca ganó 1-0 ante Finlandia y Alemania superó 2-0 a España en el grupo B. La selección alemana es la segunda selección que avanza a los cuartos de final, restan seis plazas por definir.

Suecia ganó 2-1 a Suiza y Países Bajos superó 3-2 a Portugal por el grupo C. Italia empató 1-1 ante Islandia y Francia superó 2-1 a Bélgica en el grupo D. La selección francesa avanza a los cuartos de final, restan cinco plazas por definir.

En la semana de definiciones, el viernes 15 de julio se definió el grupo A, Inglaterra goleó 5-0 a con doblete de Russo. La anfitriona espera rival, Austria se impuso 1-0 a Noruega y se enfrentará a su similar alemán en los cuartos de final.

Finlandia perdió 3-0 ante Alemania y Dinamarca cayó 1-0 con España por el grupo B. La selección española se enfrentará a Inglaterra en la fase eliminatoria. El domingo 17 de julio fue el turno del grupo C, Suecia goleó 5-0 a Portugal y Suiza perdió 4-1 ante los Países Bajos. La selección neerlandesa sigue en carrera.

El lunes 18 de julio el grupo D se llevó los reflectores, Italia perdió 1-0 ante Bélgica e Islandia también cayó por la mínima diferencia ante Francia. Los cuartos de final se juegan del 20 al 23 de julio, Suecia v. Bélgica es el nuevo enfrentamiento confirmado.

Inicia el camino hacia la gran final, Inglaterra ganó 2-1 a España tras la prórroga en el primer partido de los cuartos de final acapara los reflectores. La selección inglesa espera por Suecia o Bélgica en la primera semifinal. Alemania ganó 2-0 a Austria en el segundo partido de los cuartos de final. Las teutonas esperan por Francia o Países Bajos en la segunda semifinal.

Suecia superó agónicamente 1-0 a Bélgica en el tercer partido de los cuartos de final y se enfrentará a Inglaterra en la primera semifinal en Sheffield el martes 26 de julio. Francia ganó 1-0 a los Países Bajos tras 120 minutos y se enfrentará a Alemania en la segunda semifinal el miércoles 27 de julio en Milton Keynes.

Inglaterra goleó 4-0 a Suecia a través de Mead, Bronze, Russo y Kirby. La selección inglesa espera por Francia o Alemania en la gran final. Al día siguiente, Alemania ganó 2-1 a Francia con doblete de Popp. Las ‘leonas’ se enfrentarán a las teutonas el domingo 31 de julio en Londres, ambas poseen un gran estado de forma con cinco victorias al hilo. La selección inglesa ganó 2-1 ante Alemania en Londres tras la prórroga y se enfrentará a Brasil en la ‘Finalissima Femenina’ el próximo año.

La Copa Africana de Naciones Femenina celebrada en territorio marroquí del 2 al 23 de julio. La anfitriona superó por la mínima a Burkina Faso, Senegal 2-0 a Uganda, Camerún empató sin goles ante Zambia, Túnez 4-1 Togo, Nigeria 1-2 Sudáfrica y Botsuana 4-2 Burundi en la primera jornada de la fase de grupos.

En la segunda jornada, Senegal ganó 1-0 a Burkina Faso en un partido bastante reñido. Marruecos superó 3-1 a Uganda en el grupo A. Ambas selecciones avanzan a los cuartos de final y se mantienen invictas con dos victorias. Al día siguiente fue el turno del grupo B, Zambia ganó 1-0 a Túnez y Togo empató 1-1 ante Camerún. La selección de Zambia es la tercera selección clasificada a los cuartos de final.

El jueves 7 de julio fue el turno del grupo C, Sudáfrica ganó 3-1 a Burundi y Botsuana perdió 2-0 ante Nigeria. La selección sudafricana es la cuarta selección que avanza a los cuartos de final.

La última jornada de la fase de grupos del viernes 8 al domingo 10 de julio, Marruecos ganó 1-0 a Senegal, Burkina Faso empató 2-2 con Uganda, Camerún superó 2-0 a Túnez, Zambia ganó 4-1 a Togo, Sudáfrica venció 1-0 a Botsuana y Nigeria goleó 4-0 a Burundi.

Los cuartos de final se juegan el miércoles 13 y jueves 14 de julio, Marruecos ganó 2-1 ante Botsuana, Camerún perdió 1-0 Nigeria, Zambia empató 1-1 ante Senegal y se impuso 4-2 en la tanda de penaltis tras 120 minutos, Sudáfrica ganó 1-0 a Túnez.

Las semifinales fueron programadas para el lunes 18 de julio, Zambia perdió 1-0 ante Sudáfrica y Marruecos superó 5-4 a Nigeria en la tanda de penaltis tras haber empatado 1-1. La selección nigeriana perdió 1-0 ante Zambia el viernes 22 de julio en el partido por el tercer puesto. Mientras que Sudáfrica ganó 2-1 a Marruecos y es la nueva campeona africana.

Copa Femenina de las Naciones (OFC)

La Copa Femenina de las Naciones de la OFC se celebró en Fiyi del 13 al 30 de julio, sin Nueva Zelanda, ya clasificada al Mundial Femenino. Nueve selecciones compiten por la media plaza para el torneo de repescas intercontinentales. Samoa ganó 2-0 a Tonga por el grupo A, descansó Islas Cook.

Vanuatu perdió 3-1 ante Papúa Nueva Guinea en el grupo B, descansó Tahití. Islas Salomón empató 1-1 ante Fiyi en el grupo C. Nueva Caledonia tuvo jornada libre.

Samoa y Papúa Nueva Guinea son las dos primeras selecciones que avanzan a los cuartos de final, restan seis plazas por definir. Tonga empató 1-1 ante Islas Cook por la segunda jornada del grupo A, descansó Samoa.

Papúa Nueva Guinea ganó 2-1 a Tahití por la segunda jornada del grupo B, Vanuatu tuvo la jornada libre. Fiyi superó 3-1 a Nueva Caledonia cierra el telón en el grupo C, Islas Salomón descansó. Tras la segunda jornada, Fiyi es la tercera selección que avanza a la fase eliminatoria, restan cinco plazas por definir.

Samoa ganó 1-0 a Islas Cook por la última jornada del grupo A, Islas Cook avanza a la fase eliminatoria. Tahití empató sin goles ante Vanuatu por el grupo B y Fiyi empató 2-2 ante Islas Salomón.

Los cuartos de final se juegan el 23 y 24 de julio, los partidos confirmados son los siguientes: Samoa vs. Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea vs. Tonga, Fiyi vs. Islas Cook, Tahití vs. Islas Salomón.

En el inicio de los cuartos de final, Samoa ganó 4-2 a Nueva Caledonia y Papúa Nueva Guinea superó 3-2 a Tonga en la tanda de penaltis tras haber igualado 3-3 en 120 minutos. Ambas selecciones avanzan a las semifinales. Fiyi ganó 2-0 a Islas Cook e Islas Salomón superó 1-0 a Tahití.

Papúa Nueva Guinea goleó 3-0 a Samoa y Fiyi superó 3-1 a Islas Salomón en las semifinales. Samoa perdió 6-5 ante Islas Salomón en la tanda de penaltis en el partido por el tercer puesto, tras haber empatado 1-1 en el tiempo regular. Papúa Nueva Guinea superó 2-1 a Fiyi en la gran final y jugará el torneo de repescas intercontinentales.

Selecciones clasificadas

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Corea del Sur

China

Filipinas

Vietnam

Suecia

Francia

Dinamarca

España

Estados Unidos

Costa Rica

Canadá

Jamaica

Zambia

Marruecos

Nigeria

Sudáfrica

Colombia

Brasil

Argentina

Torneo de repescas intercontinentales

China Taipéi

Tailandia

Haití

Panamá

Senegal

Camerún

Paraguay

Chile

Papúa Nueva Guinea