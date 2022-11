La Selección femenina de Estados Unidos jugará con Nueva Zelanda en el 2023

La actual campeona mundial, Estados Unidos vuelve al ruedo en el 2023, Vlatko Andonovski llevará a cabo un campamento de entrenamiento para luego sostener dos amistosos internacionales ante Nueva Zelanda, el 17 y 20 de enero en Wellington Auckland respectivamente. Ambas selecciones se han enfrentado 19 veces, la gran mayoría de los enfrentamientos se disputaron en territorio estadounidense. En el 2013 empataron 1-1. En la Copa SheBelieves, la selección estadounidense ganó 5-0.

Por segunda vez en 13 meses se enfrentará a un mismo rival a doble tanda, Australia fue el único escollo que enfrentó dos veces en el 2021. Estados Unidos tendrá una rara oportunidad que buscará aprovechar al máximo: “Todo sobre este viaje es positivo para nuestro equipo antes del Mundial, obtendremos un tiempo de calidad con dos partidos ante un rival de difícil como la anfitriona, Nueva Zelanda. Será una gran manera de empezar el año” insistió Andonovski.

