Sevilla FC vs Real Betis: puntuaciones del Sevilla en el derbi 22/23

El Sevilla FC consiguió un empate en el Benito Villamarín gracias al golazo de Gudelj. A pesar del punto la sensación puede llegar a ser agridulce ya que el Betis estuvo 40 minutos con un jugador menos. Las ocasiones para el de los rojiblancos fueron varias pero insuficientes para llevarse los tres puntos. El cañonazo de Gudelj no fue suficiente para amarrar la victoria. El serbio fue el jugador más peligroso del Sevilla FC, cosa que no habla muy bien del ataque sevillista.

Criterios de puntuación:

0-3: muy mal/ 4: mal/ 5: regular/ 6: bien/ 7-8: bastante bien; / 9: muy bien/ 10: excelente

Bono (6) | Errático

El primer gol pudo despejar mejor y se le puede atribuir parte de culpa. El marroquí volvió a salvar a su equipo tapando un mano a mano a Borja Iglesias al final del primer tiempo y otro a Alex Moreno en el principio de la segunda.

Montiel (0) |Horroroso

Fue el peor jugador sevillista con diferencia. Nulo en defensa y nulo en ataque. Para redondear su partido se autoexpulsó con una entrada criminal a Alex Moreno que le costó la tarjeta roja. Se marchó del partido visiblemente cabreado.

Rekik (6)| Cumplidor

Es un central cumplidor, pero no destaca por su contundencia y sobre todo se lesiona bastante. Este domingo hizo un buen partido, cumpliendo como siempre. Esperemos que su nivel vaya hacia arriba.

Gudelj (9) | Goleador

Fue el mejor jugador del Sevilla FC. Estuvo bien en defensa y además fue el mejor en ataque. Cuando más lo necesitaba el equipo sacó un disparo desde fuera del área para poner el empate. Tuvo un disparó al palo. En sus botas tuvo el gol de la victoria que Bravo consiguió sacar en el último minuto.

Acuña (5) |Decepcionante

Se nota que no está bien físicamente. No es el Acuña que nos tiene acostumbrado. Urge recuperar su gran nivel. El partido de este domingo es una continuación de lo que viene haciendo todo la temporada. Nada que destacar.

El escenario para el catalán era complicado por todo lo sucedido en el derbi de copa. Su partido fue bastante aceptable, sin pérdidas tontas que es algo a lo que nos tenía acostumbrado en sus últimos partidos. Sostuvo el centro del campo del Sevilla FC. Parece ser que Sampaoli tiene como prioridad conseguir el nivel que perdió el jugador sevillista.

No hizo mal partido pero no hay nada que destacar en su juego. Nos tiene acostumbrado hacer un partido bueno cada mucho tiempo aunque en el derbi no jugó mal. La decepción con el croata va en aumento.

Estuvo desaparecido en ataque. Con Sampaoli nos hemos acostumbrado a ver un gran Oliver, pero ante el Betis, el extremeño no salió a relucir. Fue sustituido en el segundo tiempo.

Lamela (7) |Móvil

Es el único jugador del Sevilla FC que se aleja de ese ritmo pausado y el que más cosas diferentes inventa. Sus invenciones dotan al equipo de oportunidades que con un juego tan lento son imposibles de ver. Lamela y once más.

Papu Gomez (4)| Estático

Si Montiel fue el peor, Papu fue el segundo. Ralentiza todas la jugadas del Sevilla FC cuando la pelota llega a sus pies, eso sí, no dejo de poner centros. Se jugó la roja por una patada a Canales sin disputa de balón.

Tuvo una ocasión de gol, pero fue en la portería de Bono y el palo le salvó del gol en propia. Empezó desde la izquierda y no tuvo apenas influencia en el ataque. Edgar le sacó una debajo de los palos.

Gudelj celebrando el gol del empate/ Fuente: Sevilla FC

Jesús Navas (4)| Desesperante

Entró por Montiel. Otro jugador que está muy alejado de su nivel. No puso ningún centro bien, solo el pase para el último remate de Gudelj.

En-Nesyri (5)|Entrega

Entró en la segunda parte para ser la referencia arriba y aunque le llegaron algunos balones no tuvo ninguna clara.

Dolberg (0)|Desaparecido

Su partido se resume en que no tocó ningún balón desde que entró.

Es difícil no mejorar a Acuña pues el brasileño no lo supera. Su partido es decente pero todavía se espera un nivel mayor del que hasta ahora ha mostrado.

Planteó un partido parecido al del Manchester City teniendo el control en muchos tramos. Montiel se cargó el plan del técnico sevillista aunque el gol llegó de una carambola. Con uno más el Sevilla FC se mostró estático, el juego se resumió en centros a la nada. La defensa ha mejorado pero Sampaoli tiene mucho trabajo en el ataque sevillista.