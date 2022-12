Paco López: "No se pueden generar más ocasiones fuera que las que hemos generado"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha valorado la derrota que ha sufrido el equipo rojiblanco en el Anxo Carro contra el Lugo en el último partido liguero del año 2022. El técnico valenciano ha resaltado que "no se pueden generar más ocasiones fuera de casa" que las que ha generado su equipo, tanto con once para once como con diez para once, ya que se quedó con un jugador menos por la expulsión de Miguel Rubio.

Para Paco López, "el partido viene marcado por la expulsión" ya que hasta ese momento el encuentro "se ha desarrollado" por donde sabían "que podía pasar". El valenciano también ha resaltado que en la primera ocasión que ha tenido el Lugo ha marcado "un golazo desde fuera del área". "Un saque de banda que no defendemos bien y nos hace gol", ha apuntado Paco López, que ha insistido en que al Granada CF le "sigue faltando acierto". "Nos pasó en Málaga y Leganés. El equipo juega y genera pese a la inferioridad, pero esto va de ser más efectivo que el rival en las áreas y no lo estamos teniendo", ha indicado.

El míster del Granada CF no cree que el equipo tenga un "síndrome de nada" fuera de casa. "Hay un trabajo que realizar. No se puede decir que no genere, no juegue, no sea dominador. Lo hace. Es una cuestión de acierto y de insistir. Son resultados, pero no tiene nada que ver con el trabajo, que está siendo el mismo que en casa", ha señalado.

Encajar tan pronto ha generado "precipitación" en el Granada CF, especialmente en la primera parte. El técnico valenciano ha comentado que con los cambios "ha habido más pausa" y les ha faltado "hacer gol". "El Lugo ha hecho su partido, le ha venido muy bien el gol para conceder menos, lo tiene muy claro", ha señalado.

La mala dinámica fuera de casa continúa para el Granada CF, que no gana desde la jornada 1. Paco López no teme "nada" y considera que "es un trabajo a mejorar". "Los análisis para mí son más profundos que las estadísticas. En los tres partidos de fuera de casa el equipo ha merecido más por juego y ocasiones y eso que en dos de ellos hemos estado con un hombre menos. El equipo lo sigue intentando. A mí me preocuparía si el equipo no demostrara ni generara ni tuviera ese atrevimiento", ha añadido.