Previa CD Lugo - Granada CF: ganar a domicilio para acercarse a puestos de ascenso directo

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su jornada número 21, con la que concluirá la primera vuelta, siendo también el último encuentro de Liga de 2022, y que medirá al CD Lugo y al Granada CF en el Anxo Carro. Los locales llegan a este encuentro con la intención de hacerse con un triunfo que le permita acercarse a los puestos de salvación, mientras que el Granada CF quiere corroborar las buenas sensaciones en cuanto a juego en las últimas semanas poniendo fin a la mala dinámica a domicilio para también poder subir puestos en la clasificación y acechar los puestos de ascenso directo.

Vencer para acercarse a los puestos de salvación

El CD Lugo afronta este partido en una situación delicada tras haber caído derrotado en la pasada jornada en El Toralín frente a la SD Ponferradina por 1-0, en un partido muy importante en la lucha por la salvación. Un tanto de Naranjo pasada la media hora de juego condenó al conjunto lucense. Así pues, el Lugo ocupa actualmente la antepenúltima posición de la tabla con 18 puntos y está a tres de los puestos de permanencia fijados precisamente por la SD Ponferradina. De esta forma, el club gallego quiere sumar tres puntos ante su afición para poder salir de la zona peligrosa de la tabla. Además, hay que señalar que este encuentro será el último del equipo hasta después de las fiestas navideñas, pues cayó eliminado en la primera ronda de Copa del Rey y, por lo tanto, descansará hasta la siguiente jornada.

La temporada del CD Lugo no está yendo por el camino esperado, comenzó con Hernán Pérez al frente del banquillo. Sin embargo, la dinámica inicial del equipo en las primeras semanas pese a no ser mala enlazó durante el mes de octubre una racha de ocho partidos sin ganar de la que el equipo no se llegó a recuperar totalmente, lo que hizo que tras la derrota a domicilio por 4-0 frente al Andorra FC se destituyera al técnico y se hiciera oficial la llegada de Fran Justo, joven entrenador de 33 años que llega tras una buena etapa en el CD Arenteiro de Segunda RFEF, con el nuevo técnico al frente del Lugo, el balance es de una victoria, dos empates y una derrota.

Para este encuentro, Fran Justo tiene a prácticamente toda su plantilla disponible. Así pues, se espera una alineación parecida al del último partido, siendo Chris Ramos la referencia en el ataque como único delantero, aunque también puede jugar en otras posiciones como extremo izquierdo. Por otro lado, las bandas podrían estar ocupadas por Moyano y Cuellar, mientras que el eje central de la zaga podría estar conformado por Alberto y el veterano Xavi Torres.

Confirmar buenas sensaciones ganando a domicilio

El Granada CF llega a este partido después de conseguir una importante victoria como local en Los Cármenes por 1-0 ante el Burgos CF en un partido igualado y que los rojiblancos consiguieron llevarse gracias al gol de Uzuni, en el último tramo de la primera mitad, y al buen trabajo defensivo posterior. De esta manera, el conjunto granadinista ha vuelto a los puestos de promoción ocupando la sexta posición de la tabla clasificatoria con 32 puntos, está empatado con el Cartagena CF, que es el primer equipo fuera de esos puestos, mientras que solamente está a tres de las posiciones de ascenso directo a Primera División marcadas por la UD Las Palmas, por lo que volver a conseguir un triunfo en esta nueva jornada sería algo positivo para poder acercarse a estas posiciones antes de finalizar el año.

Paco López ha conseguido dotar a su equipo de las condiciones necesarias para estar en los puestos delanteros de la clasificación. En Los Cármenes sigue mostrando un gran nivel sin haber conocido todavía la derrota y encadenando tres victorias de manera consecutiva, venciendo a conjuntos de la parte alta de la tabla como el Albacete Balompié, Deportivo Alavés o Burgos CF. Por otro lado, el conjunto granadino sigue teniendo la tarea y obligación de mejorar el rendimiento a domicilio, donde no gana desde la primera jornada en Can Misses ante el CD Ibiza, y tiene también un registro goleador muy deficiente, aunque el gol del último partido a domicilio ante el Málaga CF en La Rosaleda de Callejón hizo romper el pésimo dato de ocho partidos consecutivos como visitante sin marcar gol.

Para este encuentro, Paco López ha confeccionado una convocatoria de 22 jugadores en la que una de las principales novedades es la entrada de Bodiger y Sergio Ruiz tras estar lesionados durante varias semanas. Este último ha tenido que pasar incluso por quirófano. También regresa a la lista Cabaco tras superar sus dolencias físicas. Por su parte, Ignasi Miquel, Rochina, Puertas y André Ferreira son baja por lesión. De esta manera, con los cuatro pivotes disponibles, es posible que el técnico rojiblanco opte por alinear en el centro del campo a Petrovic y Meseguer en los últimos encuentros, aunque podría entrar alguno de los jugadores que regresan tras lesión como Sergio Ruiz y Bodiger. Otro cambio que podría haber es en el eje de la zaga, donde Cabaco podría ocupar el puesto de Ignasi Miquel y formar pareja con Miguel Rubio.

Declaraciones de Fran Justo y Paco López

El entrenador del CD Lugo, Fran Justo, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre lo que tiene que hacer su equipo: "Tenemos que mejorar en todos los momentos del juego. En unos estamos mejor que en otros. Tenemos que reforzar lo que hacemos bien y dándole matices para que el equipo siga creciendo. En otros momentos del juego entendemos que tenemos que mejorar, pero no es algo sencillo. Nuestro trabajo es que el equipo cada vez lo haga mejor". También ha hablado acerca del rival: "Es un equipo de Primera División que por circunstancias está en Segunda. Es uno de los tres claros favoritos al ascenso. Está en una dinámica importante desde el cambio de entrenador. Sabemos la potencialidad que tiene el Granada y la que tenemos nosotros". Por último, ha hablado sobre la importancia de conseguir un triunfo: "Irnos al parón con un triunfo ante un rival como el Granada será, a nivel anímico y clasificatorio, fundamental. Tenemos que pensar en hacer bien las cosas, en poder volver a sumar de tres y así tendremos unas mejores vacaciones".

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado acerca del estado mental de su equipo: "Les veo cada vez mejor en todos los aspectos, pero es una sensación que tengo porque los voy viendo cada día. Pero hay que reflejarlo siempre en el campo en cuanto al resultado, que es la consecuencia y lo que queremos todos". También ha hablado sobre el rival: "Es un equipo muy ordenado, tiene un entrenador muy joven pero muy preparado. La gallega es una escuela de entrenadores que forma muy bien y Fran es un buen reflejo de ello. Es ordenado y a la vez intenso en la presión. Unas veces te deja iniciar y se queda en bloque medio - bajo y ahí es muy difícil de superar". Por último, ha hablado sobre el margen de mejora: "El juego no distingue entre ataque y defensa. Todos dependemos de todos. Si colectivamente cada vez estamos mejor y hacemos las cosas mejor, todo va a resultar un poco más fácil".

Convocatorias

CD Lugo: sin confirmar.

Granada CF: Raúl Fernández, Adri López, Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Pepe, Miguel Rubio, Cabaco, Quini, Jonathan Silva, Neva, Petrovic, Meseguer, Bodiger, Sergio Ruiz, Soro, Uzuni, Alberto Perea, Bryan Zaragoza, Callejón, Melendo, Jorge Molina y Arezo.

Posibles alineaciones

CD Lugo: Whalley, Loureiro, Xavi Torres, Alberto, Zé Ricardo, El Hacen, Clavería, Señé, Moyano, Cuellar y Chris Ramos.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Cabaco, Neva, Petrovic, Meseguer, Callejón, Melendo, Uzuni y Jorge Molina.