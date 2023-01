Previa Cacereño - Real Madrid: primer partido de Copa del Rey para los de Ancelotti

El Real Madrid disputa el martes 3 de enero, su primer partido de Copa de la temporada, en un momento en el que el calendario de los de Ancelotti es bien apretado, entre los partidos de Liga, Supercopa y Mundial de Clubes. El Estadio Príncipe Felipe será testigo de un duelo inédito, ya que el Real Madrid nunca ha jugado en Cáceres un partido oficial.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega al partido de dieciseisavos de Copa del Rey tras hacer los deberes en Liga y vencer 0-2 al Real Valladolid, en un partido en el que el conjunto de Ancelotti volvió a dejar la portería a cero y Karim Benzema volvió a liderar al equipo blanco anotando los dos goles del encuentro. Si bien es cierto, tal y como comentó Ancelotti en rueda de prensa, para este partido habrá rotaciones. Es por eso que el técnico italiano ha convocado a seis jugadores del Real Madrid Castilla y deja en Madrid a ocho titulares: Benzema, Modric, Vinicius, Kroos, Mendy, Courtois, Alaba y Carvajal. Por lo que la afición extremeña no podrá disfrutar de las mayores estrellas blancas sobre el terreno de juego.

Por su parte, el Cacereño no disputa un partido oficial desde el 22 de diciembre, cuando en una gesta épica eliminó de la Copa a todo un primera como el Girona por 2-1. Si bien, a modo de preparación de esta gran cita, el conjunto extremeño viajó a Nepal para jugar dos partidos, ambos con victoria, contra la selección nacional del país asiático. Toda la plantilla está disponible para el partido frente al Real Madrid y el entrenador, Julio Cobos, ha afirmado en rueda de prensa que el equipo “saldrá a competir al 200% frente al mejor equipo del mundo. No venimos a regalar el partido o simplemente a hacernos fotos. Queremos competir el partido y disfrutarlo, pues no todos los días te enfrentas al Real Madrid”.

Antecedentes

Nunca se han enfrentado el Cacereño y el Real Madrid. Además, es la primera vez que los blancos viajan a Extremadura en competición oficial, pero no la primera vez que viajan a tierras extremeñas. En 1927, el Real Madrid disputó dos partidos coperos en tierras extremeñas. El primero fue el 27 de marzo en el campo de Santa Marina de Bajadoz donde se impusieron 1-7 al Extremeño. El segundo fue en 1944, el 8 de septiembre, durante la pretemporada. También hubo otro enfrentamiento entre ambos equipos ese mismo año, pero meses antes a modo de entrenamiento y en el estadio de Chamartín.

Declaraciones

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido. En ella habló sobre las renovaciones pendientes, concretamente de Kroos y Ceballos. Sobre el alemán, Ancelotti dijo “es imposible pensar que Kroos pueda parar”. También mostró su rechazo a los insultos que sufrió Vinicius en el partido contra el Valladolid: “El racismo y la xenofobia no tienen que existir. Nos equivocamos, no es un problema de Vinicius, sino de la sociedad. La tolerancia en este sentido debe ser cero".

Sobre el partido de Copa, explicó que es un partido para disfrutar y que dará entrada a jugadores del Castilla y descanso a varios titulares. “Courtois y Carvajal estarán contra el Villarreal. Benzema, Vinicius, Kroos, Alaba y Mendy descansan mañana. El resto viajan” explicó el técnico italiano. Sobre el hecho de viajar a Cáceres en autobús, Carlo Ancelotti está “encantado de viajar en autobús porque así puedes ver algo de España, es un momento para disfrutar del maravilloso país”.

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido será Guillermo Cuadra Fernández, que estará acompañado de Eliana Fernández González, Martínez Moreno y Cid Camacho como cuarto árbitro.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a los dieciseisavos de Copa del Rey se disputará el martes 3 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Príncipe Felipe. El encuentro se retransmitirá a través de la 1 de TVE.

Posibles onces

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Odriozola; Ceballos, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Rodrygo y Hazard.

Cacereño: Iván Moreno, Capa, Ruymán, David Grande, Bermu, Samu Manchón, Pedro, Traoré, Garci, Karim y Samu Gomis